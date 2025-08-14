Video A așteptat 25 de ani să deschidă cadoul de nuntă. Ce a găsit în cutie a emoționat-o până la lacrimi

O femeie din SUA a păstrat timp de 25 de ani un cadou de nuntă sigilat, cu instrucțiunea de a fi deschis abia la aniversarea a 25 de ani de căsătorie. Ce a descoperit înăuntru a emoționat-o până la lacrimi.

Timp de 25 de ani, o cutie mică, sigilată cu bandă și etichetată cu mesajul scris de mână „Nu deschide până pe 29 iulie 2025”, a stat neatinsă pe un raft din dulapul lui Carri Anne. Cadoul, primit de la domnișoara ei de onoare și cea mai bună prietenă, la una dintre petrecerile de nuntă din anul 2000, venea cu instrucțiuni stricte: să fie deschis doar la aniversarea a 25 de ani de căsătorie.

„Știam de ea de 25 de ani și m-am uitat la ea mult timp”, a povestit Carri Anne pentru People. De fiecare dată când familia se muta din cauza carierei militare a soțului, cutia era împachetată împreună cu lucrurile casei și pusă la loc în dulap. „29 iulie este ziua noastră, aniversarea”, spune ea pentru People.

Deși de multe ori a fost tentată să rupă sigiliul, a rezistat. „A fost un cadou special, un cadou gândit cu grijă”, mărturisește.

Deschiderea momentului așteptat

Cu câteva săptămâni înainte de aniversare, fiica sa i-a amintit că momentul se apropie. La insistențele copiilor, Carri Anne a decis să împărtășească povestea pe TikTok înainte de a tăia banda. „Ei au fost cei care m-au încurajat să intru pe TikTok. Sunt complet nouă pe TikTok”, spune ea.

În ziua cea mare, emoțiile au fost copleșitoare. „Eram foarte emoționată”, își amintește. Nu știa ce va găsi înăuntru, dar se aștepta la ceva amuzant sau la fotografii din liceu.

O descoperire plină de emoție

În loc de o glumă, în cutie era un set de cartonașe cu mesaje scrise în anul 2000, la petrecerea de nuntă, de către familie și prieteni. „La început am crezut că e scrisul ei. Apoi am început să-mi dau seama că sunt mesaje de la alte persoane, pentru că scrisul era diferit”, spune Carri Anne.

Printre rânduri a recunoscut scrisul surorii sale și, cu emoție, pe cel al mamei sale, care a murit acum opt ani. „A fost cu adevărat un moment foarte special”, spune ea. Mama sa era „o persoană deosebit de atentă” și ar fi considerat acest cadou „cea mai tare surpriză”.

Pe cartonașe erau amintiri și glume din acea perioadă: bârfe politice despre Monica Lewinsky, referințe la echipele sportive din Wisconsin și la moda anilor 2000, pantaloni capri, blugi evazați și influențe din stilul anilor ’70. „Ar fi trebuit să-mi păstrez hainele”, glumește Carri Anne.

O tradiție care merge mai departe

Emoția momentului a inspirat o nouă idee în familie. „Soțul și copiii mi-au spus: de ce să nu luăm aceeași cutie și să ștergem 2025 și să scriem 2050?”, povestește ea. Speră să o deschidă la 50 de ani de căsătorie și ca, poate, copiii să ducă mai departe tradiția.

Reacțiile online au fost copleșitoare. „Cele mai multe comentarii care m-au impresionat au fost despre cât de special a fost să ai scrisul de mână al celor dragi care au plecat”, spune Carri Anne. Mulți au mărturisit că ideea i-a emoționat până la lacrimi.

O prietenie care a rezistat timpului

Domnișoara de onoare care i-a oferit cutia este încă una dintre cele mai apropiate prietene ale sale. „Ne-am cunoscut în clasa a șaptea… a fost mereu o prietenă grijulie și făcea cadouri personalizate”, spune Carri Anne, mândră că astăzi prietena ei este asistentă anestezistă.

Cutia a călătorit aproape la fel de mult ca familia: în două țări, Europa și Caraibe, dar și în orașe din SUA, de la Washington D.C. la California, Virginia și Chicago. Acum este din nou sigilată, gata să fie redeschisă peste 25 de ani, un simbol al valorii momentelor mici și al amintirilor păstrate cu grijă.