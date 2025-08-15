UEFA îi umple conturile lui Gigi Becali, după calificarea FCSB în grupe. Câți bani ar fi încasat dacă nu ar fi făcut prostia cu Shkendija

FCSB a reușit să o elimine pe FC Drita, în cel de-al treilea tur preliminar din Europa League, după un scor general de 6-3, în urma celor două manșe disputate.

În continuare, campioana României se va duela cu Aberdeen și chiar dacă nu va reuși să treacă de formația scoțiană, elevii lui Elias Charalambous și-au asigurat calificarea în grupele UEFA Conference League. În urma parcursului european întregistrat de către FCSB, până în prezent, Gigi Becali își va umple buzunarele.

Încasări de peste 4 milioane de euro

Pentru primele două tururi preliminare disputate în UEFA Champions League, FCSB a fost răsplătită de către UEFA cu suma de 350.000 de euro.

După eliminarea celor de la Drita, roș-albaștrii și-au asigurat, odată cu calificarea în play-off-ul Europa League, și calificarea directă în grupa principală de Conference League. Pentru această reușită, FCSB și-a mai trecut în cont și suma de 3.170.000 de euro.

Dacă FCSB se va impune și în fața scoțienilor de la Aberdeen și se va califica în grupa principală din UEFA Europa League, formația lui Gigi Becali va încasa suma 4.310.000 de euro.

Astfel, campioana României ar putea ajunge la un premiu total din partea UEFA în valoare de aproximativ 4,66 milioane de euro.

Cât ar fi putut încasa FCSB în Championa League

Însă dacă nu ar fi făcut prostia cu Shkendija și ar fi reușit să pătrundă în grupele Champions League, campioana României ar fi încasat sume astronomice: ar fi avut garantat nu mai puțin de 42 de milioane de euro.

Această sumă impresionantă rezulta din două surse principale: prima de participare, estimată la 18,6 milioane de euro, și contribuția din market pool, evaluată la aproximativ 23,7 milioane de euro, în funcție de cota de piață a clubului.

Mai mult decât atât, veniturile ar fi putut crește semnificativ, deoarece fiecare punct obținut de FCSB în confruntările din faza grupelor ar fi adus un bonus suplimentar de 700.000 de euro, stimulând astfel performanța sportivă și interesul financiar al clubului.