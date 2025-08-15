search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Atmosfera pe frontul din Ucraina înaintea summitului Trump-Putin: „Nu vom renunța la nimic din ceea ce ne aparține”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Soldați ucraineni intervievați de publicația Kyiv Independent înainte de summitul Trump-Putin se arată sceptici că discuțiile din Alaska vor da rezultate, dată fiind intensitatea actuală a ostilităților.

image

„Cred că aceste negocieri nu vor duce nicăieri”, a declarat Artem Fisun, un soldat din cadrul unității de drone Peaky Blinders, pentru Kyiv Independent.

„Este puțin probabil ca Putin, Trump și chiar Zelenski să poată ajunge la un acord privind oprirea războiului, pentru că din câte văd în prima linie, Putin nu se oprește”, spune el.

O sursă din cadrul biroului președintelui ucrainean a declarat pentru Kyiv Independent că Moscova a propus retragerea forțelor ucrainene din zonele pe care le controlează în regiunile Donețk și Lugansk, parțial ocupate.

În schimb, Rusia și-ar retrage forțele din regiunile nord-estice Harkov și Sumî, unde forțele ruse au ocupat un număr de așezări pentru a preveni incursiunile ucrainene transfrontaliere. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins ferm orice acord care ar presupune cedarea de teritorii.

După ce SUA și Rusia au anunțat un summit programat din scurt în Alaska, forțele ruse și-au intensificat ofensiva în estul Ucrainei, reușind să avanseze circa 10 kilometri în apropierea orașului Dobropillia, ocolind apărările din zonă, o evoluție potențial amenințătoare pentru întreaga line defensivă a Ucrainei în regiunea Donețk.

„Foucault”

„Judecând după situația de pe linia frontului, Rusia își mărește constant capacitățile. Numărul operațiunilor de asalt rămâne ridicat, iar situația din apropierea orașului Dobropillia (regiunea Donețk) evidențiază probleme semnificative în apărarea noastră”, spune soldatul din Brigada 66 Prințul Mstislav Horobi.

„Se pare că Trump nu are suficientă influență pentru a opri Rusia, cel puțin în condițiile care au fost făcute publice”, apreciază acesta.

Fostul șef al Brigăzii Azov din Ucraina, locotenent-colonelul Bohdan Krotevici

Acesta s-a arătat sceptic față de fiabilitatea negocierilor și chiar s-a îndoit că întâlnirea va avea loc.

„Nu cred că se va decide ceva fără președintele Ucrainei și poporul ucrainean. Așadar, va fi interesant de văzut dacă această întâlnire chiar va avea loc. Totuși, trebuie să ne amintim că Putin este un criminal recunoscut oficial la nivel internațional, așadar sunt curios cum se vor justifica ulterior Statele Unite. În general, aceste negocieri nu înseamnă nimic.”

„Vadim”

„Părerea mea este pur și simplu trebuie să continuăm. Nu există alte opțiuni. Iar dacă acest (război) este înghețat, va reveni cu și mai multă forță. Dacă va fi înghețat, ne va arăta doar că este inutil să discutăm cu Europa, America sau cu oricine ar putea permite acest lucru - nu ne pot promite nicio securitate și nu ajungem la niciun rezultat. Dar să sperăm că nu se va întâmpla asta”, spune soldatul din Regimentul 1 de Asalt Separat.

„Vom continua să luptăm până când ei (rușii) vor pleca. Din câte văd, au și ei probleme cu economia, inflația etc., iar rubla scade. Marea lor afacere, metalurgia, se destramă. Așa că trebuie să dăm înainte. Nu toată lumea este pregătită să se despartă de Rusia ca jucător, mai ales pe plan economic.

(Ucraina deține) doar mici porțiuni (de teren) în regiunea Donețk. Dacă le-am schimba pentru regiunea Herson, până în Crimeea sau Zaporijie, ar fi un schimb rezonabil. Dar asta doar luând în calcul că avem cu cine să negociem.

Știm că aceștia (rușii) sunt niște ticăloși și ne vor da regiunea Herson doar ca să ia înapoi peste câțiva ani. Sincer, nu vreau asta. Înclin mai curând spre o mobilizare mai agresivă.

Putem încă să suportăm acest (război) mult timp și să luptăm în continuare. Avem nevoie de energie proaspătă, de ceva care să ne motiveze din nou oamenii. Dacă putem rezista încă un an, inamicul se va confrunta cu pierderi economice severe și alte probleme. Efectiv nu va putea funcționa în sistemul global - vor fi distruși.”

Artem Fisun, unitatea de drone Peaky Blinders

„După părerea mea aceste negocieri nu vor duce nicăieri. Este puțin probabil ca Putin, Trump și chiar Zelenski să poată ajunge la un acord privind oprirea războiului, pentru că din câte văd eu în prima linie, Putin nu se oprește.

El spune un lucru, dar face cu totul altceva. Pe baza acestui lucru, cred că va continua. Dacă vor conveni asupra anumitor concesii și a opririi bombardamentelor, atunci se va vedea limpede dacă acele acorduri funcționează sau nu.

În acest moment, asistăm la o utilizare intensă și masivă a infanteriei, pe care trebuie să o oprim și să folosim toate mijloacele posibile pentru a le frâna înaintarea pe teritoriul nostru. În orice caz, vor încerca să negocieze. Dar acum vedem deja grupuri de ruși, susținătorii «lumii rusești», devenind mai activi în Europa, în SUA și peste tot, și nu se vor opri. Punctul meu de vedere se bazează nu doar pe ceea ce se întâmplă pe linia frontului, ci și pe ceea ce vedem în Europa.”

Petro Șuklinov, jurnalist și soldat

„Comandantul suprem a spus: «Nu vom părăsi Donbasul, este pământul nostru». Susțin pe deplin această poziție. Ideea principală este următoarea: vom lupta cât va fi nevoie și nu vom renunța la nimic din ceea ce ne aparține.

Cât despre compromisuri — desigur, acestea sunt întotdeauna posibile. Dar nu numai noi, întreaga Europă este interesată să se asigure că războiul rusesc împotriva Ucrainei se încheie cu un rezultat just: cu pedepsirea agresorului — Rusia, plata despăgubirilor ucrainenilor și garanții de securitate pentru victima agresiunii: Ucraina.

Totodată, trebuie să înțelegem că, mai devreme sau mai târziu, toate războaiele se încheie. Dar războiul rusesc împotriva Ucrainei nu este despre un anumit teritoriu - este despre dreptul la existență. În spatele perdelei de fum a zeci de revendicări rusești principalul obiectiv este următorul: vor să dispărem.

De aceea, pentru noi, acest război existențial va continua atâta timp cât va exista Rusia. Armata ucraineană este gata să lupte în continuare.

Armata ucraineană este pregătită să-și protejeze poporul.”

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
digi24.ro
image
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA îl va întâmpina (presă)
stirileprotv.ro
image
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri pe anchetatori. Ce au găsit în casă
gandul.ro
image
Beznă peste partidul lui Nicușor Dan! USR, chemată în instanță pentru o factură restantă de energie
mediafax.ro
image
Ultimul meci pe Voyo? Bătălie mare pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB din Europa League!
fanatik.ro
image
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
libertatea.ro
image
„Om pentru om, armă pentru armă”. Culisele uriașei operațiuni de pregătire a întâlnirii dintre Putin și Trump în Alaska
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Decizia luată de Poliția Bacău, după "reglarea de conturi" care a făcut înconjurul României
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Hackerii ruși au preluat controlul asupra unui baraj din Europa și au dat drumul la apă
antena3.ro
image
Momentul în care o femeie ar fi fost agresată de polițiști acasă, după ce un vecin s-a plâns de muzica tare
observatornews.ro
image
BREAKING | Doliu în lumea artistică. Cântăreața a murit răpusă de o boală nemiloasă
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Prima fotografie cu fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Băiatul de 6 ani al liderului de la Kremlin are profesori privați, care sunt plătiți cu o mică avere în fiecare an
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Tatăl puștiului băgat în spital de un campion la box a reacționat, după scenele brutale de la Bacău
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
kanald.ro
image
Klaus Iohannis, somat de ANAF să achite aproape un milion de euro pentru casa pe care a pierdut-o în instanță
playtech.ro
image
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vremea schimbă foaia! Anunț de la meteorologi. După caniculă se întorc ploile
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor

OK! Magazine

image
Vestea decesului a căzut ca un trăsnet peste Jeff Bezos. Abia se însurase, nici nu se gândea la o așa nenorocire

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Poţi ghici numărul din imagine?