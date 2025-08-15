Atmosfera pe frontul din Ucraina înaintea summitului Trump-Putin: „Nu vom renunța la nimic din ceea ce ne aparține”

Soldați ucraineni intervievați de publicația Kyiv Independent înainte de summitul Trump-Putin se arată sceptici că discuțiile din Alaska vor da rezultate, dată fiind intensitatea actuală a ostilităților.

„Cred că aceste negocieri nu vor duce nicăieri”, a declarat Artem Fisun, un soldat din cadrul unității de drone Peaky Blinders, pentru Kyiv Independent.

„Este puțin probabil ca Putin, Trump și chiar Zelenski să poată ajunge la un acord privind oprirea războiului, pentru că din câte văd în prima linie, Putin nu se oprește”, spune el.

O sursă din cadrul biroului președintelui ucrainean a declarat pentru Kyiv Independent că Moscova a propus retragerea forțelor ucrainene din zonele pe care le controlează în regiunile Donețk și Lugansk, parțial ocupate.

În schimb, Rusia și-ar retrage forțele din regiunile nord-estice Harkov și Sumî, unde forțele ruse au ocupat un număr de așezări pentru a preveni incursiunile ucrainene transfrontaliere. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins ferm orice acord care ar presupune cedarea de teritorii.

După ce SUA și Rusia au anunțat un summit programat din scurt în Alaska, forțele ruse și-au intensificat ofensiva în estul Ucrainei, reușind să avanseze circa 10 kilometri în apropierea orașului Dobropillia, ocolind apărările din zonă, o evoluție potențial amenințătoare pentru întreaga line defensivă a Ucrainei în regiunea Donețk.

„Foucault”

„Judecând după situația de pe linia frontului, Rusia își mărește constant capacitățile. Numărul operațiunilor de asalt rămâne ridicat, iar situația din apropierea orașului Dobropillia (regiunea Donețk) evidențiază probleme semnificative în apărarea noastră”, spune soldatul din Brigada 66 Prințul Mstislav Horobi.

„Se pare că Trump nu are suficientă influență pentru a opri Rusia, cel puțin în condițiile care au fost făcute publice”, apreciază acesta.

Fostul șef al Brigăzii Azov din Ucraina, locotenent-colonelul Bohdan Krotevici

Acesta s-a arătat sceptic față de fiabilitatea negocierilor și chiar s-a îndoit că întâlnirea va avea loc.

„Nu cred că se va decide ceva fără președintele Ucrainei și poporul ucrainean. Așadar, va fi interesant de văzut dacă această întâlnire chiar va avea loc. Totuși, trebuie să ne amintim că Putin este un criminal recunoscut oficial la nivel internațional, așadar sunt curios cum se vor justifica ulterior Statele Unite. În general, aceste negocieri nu înseamnă nimic.”

„Vadim”

„Părerea mea este pur și simplu trebuie să continuăm. Nu există alte opțiuni. Iar dacă acest (război) este înghețat, va reveni cu și mai multă forță. Dacă va fi înghețat, ne va arăta doar că este inutil să discutăm cu Europa, America sau cu oricine ar putea permite acest lucru - nu ne pot promite nicio securitate și nu ajungem la niciun rezultat. Dar să sperăm că nu se va întâmpla asta”, spune soldatul din Regimentul 1 de Asalt Separat.

„Vom continua să luptăm până când ei (rușii) vor pleca. Din câte văd, au și ei probleme cu economia, inflația etc., iar rubla scade. Marea lor afacere, metalurgia, se destramă. Așa că trebuie să dăm înainte. Nu toată lumea este pregătită să se despartă de Rusia ca jucător, mai ales pe plan economic.

(Ucraina deține) doar mici porțiuni (de teren) în regiunea Donețk. Dacă le-am schimba pentru regiunea Herson, până în Crimeea sau Zaporijie, ar fi un schimb rezonabil. Dar asta doar luând în calcul că avem cu cine să negociem.

Știm că aceștia (rușii) sunt niște ticăloși și ne vor da regiunea Herson doar ca să ia înapoi peste câțiva ani. Sincer, nu vreau asta. Înclin mai curând spre o mobilizare mai agresivă.

Putem încă să suportăm acest (război) mult timp și să luptăm în continuare. Avem nevoie de energie proaspătă, de ceva care să ne motiveze din nou oamenii. Dacă putem rezista încă un an, inamicul se va confrunta cu pierderi economice severe și alte probleme. Efectiv nu va putea funcționa în sistemul global - vor fi distruși.”

Artem Fisun, unitatea de drone Peaky Blinders

„După părerea mea aceste negocieri nu vor duce nicăieri. Este puțin probabil ca Putin, Trump și chiar Zelenski să poată ajunge la un acord privind oprirea războiului, pentru că din câte văd eu în prima linie, Putin nu se oprește.

El spune un lucru, dar face cu totul altceva. Pe baza acestui lucru, cred că va continua. Dacă vor conveni asupra anumitor concesii și a opririi bombardamentelor, atunci se va vedea limpede dacă acele acorduri funcționează sau nu.

În acest moment, asistăm la o utilizare intensă și masivă a infanteriei, pe care trebuie să o oprim și să folosim toate mijloacele posibile pentru a le frâna înaintarea pe teritoriul nostru. În orice caz, vor încerca să negocieze. Dar acum vedem deja grupuri de ruși, susținătorii «lumii rusești», devenind mai activi în Europa, în SUA și peste tot, și nu se vor opri. Punctul meu de vedere se bazează nu doar pe ceea ce se întâmplă pe linia frontului, ci și pe ceea ce vedem în Europa.”

Petro Șuklinov, jurnalist și soldat

„Comandantul suprem a spus: «Nu vom părăsi Donbasul, este pământul nostru». Susțin pe deplin această poziție. Ideea principală este următoarea: vom lupta cât va fi nevoie și nu vom renunța la nimic din ceea ce ne aparține.

Cât despre compromisuri — desigur, acestea sunt întotdeauna posibile. Dar nu numai noi, întreaga Europă este interesată să se asigure că războiul rusesc împotriva Ucrainei se încheie cu un rezultat just: cu pedepsirea agresorului — Rusia, plata despăgubirilor ucrainenilor și garanții de securitate pentru victima agresiunii: Ucraina.

Totodată, trebuie să înțelegem că, mai devreme sau mai târziu, toate războaiele se încheie. Dar războiul rusesc împotriva Ucrainei nu este despre un anumit teritoriu - este despre dreptul la existență. În spatele perdelei de fum a zeci de revendicări rusești principalul obiectiv este următorul: vor să dispărem.

De aceea, pentru noi, acest război existențial va continua atâta timp cât va exista Rusia. Armata ucraineană este gata să lupte în continuare.

Armata ucraineană este pregătită să-și protejeze poporul.”