Video Incredibila poveste a soldatului japonez care a luptat 30 de ani după încheierea războiului. Ordinul primit de la comandantul său

La 80 de ani de la Ziua Victoriei asupra Japoniei, povestea soldatului japonez care a continuat să lupte timp de zeci de ani după sfârșitul războiului, rămâne una dintre cele mai uimitoare mărturii ale războiului.

Pentru Hiroo Onoda, cel de-Al Doilea Război Mondial nu s-a încheiat în 1945. Soldatul japonez fanatic nu credea că țara sa se predase Aliaților și a continuat să lupte timp de 30 de ani, ascuns în jungla din Filipine, convins că ordinul de a rezista era încă în vigoare.

Se împlinesc 80 de ani de la Ziua Victoriei în Japonia (VJ), când împăratul Hirohito a anunțat capitularea necondiționată a țării sale, scrie The Sun.

Dar Onoda a refuzat cu încăpățânare să accepte acest lucru și s-a ascuns pe o insulă din Filipine împreună cu alți trei camarazi pentru a duce o campanie de gherilă pe cont propriu.

El a urmat întocmai un ultim ordin înfiorător al comandantului său: „nu muri”.

Onoda a fost trimis pentru prima dată pe insula Lubang din Filipine în a doua zi de Crăciun a anului 1944, când avea doar 22 de ani.

Aici, tânărul ofițer de informații avea să reziste timp de zeci de ani.

În 2010, el a explicat: „Fiecare soldat japonez era pregătit să moară, dar, în calitate de ofițer de informații, mi s-a ordonat să duc o luptă de gherilă și să nu mor. Am devenit ofițer și am primit un ordin. Dacă nu l-aș fi îndeplinit, m-aș fi simțit rușinat”.

Forțele americane și filipineze au capturat Lubang în 1945, moment în care majoritatea ocupanților japonezi au murit ori s-au predat. Dar Onoda și-a condus camarazii în jungla muntoasă a insulei pentru a continua lupta.

El a rămas complet neinformat că două bombe atomice fuseseră aruncate asupra Hiroshimei și Nagasaki în ultimele zile ale războiului.

Declarația de capitulare a împăratului său nu l-a convins să depună armele, iar el a continuat să lupte timp de zeci de ani. Onada și cei trei camarazi ai săi erau convinși că documentele de capitulare aruncate din cer deasupra insulei erau false.

Grupul de soldați a supraviețuit mâncând fructe sălbatice și alimente furate de la fermele insulei.

În timpul campaniilor de gherilă care au durat zeci de ani, aproximativ 30 de insulari filipinezi au fost uciși.

Citește și: Soldatul japonez pentru care Al Doilea Război Mondial a durat 29 de ani

Onada și ceilalți soldați împușcau adesea „soldați inamici” pe care îi credeau deghizați în „fermieri sau polițiști”. Dar, când campania lor a luat sfârșit, Onada era ultimul om rămas în viață.

Unul dintre membrii grupului a decis să se predea în anii 1950, în timp ce ceilalți doi au murit în timpul luptei.

Onada a respins în repetate rânduri echipele de căutare și fluturașii aruncați din aer care îl implorau să depună armele și să se predea.

Abia în 1974, când fostul său comandant, care lucra atunci ca librar, a zburat până acolo pentru a-și retrage oficial ordinele, Onada s-a predat.

Până atunci, trecuseră treizeci de ani de când fusese trimis pentru prima dată pe insulă.

Bărbatul în vârstă de 52 de ani a predat armele, inclusiv o sabie și o pușcă Arisaka, în momentul predării.

Președintele filipinez Ferdinand Marcos l-a grațiat pentru insularii pe care îi ucisese, iar el s-a întors în Japonia, unde a fost întâmpinat ca un erou.

Găsind dificil să se reintegreze în societate, s-a mutat în Brazilia pentru câțiva ani, unde a lucrat ca fermier. După aceea, s-a întors în Japonia pentru a conduce o tabără pentru copii în afara Tokyo.

Onada a trăit o viață lungă, decedând în Tokyo în 2014, la vârsta de 91 de ani.

Când a fost întrebat la o conferință de presă la întoarcerea sa în Japonia în anii 1970 ce a făcut, el a răspuns simplu: „Mi-am îndeplinit ordinele”.

Comandantul său i-a spus în 1944: „Poate dura trei ani, poate dura cinci, dar orice s-ar întâmpla, ne vom întoarce după tine”.