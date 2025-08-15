Tragedie în Alpi: o româncă a murit după ce a căzut de la 200 de metri

O româncă stabilită în Italia a murit într-un accident dramatic în Masivul Monte Rosa. Ea și colegul său de escaladă au fost surprinși probabil de vremea nefavorabilă.

Alexandra Gheorghe, o tânără de 36 de ani pasionată de sport și aventură, a murit împreună cu partenerul ei de alpinism, Marco Stagi, după ce a căzut de la o înălțime de 200 de metri pe Muntele Castore, din masivul Monte Rosa, aflat la granița dintre Italia și Elveția.

Cei doi au plecat joi dimineața de la refugiul Quintino Sella, intenționând să urce pe vârf și apoi să coboare pe versantul vestic. Salvatorii cred că au fost surprinși de condiții meteorologice nefavorabile, au rătăcit pe creastă și au căzut pe ghețar, relatează Corriere del Veneto.

Alarma a fost dată seara de iubitul Alexandrei, care a anunțat că aceasta nu s-a mai întors. Inițial, căutările cu elicopterul nu au dat rezultate, dar polițiștii au reușit să localizeze cadavrele folosind ceasul GPS al uneia dintre victime.

Viața și pasiunile Alexandrei

Românca s-a mutat în Italia imediat după Revoluția din 1989, alături de familie, în căutarea unei vieți mai bune. A studiat Ingineria Informatică la Universitatea din Padova și a obținut un master la Udine.

Pasionată de sport, a făcut parte din Federația Italiană de Atletism (FIDAL) și a participat la competiții de alergare, inclusiv la curse de ultramaraton. Ulterior, și-a descoperit dragostea pentru alpinism, alăturându-se cluburilor CAI din Dolo și Padova.

Pe rețelele de socializare, își împărtășea entuziasmul pentru călătorii și natură, vizitând țări precum Vietnam, Iordania și Islanda. „Descoperirea de locuri noi, cunoașterea diferitelor culturi și oameni, văzând răsărituri și apusuri de soare, alergarea și experiențele noi din întreaga lume îmi umplu inima de bucurie”, scria ea într-o postare.

Mesaje de adio

Prietenii și colegii își amintesc de Alexandra ca o persoană plină de viață și energie. „La revedere, Alexandra Gheorghe, zâmbetele pe care ni le-ai dăruit vor rămâne în noi toți cei care te-am cunoscut. Munții, pasiunea ta, te-au luat prea devreme, vei rămâne mereu în inimile noastre”, au scris cei apropiați.