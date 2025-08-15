Trump l-a sunat pe Lukașenko înainte de întâlnirea cu Putin

Președintele american Donald Trump a vorbit la telefon cu președintele Belarusului Alexandr Lukașenko, un important al lui Vladimir Putin, înainte de a se îndrepta spre Alaska, unde în câteva ore se întâlnește cu președintele rus pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina.

Trump a făcut publică informația pe rețeaua sa Truth Social.

„Am avut o discuție minunată cu respectatul președinte al Belarusului, Aleksandr Lukașenko”, a scris Trump, precizând că scopul convorbirii a fost acela de a-i mulțumi pentru eliberarea a 16 prizonieri.

„Am discutat multe subiecte, inclusiv vizita președintelui Putin în Alaska”, a scris Trump. „Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu președintele Lukașenko în viitor. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”

Lukașenko este un aliat apropiat al lui Putin, iar cooperarea lor a devenit strânsă în contextul războiului din Ucraina. Invazia la scară largă a Ucrainei din 2022 a fost lansată parțial de pe teritoriul belarus, iar între timp Rusia a desfășurat arme nucleare tactice în Belarus.

Înainte de a părăsi Washingtonul, vineri dimineața, Trump a scris doar două cuvinte într-un mesaj pe Truth Social: „MIZĂ MARE!!!”

Trump și-a rezervat circa șapte ore pentru acest summit care se poate dovedi crucial pentru cursul viitoarelor negocieri de pace.