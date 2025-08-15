Nicușor Dan, „pesimist” în legătură cu negocierile Trump-Putin: „Nu ne putem aștepta ca Rusia să spună că se retrage”

Preşedintele României, Nicuşor Dan, s-a declarat "pesimist" înaintea Summitului din Alaska, dintre Donald Trump şi Vladimir Putin. El a spus că nu a văzut "că Rusia şi-ar dori pacea" şi a adăugat că "nu ne putem aştepta, în mod pragmatic, ca Rusia să spună că se retrage din teritoriul ucrainean".

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, 15 august, înaintea discuțiilor din Alaska între președintele SUA, Donald Trump, și omologul rus, Vladimir Putin, că este pesimist că se va decide o încetare a războiului din Ucraina.

"E o întâlnire foarte importantă pentru toată Europa. După cum ştiţi, a fost discuţia europenilor şi a aliaţilor lor, Canada, Turcia, a participat foarte promiţător că la discuţia de alaltăieri a coaliţiei de voinţă, a participat şi Vance. Deci lucrul bun este că Europa este aliniată cu SUA în demersul ăsta. Pe de altă parte, în tot ce a făcut până acum Rusia, nu am văzut că şi-ar dori pace şi de asta... eu mi-aş dori să avem o încetare a focului, dar sunt oarecum pesimist şi dacă nu se va întâmpla. Rusia suferă economic în urma sancţiunilor pe care ţările occidentale le-au aplicat. E important să continuăm presiunea economică.

Noi am avut 80 de ani tratate internaţionale şi pace şi din cauza asta prosperitate. Nu ne putem aştepta în mod pragmatic ca Rusia care a intrat în teritoriul ucrainean, în urma acestei discuţii, să spună că se retrage, dar o încetare a focului ar fi binevenită pentru toată lumea.

Garanţii de securite pentru teritoriul care e rămas ar fi foarte bine.. cam ăsta este punctul la care suntem şi dacă, din nou, ar fi f important ca peste o săptămână, două, să avem o discuţie în care să fie şi Ucraina", a spus Nicuşor Dan pentru Antena 3 CNN.

Președintele a subliniat faptul că Rusia este "agresivă" cu Europa, prin războaie hibride. Mai mult, şeful statului a spus că "fără tot sprijinul pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi fost vecină cu România".

"Noi, din fericire, nu suntem vecini cu Rusia, dar avem un război hibrid pe care îl vedem şi nu-l vede doar România. L-am văzut în alegerile din Germania, îl vedem în Republica Moldova, cu atât mai puternic cu cât se apropie alegerile parlamentare de la sfârşit de septembrie. E clar că Rusia e agresivă cu Europa, încearcă să intervină în alegeri astfel încât să aibă nişte guvernări care să le fie apropiate.

Faptul că Ucraina rezistă, înseamnă că noi suntem mai departe de acest pericol şi asta e şi raţiunea pentru care România şi alte ţări europene au ajutat Ucraina.

Din fericire, pentru că multe ţări au conştientizat şi că multe ţări au contribuit mai mult decât România, Ucraina rezistă, economia Rusiei este sub mare presiune, deci nu se pune problema de pericol iminent pentru România în momentul acesta. Numai că, fără tot sprijinul pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi fost vecină cu România", a spus Nicuşor Dan.