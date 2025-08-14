Secetă și valuri roșii, galbene, verzi...

Trăim, supraviețuim și murim de ceva ani în vreme de secetă și valuri periculoase.

Avem din ce în ce mai multe valuri tumultuoase în societatea românească, în țară, dar și în diaspora chemată acasă de sirenele politice! O diasporă pestriță care trimite de zeci de ani bani acasă, contribuind la bugetul de stat și la economia românească.

În contrast, în ultimii ani tot mai mulți diasporeni care și-au rupt oasele la munci grele prin străinătate pentru a-și susține familiile din țară și a strânge ceva la chimir pentru o viață mai bună încep să se întoarcă acasă. La fel ca ei și alți români rătăcitori prin lume după o pâine mai albă, se gândesc să revină în patrie după ani buni de muncă pe rupte, plătită mai bine sau mai puțin bine, dar oricum mai mult decât în țară.

Odată reîntorși acasă, unii obosiți, bolnavi, sătui de anii de muncă grea și epuizantă, se lovesc de realitatea cruntă românească, la zi.

O realitate din ce în ce mai ostilă, tot mai dezamăgitoare, generată de deceniile de guvernare incompetentă, coruptă, mincinoasă, propagandistă care vrea să le ia pielea de pe ei nu doar diasporenilor întorși, ci tuturor românilor trăitori pe frumoasele meleaguri mioritice devastate de corupție, hoție, incompetență și prostie.

Cu fiecare noi alegeri, cu fiecare nou guvern instalat la Palatul Victoria, cu cât speranțele cetățenilor pentru o viață mai bună sunt mai mari, cu atât dezamăgirile, dezgustul și revolta cresc din cauza politicilor dezastruoase, a guvernărilor incompetente, a administrației ineficiente și corupte, a lăcomiei statului care ia cu o mie de mâini pielea românilor ca să pună bani în sacul bugetar, care nu le mai ajunge hoților și ticăloșilor care le devalizează!

Seceta românească, instalată și accentuată de 35 de ani încoace, de tranziție și democrație originală de sorginte bolșevică, cu accente de economie de piață la bunul plac al administratorilor și un stat de drept reprezentat de o justiție care condiționează actul dreptății de bani, fac tot mai multe valuri periculoase, amenințând cu un tsunami devastator!

Pe acest fond, evident că au apărut salvatori mesianici pe cai albi sau în mașini de lux-suveraniști, naționaliști, patrioți de carton și oameni de bine-inventați, cultivați, lansați pe orbită de interese externe, obscure sau la vedere și de marea prostie românească exploatată la maximum.

După alegerile cu năbădăi de anul trecut, dar și de anul acesta, cu tot circul trist și penal făcut de actorii politici, de clovnii suveraniști, de patrioții de laborator, de mesianicii de lux, de amărâții manipulați și scoși în stradă să salveze țara, de guvernanții unii mai ticăloși ca alții, poporul, românii, oamenii onești de bună credință sunt tot mai bulversați, mai furați, mai mințiți și mai săraci!

Valurile de incompetență, de corupție, de hoție, de prostie, de guvernanță pe spinarea cetățenilor cresc odată cu taxele, impozitele și impunerile statului asupra buzunarelor cetățenilor și a vieții acestora.

Cu toate eforturile UE de a ne da bani pentru dezvoltare, proiecte, modernizare, investiții, prin celebrul program PNRR, România nu vrea să-i ia! Din cauza faptului că guvernanții, puterea politică, administrația publică, ciolănoșii, căpușații, sinecuriștii de partid și de stat nu vor să se decupleze de la furtul banilor publici!

Acum, când tot mai mulți cetățeni resmit la greu și fac față din ce în ce mai puțin valurilor și măsurilor care-i lovesc direct în plex pe cei mai vulnerabili, în timp ce restul privilegiaților sunt de neatins, ba mai mult prosperă pe fondul austerității propagate, la nivelul coaliției guvernamentale din fruntea României se joacă alba -neagra!

Actualii guvernanți, urmașii fostelor guvernări dezastruoase, își fac mendrele și joacă niște jocuri de putere de râsu-plânsu, care accentuează criza prin care trece țara.

Niște politicieni de nimic, dar aleși de cetățeni la urne, niște demnitari de carton, niște umflați, îmbuibați, cățărați pe scaune de înalți demnitari ai statului român, niște binecunoscuți incompetenți, ticăloși care în aroganța și prostia lor se cred buricul României, se bat acum pentru privilegiile și ciolanele pe care au pus mâinile și la care nu vor să renunțe.

Fac nu fac reforme, ies nu ies de la guvernare, rămân nu rămân la putere, țes ițe și tot felul de planuri de devalizare în continuare a României, jucând totul pe cartea alba-neagra, pe cartea blufului, merg la cacealma cu poporul român!

Joacă la cacealma atât între ei ca parteneri de coaliție și guvernare, dar în special cu cetățenii care i-au votat, care și-au pus speranțele în ei, cetățeni pe care acum îi batjocoresc, le mănâncă viețile și le periclitează viitorul copiilor lor, crezând puternic în prostia lor, că-i păcălesc, că-i prostesc, că-i fac ca la alba-neagra și le iau bani acum și în următorii ani ce va să vină!

Dar, de la înălțimea puterii politice, din fruntea funcțiilor de înalți demnitari și conducători de moment ai statului, în orbirea lor nici nu știu ce-i așteaptă, când preamărirea temporară va trece și se vor prăbuși în neantul foștilor uitați, neînsemnați, care nu au lăsat nimic în urma lor în afară de incompetență, corupție și hoție!

Valurile pe care le produc artificial unii puternici ai zilei acum s-ar putea să-i mature chiar pe ei, cei de neînlocuit, politicienii jucători de alba-neagra!