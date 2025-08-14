Video Micul orășel construit de antreprenorul român UMB lângă Adjud. Campus pe 200 de hectare cu locuințe, școli și căi ferate

Grupul UMB are în pregătire o investiție de amploare în Adjud, la circa 2 km nord de oraș. Proiectul reprezintă o extindere pe 192 hectare a actualelor facilități pe care UMB le are în zonă.

Campusul industrial UMB este în fază de obținere a autorizației de construire. Investiția constă în amenajarea unui ansamblu rezidențial cu dotări sociale, clădiri administrative, zone de agrement, spații comerciale, zone de producție și depozitare, spații verzi, alături de drumuri și infrastructură feroviară.

„Scopul acestui proiect este dezvoltarea coerentă a unei importante zone a municipiului Adjud astfel încât să îndeplinească cerințele unui mix funcțional dorit de investitor, respectiv UMB Grup. Viziunea UMB Grup pe termen scurt, mediu și lung este aceea de a dezvolta afacerile din domeniul construcțiilor de drumuri și autostrăzi precum și de a diversifica activitatea economică a grupului bazându-se pe experiența acumulată, dar mai ales pe capitalul uman acumulat în acești ani”, se arată în documentația consultată de APIX.ro.

Locuințele vor fi pentru angajații grupului de firme, conform UMB. Constructorul a subliniat că este necesară o coagulare a forței de muncă pentru proiectele pe care le implementează (inclusiv A7): de la lucrători din șantier și personal tehnico-administrativ până la ingineri de execuție și proiectare.

De asemenea, va fi extins campusul industrial pentru producție și depozitare. „Această zonă beneficiază de o poziție strategică, fiind în proximitatea a două mari artere de transport ale regiunii: magistrala 5 de cale ferată și autostrada A7. Astfel viitorul campus va putea fi conectat la nodul de descărcare a autostrăzii A7 în DN 11A, precum și la linia CF ce face legătura dintre magistrala 5 cu municipiul Onești”, potrivit proiectului.

Cum arată planul proiectului

În partea de vest a drumului E85 (pe partea dreaptă a drumului), unde există în prezent locuințe, ansamblul va fi extins cu vile (2-3 etaje) și blocuri cu un regim de până la 9 etaje. Angajații UMB vor beneficia de o grădiniță și o școală (0-8 clase).

Apartamentele vor avea 2, 3 și 4 camere, iar proiectantul a precizat că UMB a solicitat „suprafețe peste medie pentru a asigura un grad ridicat de confort și mulțumire a locatarilor”. În vile vor locui angajați de rang superior sau persoane care au nevoie de mai mult spațiu și intimitate (familii cu copii mulți sau cu copii cu nevoi speciale).

Planul urbanistic prevede amenajarea unei piațete și a unor zone mixte (comercial, inclusiv restaurante și zone de recreere). În partea de sud a zonei vor fi hale industriale: UMB va construi o infrastructură feroviară pentru conectarea la rețeaua națională de căi ferate.

În partea de est a E85, unde există deja o zonă administrativă și de producție, se propune extinderea zonei printr-un masterplan în care este creionat un campus industrial cu hale de producție, depozitare, administrativ și locuințe (clădiri existente) și servicii conexe. În partea de sud a amplasamentului va fi amenajată, de asemenea, o infrastructură feroviară.

În același timp, întregul campus UMB va beneficia de acces direct din E85, dar și din DN 11A – o legătură directă cu viitoarea autostradă A7 prin bucla de descărcare a acesteia. În acest sens, UMB a cedat câteva hectare către stat pentru proiectul A7.

În prezent, cea mai mare parte a terenului de 192 hectare (parcela roșie de mai sus) este în extravilan. „Amplasamentul studiat se află la aproximativ 2,1 km nord de municipiul Adjud, de o parte și de alta a DN 2 (E 85), la aproximativ 3,4 km est de râul Siret și la aproximativ 480 m est (limita estică a perimetrului) de traseul viitoarei Autostrăzi A7 – Focșani – Bacău”, potrivit UMB.

Planul urbanistic al UMB este în ultima fază de obținere a avizelor necesare pentru aprobare și, ulterior, emiterea autorizației de construire.