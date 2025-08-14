search
Joi, 14 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Micul orășel construit de antreprenorul român UMB lângă Adjud. Campus pe 200 de hectare cu locuințe, școli și căi ferate

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Grupul UMB are în pregătire o investiție de amploare în Adjud, la circa 2 km nord de oraș. Proiectul reprezintă o extindere pe 192 hectare a actualelor facilități pe care UMB le are în zonă.

Proiectul reprezintă o extindere a facilităților UMB FOTO Captură video
Proiectul reprezintă o extindere a facilităților UMB FOTO Captură video

Campusul industrial UMB este în fază de obținere a autorizației de construire. Investiția constă în amenajarea unui ansamblu rezidențial cu dotări sociale, clădiri administrative, zone de agrement, spații comerciale, zone de producție și depozitare, spații verzi, alături de drumuri și infrastructură feroviară.

„Scopul acestui proiect este dezvoltarea coerentă a unei importante zone a municipiului Adjud astfel încât să îndeplinească cerințele unui mix funcțional dorit de investitor, respectiv UMB Grup. Viziunea UMB Grup pe termen scurt, mediu și lung este aceea de a dezvolta afacerile din domeniul construcțiilor de drumuri și autostrăzi precum și de a diversifica activitatea economică a grupului bazându-se pe experiența acumulată, dar mai ales pe capitalul uman acumulat în acești ani”, se arată în documentația consultată de APIX.ro.

Locuințele vor fi pentru angajații grupului de firme, conform UMB. Constructorul a subliniat că este necesară o coagulare a forței de muncă pentru proiectele pe care le implementează (inclusiv A7): de la lucrători din șantier și personal tehnico-administrativ până la ingineri de execuție și proiectare.

De asemenea, va fi extins campusul industrial pentru producție și depozitare. „Această zonă beneficiază de o poziție strategică, fiind în proximitatea a două mari artere de transport ale regiunii: magistrala 5 de cale ferată și autostrada A7. Astfel viitorul campus va putea fi conectat la nodul de descărcare a autostrăzii A7 în DN 11A, precum și la linia CF ce face legătura dintre magistrala 5 cu municipiul Onești”, potrivit proiectului.

Cum arată planul proiectului

În partea de vest a drumului E85 (pe partea dreaptă a drumului), unde există în prezent locuințe, ansamblul va fi extins cu vile (2-3 etaje) și blocuri cu un regim de până la 9 etaje. Angajații UMB vor beneficia de o grădiniță și o școală (0-8 clase).

Apartamentele vor avea 2, 3 și 4 camere, iar proiectantul a precizat că UMB a solicitat „suprafețe peste medie pentru a asigura un grad ridicat de confort și mulțumire a locatarilor”. În vile vor locui angajați de rang superior sau persoane care au nevoie de mai mult spațiu și intimitate (familii cu copii mulți sau cu copii cu nevoi speciale).

Planul urbanistic prevede amenajarea unei piațete și a unor zone mixte (comercial, inclusiv restaurante și zone de recreere). În partea de sud a zonei vor fi hale industriale: UMB va construi o infrastructură feroviară pentru conectarea la rețeaua națională de căi ferate.

În partea de est a E85, unde există deja o zonă administrativă și de producție, se propune extinderea zonei printr-un masterplan în care este creionat un campus industrial cu hale de producție, depozitare, administrativ și locuințe (clădiri existente) și servicii conexe. În partea de sud a amplasamentului va fi amenajată, de asemenea, o infrastructură feroviară.

În același timp, întregul campus UMB va beneficia de acces direct din E85, dar și din DN 11A – o legătură directă cu viitoarea autostradă A7 prin bucla de descărcare a acesteia. În acest sens, UMB a cedat câteva hectare către stat pentru proiectul A7.

Campus industrial UMB Adjud FOTO Primăria Adjud
Campus industrial UMB Adjud FOTO Primăria Adjud

În prezent, cea mai mare parte a terenului de 192 hectare (parcela roșie de mai sus) este în extravilan. „Amplasamentul studiat se află la aproximativ 2,1 km nord de municipiul Adjud, de o parte și de alta a DN 2 (E 85), la aproximativ 3,4 km est de râul Siret și la aproximativ 480 m est (limita estică a perimetrului) de traseul viitoarei Autostrăzi A7 – Focșani – Bacău”, potrivit UMB.

Planul urbanistic al UMB este în ultima fază de obținere a avizelor necesare pentru aprobare și, ulterior, emiterea autorizației de construire.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
digi24.ro
image
Cele cinci condiții esențiale pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au transmis lui Trump pentru un acord de pace
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Oana Țoiu recunoaște că România a fost exclusă de SUA din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor
mediafax.ro
image
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
fanatik.ro
image
Soțiile interlopilor din Iași se războiesc pe stradă și pe TikTok, polițiștii așteaptă ploaie de plângeri. Cum s-a ajuns în această situație | VIDEO
libertatea.ro
image
Avertismentul lui Miruță: Nu mai sunt bani pentru salarii!
digi24.ro
image
Militari Residence şi Popeşti-Leordeni, peste o capitală europeană: lux şi opulenţă prin mizerie
gsp.ro
image
S-au lămurit: Cristiano Ronaldo are prost-gust! Cum a fost numit inelul de logodnă de 10.000.000 de dolari
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
Ţeapă de 73.000 € cu vacanţe false în Zanzibar. 33 de oameni din Satu Mare, lăsaţi fără bani de escroci
observatornews.ro
image
Când începe anul școlar 2025-2026, de fapt. Ministrul Educației a anunțat data exactă!
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Marquinhos a mers la microfon și a avut un mesaj pentru Donnarumma, după ce PSG a luat Supercupa fără el
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost bătută crunt de doi bărbați într-un magazin din Craiova. Aceștia s-au enervat că s-a format coadă la casă
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate . Dispare plafonul de...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
EXCLUSIV PAPARAZZI Daniela Nane s-a căsătorit în secret cu tânărul iubit tenor, Octavian Ene. Actrița a ales o verighetă inedită GALERIE FOTO
mediaflux.ro
image
Militari Residence şi Popeşti-Leordeni, peste o capitală europeană: lux şi opulenţă prin mizerie
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto Profimedia jpg
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Scandal cu droguri la Curtea olandeză! Cum a ajuns un „rege al canabisului” să pună în pericol monarhia

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Atenție, colesterolul ridicat se vede la genunchi și mâini!