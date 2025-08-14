Mașinăria de conținut: cum un cont de Instagram a generat 340 de milioane de vizualizări în 5 zile. Povestea din culisele Beach, Please!

La prima vedere, pare doar un cont de festival. În realitate, @beachpleasero a devenit un fenomen digital. Cu aproape 580.000 de urmăritori, aproape 3.000 de postări și stories zilnice de patru ani, este cel mai mare cont de festival din România. Iar în vara aceasta, în doar cinci zile de eveniment, a bifat un record greu de trecut cu vederea: peste 340 de milioane de vizualizări.

În spatele performanței se află Claudia Predoană și Ana Ciocănel, cele care au gestionat contul de Instagram al festivalului de la zero, cu intuiție, ritm și o înțelegere rară a generației care comunică rapid, vizual și pe fugă.

De la zero…la 577.000 de urmăritori

Contul @beachpleasero a fost creat pe 24 martie 2022, într-o perioadă în care festivalul abia se contura ca idee. Estimările vorbeau, optimist, despre 8.000 de participanți. În realitate, au venit peste 25.000, iar interesul din online a explodat: în prima lună, contul a ajuns la 35.000 de urmăritori, iar la doar o săptămână după festivalul inaugural trecuse de 50.000.

Trei ani mai târziu, cifrele vorbesc de la sine: 577. 000 de urmăritori activi, o prezență zilnică în stories, zeci de activări creative și una dintre cele mai fidele comunități de festival din Europa Centrală și de Est.

Rețeta: telefonul, timpul real și instinctul

Pentru ediția din 2025, desfășurată între 9 și 13 iulie, Claudia și Ana au continuat în stilul care le-a definit: postări în timp real, video-uri filmate cu telefonul și montate pe loc, din mijlocul publicului.

„Cele mai performante video-uri sunt cele postate instantaneu, direct din mulțime. Avem reels-uri care au trecut de 1,9 milioane de vizualizări și care au fost făcute cu telefonul. Publicul caută autenticitate și content real time.”- Claudia Predoană, social media manager

Dintre cele mai vizualizate nouă materiale postate în perioada festivalului, opt au fost realizate și postate în timp real. Claudia spune că e nevoie de reflexe rapide, de ochi format și de fler. Într-un spațiu ca Instagramul, trebuie să știi în același timp să filmezi, să editezi, să scrii caption și să alegi momentul exact în care postezi.

„Dacă nu postezi în primele două minute de la urcarea artistului pe scenă, ai pierdut momentul. Online-ul funcționează cel mai bine în timp real.”

Un cont activ 365 de zile pe an

Contul @beachpleasero nu ia pauză. Niciodată. De patru ani, Claudia și Ana publică conținut zilnic: arhive video, postări de comunitate, Q&A-uri live, glume interne și teasere care mențin engagementul ridicat în orice lună a anului.

„E o provocare să postezi zi de zi timp de patru ani, mai ales în lunile în care nu anunți line-up-ul sau nu ai vânzări active. Dar am găsit mereu soluții creative care au ținut comunitatea aproape”, spune Claudia.

Serii precum „BAC Beach, Please!” – care a reinterpretat subiectele de Bacalaureat în stil trap – sau „Beach, Please! Awards!”, un format de voturi săptămânale pentru cele mai virale momente, au contribuit la creșterea loialității comunității. În 2024, conținutul festivalului a generat peste 70.000 de bilete vândute în pre-sale pentru 2025, înainte ca line-up-ul să fie anunțat.

Din backstage digital, în culisele creatorilor

În afara activității de la Beach, Please!, Claudia Predoană este managerul unora dintre cei mai cunoscuți influenceri din România, precum Dr. Mihail, Ioana Grama, Ela Crăciun, Prăjiturela sau Sînziana Sooper.

Această experiență a făcut-o să ia dinamicii dintre branduri, conținut și public.

„Când am început să lucrăm pe Beach, Please!, știam deja cum gândesc brandurile și influencerii. Știam cum comunică Selly, ce funcționează pe conturile mari, ce înseamnă un conținut shareable. Practic, nu am luat-o de la zero – doar am aplicat know-how-ul în cel mai potrivit context.”

Această expertiză în influencer marketing îi permite Claudiei să construiască conținut care nu doar informează sau distrează, ci generează apartenență.

O platformă media, nu doar un cont de Instagram

Dar succesul din social media nu vine doar din amploarea fizică a evenimentului, ci din felul în care este documentat și tradus pentru publicul online.

Contul @beachpleasero nu este doar un canal de informare, ci o platformă media activă, care trăiește tot anul. Conținutul postat variază de la arhivă vizuală și teasere, la glume de comunitate, momente cu artiști și interacțiuni directe cu urmăritorii.

„Noi nu ne bazăm pe tool-uri complicate sau aprobări în lanț. Avem încredere în intuiția noastră și lucrăm cu o viteză care face diferența. Dacă ai timing bun și înțelegi cu adevărat publicul, impactul apare”, adaugă Claudia Predoană.

Cazul Beach, Please! demonstrează nu există rețete universale pentru viral, dar există consistență, curaj și conectare reală cu publicul.