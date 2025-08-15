Tăcere de gheață în Alaska. Putin evită să răspundă dacă va mai ucide civili, Trump, neobișnuit de rezervat în declarații

Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin au început discuțiile față în față în Alaska, după o sosire marcată de gesturi prietenoase între cei doi șefi de stat și o tăcere neobișnuită din partea liderului de la Casa Albă.

Vladimir Putin a evitat să dea un răspuns jurnaliștilor cu privire la un acord de încetare a focului în Ucraina. Întrebat dacă va „opri uciderea civililor”, liderul de la Kremlin a părut să facă semn că nu a auzit întrebarea.

Puțin după ora 22.00, Donald Trump și Vladimir Putin și-au strâns mâna pe covorul roșu de la baza militară „Elmendorf-Richardson” din Anchorage, în timp ce deasupra lor treceau avioane militare americane. Liderii mondiali au pozat pentru o fotografie, dar nu au răspuns întrebărilor jurnaliștilor.

Presa de stat din Rusia a relatat că, imediat după sosirea pe pistă, Trump l-a invitat pe Putin să călătorească împreună în mașina sa blindată, în loc să folosească limuzina oficială Aurus. Posturile ruse au prezentat gestul drept semnal al unei „atitudini extrem de prietenoase” din partea președintelui american, subliniind și „strângerea de mână istorică” dintre cei doi pe pista aeroportului.

→ Imaginea 1/10: Donald Trump și Putin în Alaska FOTO AFP

Trump, mai tăcut decât de obicei

Summitul dintre Trump și Putin a început la baza militară „Elmendorf-Richardson” din Anchorage, într-o sală în care sunt afișate mesajele „Alaska 2025” și „Pursuing Peace” („În căutarea păcii”).

Când președintele Donald Trump se întâlnește cu lideri mondiali, fie în Biroul Oval, fie în deplasări externe, are de obicei multe de spus la începutul discuțiilor. Vineri a fost diferit, comentează jurnaliștii CNN. Cei doi lideri au stat în tăcere în sala de întâlniri de la baza militară din Alaska, în timp ce camerele de filmat surprindeau momentul. Niciunul nu a avut nimic de comentat.

Trump a zâmbit și, la un moment dat, s-a aplecat pentru a-i spune ceva interpretului său.

„Puteți ajunge la o înțelegere cu el, domnule?”, a întrebat un reporter. Trump nu a răspuns.

După câteva momente, președintele american a dat semnalul de încheiere pentru presă: „Vă mulțumesc foarte mult, tuturor. Mulțumesc.”

Summitul din Alaska marchează primele negocieri directe dintre liderul american și cel rus, dar în absenţa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Casa Albă a precizat că la întâlnirea unu-la-unu, planificată inițial între cei doi lideri, vor participa acum și consilieri ai acestora. Oficialii ruși care îl însoțesc pe Putin sunt consilierul pentru politică externă Yury Ushakov și ministrul de externe Serghei Lavrov. Trump este însoțit de secretarul de stat american Marco Rubio și de trimisul special Steve Witkoff. Discuțiile nu se vor limita la Ucraina și la probleme economice, potrivit principalului negociator rus Kirill Dmitriev. O sursă a declarat pentru TASS că cei doi lideri vor aborda și subiectul securității strategice globale. Trump a spus că, dacă summitul cu Putin va merge prost, „va pleca”.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu există „semnale” că Rusia își va încheia războiul, indicând numeroase atacuri în orașele ucrainene vineri. Cererea „numărul unu” a Ucrainei pentru summitul din Alaska este ca Rusia să accepte un armistițiu. Dacă Rusia va accepta armistițiul, atenția Ucrainei se va putea concentra apoi pe următoarea sa prioritate — un loc la masa negocierilor în cadrul unui summit tripartit între liderii Ucrainei, Rusiei și SUA.