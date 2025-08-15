search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Tăcere de gheață în Alaska. Putin evită să răspundă dacă va mai ucide civili, Trump, neobișnuit de rezervat în declarații

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin au început discuțiile față în față în Alaska, după o sosire marcată de gesturi prietenoase între cei doi șefi de stat și o tăcere neobișnuită din partea liderului de la Casa Albă.

Vladimir Putin face semne că nu înțelege întrebările presei FTO AFP
Vladimir Putin face semne că nu înțelege întrebările presei FTO AFP

Vladimir Putin a evitat să dea un răspuns jurnaliștilor cu privire la un acord de încetare a focului în Ucraina. Întrebat dacă va „opri uciderea civililor”, liderul de la Kremlin a părut să facă semn că nu a auzit întrebarea.

Puțin după ora 22.00, Donald Trump și Vladimir Putin și-au strâns mâna pe covorul roșu de la baza militară „Elmendorf-Richardson” din Anchorage, în timp ce deasupra lor treceau avioane militare americane. Liderii mondiali au pozat pentru o fotografie, dar nu au răspuns întrebărilor jurnaliștilor. 

Presa de stat din Rusia a relatat că, imediat după sosirea pe pistă, Trump l-a invitat pe Putin să călătorească împreună în mașina sa blindată, în loc să folosească limuzina oficială Aurus. Posturile ruse au prezentat gestul drept semnal al unei „atitudini extrem de prietenoase” din partea președintelui american, subliniind și „strângerea de mână istorică” dintre cei doi pe pista aeroportului.

Donald Trump și Putin în Alaska FOTO AFP
Imaginea 1/10: Donald Trump și Putin în Alaska FOTO AFP
Donald Trump și Putin în Alaska FOTO AFP
Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska FOTO AFP
Donald Trump și Putin in Alaska FOTO AFP
Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska FOTO AFP
Donald Trump și Putin in Alaska FOTO AFP
Donald Trump și Putin in Alaska FOTO AFP
Donald Trump și Putin in Alaska FOTO AFP
Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska FOTO AFP
Donald Trump și Putin în Alaska FOTO AFP
Donald Trump și Putin în Alaska FOTO AFP

Trump, mai tăcut decât de obicei

Summitul dintre Trump și Putin a început la baza militară „Elmendorf-Richardson” din Anchorage, într-o sală în care sunt afișate mesajele „Alaska 2025” și „Pursuing Peace” („În căutarea păcii”).

Când președintele Donald Trump se întâlnește cu lideri mondiali, fie în Biroul Oval, fie în deplasări externe, are de obicei multe de spus la începutul discuțiilor. Vineri a fost diferit, comentează jurnaliștii CNN. Cei doi lideri au stat în tăcere în sala de întâlniri de la baza militară din Alaska, în timp ce camerele de filmat surprindeau momentul. Niciunul nu a avut nimic de comentat.

Trump a zâmbit și, la un moment dat, s-a aplecat pentru a-i spune ceva interpretului său.

Puteți ajunge la o înțelegere cu el, domnule?”, a întrebat un reporter. Trump nu a răspuns.

După câteva momente, președintele american a dat semnalul de încheiere pentru presă: „Vă mulțumesc foarte mult, tuturor. Mulțumesc.

Summitul din Alaska marchează primele negocieri directe dintre liderul american și cel rus, dar în absenţa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski. 

Casa Albă a precizat că la întâlnirea unu-la-unu, planificată inițial între cei doi lideri, vor participa acum și consilieri ai acestora. Oficialii ruși care îl însoțesc pe Putin sunt consilierul pentru politică externă Yury Ushakov și ministrul de externe Serghei Lavrov. Trump este însoțit de secretarul de stat american Marco Rubio și de trimisul special Steve Witkoff. Discuțiile nu se vor limita la Ucraina și la probleme economice, potrivit principalului negociator rus Kirill Dmitriev. O sursă a declarat pentru TASS că cei doi lideri vor aborda și subiectul securității strategice globale. Trump a spus că, dacă summitul cu Putin va merge prost, „va pleca”.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu există „semnale” că Rusia își va încheia războiul, indicând numeroase atacuri în orașele ucrainene vineri. Cererea „numărul unu” a Ucrainei pentru summitul din Alaska este ca Rusia să accepte un armistițiu. Dacă Rusia va accepta armistițiul, atenția Ucrainei se va putea concentra apoi pe următoarea sa prioritate — un loc la masa negocierilor în cadrul unui summit tripartit între liderii Ucrainei, Rusiei și SUA.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
digi24.ro
image
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA îl va întâmpina (presă)
stirileprotv.ro
image
Cum o cheamă, de fapt, pe DEMI MOORE. Detalii NEȘTIUTE din copilăria actriței din „The Substance”
gandul.ro
image
Reacția lui Putin când a fost întrebat dacă va 'înceta să mai ucidă civili'
mediafax.ro
image
Au mers în vacanță cu cortul, crezând că va fi distractiv. Câteva ore mai târziu, și-a găsit iubitul mort. „Dacă dormeam, nu se întâmpla asta”
fanatik.ro
image
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
libertatea.ro
image
Mesajul afișat pe îmbrăcămintea lui Lavrov. Cum îi sfidează ministrul rus de Externe pe americani, înainte de întâlnirea din Alaska
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Hackerii ruși au preluat controlul asupra unui baraj din Europa și au dat drumul la apă
antena3.ro
image
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
observatornews.ro
image
Ce susțin că făceau, de fapt, polițiștii din Prahova acuzați că au bătut o femeie. Femeia ar fi fost lovită cu pumnii și trasă de păr
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Ce reacție a avut o mamă care zbura alături de fiul ei când a fost rugată de o altă pasageră să schimbe locul din avion. Replica ei a devenit virală
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Florinel Coman, OUT!
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
kanald.ro
image
Prima strângere de mână Trump - Putin, în Alaska, între gesturi, aplauze suspiciuni și...
playtech.ro
image
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Patru zodii cu care nu ar trebui să te cerți niciodată. Au memorie de elefant și nu uită
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
click.ro
image
S-a redeschis drumul ce leagă două orașe. A fost construit între 1902 și 1914 de meșteri italieni și are un nume unic. Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine
click.ro
image
Serialul care face senzație pe Netflix. Toată lumea îl urmărește, e pe locul 2 in topul celor mai vizionate producții
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Placinta cu carne Sursa foto shutterstock 1872742510 jpg
Plăcintă cu carne. Reţeta salvatoare când nu mai ştii ce să găteşti
clickpentrufemei.ro
zoia ceausescu jpeg
Viața tumultuoasă a Zoiei, singura fiică a familiei Ceaușescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor

OK! Magazine

image
Vestea decesului a căzut ca un trăsnet peste Jeff Bezos. Abia se însurase, nici nu se gândea la o așa nenorocire

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Poţi ghici numărul din imagine?