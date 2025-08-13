search
Miercuri, 13 August 2025
Avertisment dur de la Finanțe: Există riscul unei recesiuni reale în România. Trebuie să ne pregătim

Publicat:

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat miercuri că România se află într-un risc major de recesiune și că semnalele au fost trase cu ceva timp în urmă, fără să se ia însă măsuri.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare
Nazare a spus că România se află într-un risc major de intrare în recesiune

„Există riscul unei recesiuni, e un risc real și trebuie să ne pregătim, să avem soluții care să ne ajute să trecem mai ușor prin recesiune. Trebuia să fim deja pregătiți, dacă analizam scăderea creșterii economice din fiecare an. Ne-au avertizat foarte mulți analiști, și avem analiști foarte buni în România. Tot ce pot să vă spun este că trebuie să găsim resurse să depășim acest moment”, a afirmat ministrul, la finalul conferinței în care a prezentat pachetul 2 de măsuri de austeritate.

Printre măsurile anunțate se numără:
- Eliminarea impozitului de 0,5% din cifra de afaceri pentru companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro – taxă care a adus la buget aproximativ 1,5 miliarde de lei anual. În locul acesteia, va fi introdus un mecanism prin care să plătească o taxă doar firmele care își externalizează profiturile, indiferent de dimensiune, Ministerul Finanțelor estimând același impact bugetar.

- Obligativitatea deschiderii unui cont bancar pentru toate SRL-urile, începând cu 1 ianuarie. În prezent, circa 700.000 din cele 1,6 milioane de firme active nu dețin un cont bancar.

- Măsuri pentru eficientizarea activității ANAF, menite să îmbunătățească colectarea și verificările fiscale.

Tot miercuri, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va aplica trei direcții principale pentru optimizarea bugetului României: reducerea cheltuielilor de funcționare, inclusiv a cheltuielilor de personal, creșterea eficienței colectării veniturilor bugetare și prioritizarea investițiilor.

„Reducerea cheltuielilor de funcționare înseamnă ca fiecare instituție să-și stabilească personalul necesar și indicatorii de proiect, astfel încât să oferim servicii mai bune cetățenilor. Lucrăm la un pachet de reglementări care prevede reducerea cheltuielilor de personal atât în administrația locală, cât și în cea centrală”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a solicitat ca până la 22 august 2025 instituțiile să prezinte propuneri de reorganizare, creștere a eficienței și indicatori de performanță. Până la sfârșitul lunii august, Executivul va pregăti un pachet legislativ privind reorganizarea acestor structuri.

„Vă rog să faceți un calcul corect. Oamenii trebuie să rămână pe posturi în funcție de două criterii: performanță și responsabilitate”, a subliniat Ilie Bolojan.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a cerut coordonatorilor celor 36 de instituții să analizeze soluțiile de salarizare a personalului, în contextul în care, în unele instituții, se aplică o serie de sporuri care nu sunt justificate, iar această practică trebuie corectată. Totodată, a solicitat instituțiilor să analizeze integrarea soluțiilor de digitalizare, pentru a deveni mai eficiente, având în vedere că soluțiile individuale duc la insularizarea serviciilor și creșterea costurilor.

Economie

