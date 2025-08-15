search
Vineri, 15 August 2025
Un avion de vânătoare Su-30SM s-a prăbușit în apropiere de Insula Șerpilor

Război în Ucraina
Publicat:

Resturi ale unui avion de vânătoare Su-30SM au fost observate la suprafața apei, după ce acesta a dispărut în cursul unei misiuni în Marea Neagră, în apropiere de Insula Șerpilor, au anunțat forțele navale ucrainene. 

image

Acestea au precizat că au interceptat comunicații radio din care reiese că aeronava ar fi pierdut contactul cu baza; ulterior, forțele ruse au lansat o operațiune de căutare și salvare.

„Fragmente ale avionului au fost identificate pe suprafața apei, ceea ce indică o posibilă prăbușire. În acest moment, nu se cunosc cauzele exacte ale incidentului”, se arată într-un comunicat al Statului Major al Marinei ucrainene. 

Autoritățile de la Moscova nu au confirmat oficial incidentul.

Canalul de Telegram pro-Kremlin Fighterbomber a confirmat indirect prăbușirea postând o fotografie alb-negru cu un avion de vânătoare Su-30 alături de textul: „Și de fiecare dată, spune-ți la revedere pentru totdeauna”.

Canalul de monitorizare Crimean Wind a relatat că avionul avea baza la unul din aerodromurile Crimeea ocupată, Saki sau Belbek. Între timp, canalul rus Telegram, Military Informer, a scris că acesta aparținea aviației Flotei Mării Negre.

Su-30SM este un avion multirol de generația a patra, proiectat pentru o gamă variată de misiuni: interceptarea țintelor aeriene la distanță mare, superioritate aeriană, patrule, misiuni de escortă, supraveghere radar, respectiv comandă și control. Prețul estimat al unei astfel de aeronave este peste 50 de milioane de dolari.

Aeronava a fost utilizată frecvent pe parcursul războiului, inclusiv pentru lansarea rachetelor antiradiații Kh-31P și Kh-58, vizând suprimarea apărării aeriene ucrainene.

Având în vedere costul unei astfel de aeronave și numărul tot mai mic de piloți calificați, fiecare pierdere erodează capacitatea de luptă aeriană a Rusiei, în special în zone strategice intens disputate precum Marea Neagră.

Ucraina a raportat multiple doborări și distrugeri ale unor avioane Su-30SM de la declanșarea războiului.

Pe 24 aprilie 2025, Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a publicat o înregistrare video care arată un avion Su-30SM cuprins de flăcări după un sabotaj ucrainean.

Pe 4 august 2025, după un atac asupra bazei aeriene Saki, Crimeea, un Su-30SM a fost distrus și un altul avariat.

Potrivit grupului de investigații InformNapalm, Rusia are în serviciu aproximativ 130 de avioane de vânătoare Su-30SM.

Insula Șerpilor a fost vizitată recent de locotenent-generalul Kirilo Budanov, șeful Direcției de Informații a Apărării (HUR) a Ucrainei. Aceasta a fost recucerită în timpul operațiunilor ucrainene de succes în Marea Neagră, care au devenit simbolul rezistenței în fața invaziei ruse.

Rusia

