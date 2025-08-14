Sora pacientei infectate cu Candida auris la Floreasca cere imagini din salon: „Să vedem ce angajat a refuzat să respecte dreptul la viață”

În timp ce Lavinia Vlad continuă să se recupereze într-un spital din Belgia, sora sa cere insistent imaginile din salonul de la Centrul de Arşi şi descrie progresele făcute de aceasta, dar și traumele rămase din perioada internării în România.

Miercuri, Alina Alexandru, sora pacientei care a contractat infecții nosocomiale, inclusiv Candida auris, în perioada în care a fost internată la Centrul de Mari Arşi al Spitalului Floreasca, a postat o nouă scrisoare deschisă adresată managerului unităţii medicale, Andrei Bogdan Zidaru. Femeia îi reaminteşte că a făcut o solicitare să pună la dispoziția familiei înregistrările video din salonul unde Lavinia a fost internată, la care nu a primit niciun răspuns.

„Consider aceste imagini ca fiind extrem de importante pentru corpul de control… Nu vreți, domnule manager, să vedeți care dintre angajați au refuzat să respecte dreptul la viață al unui pacient?… Nu vreți să vedeți cum un pacient plânge de durere în spitalul dvs. și nu poate nici măcar să își șteargă fața de lacrimi?”, întreabă ea retoric.

Care este starea actuală a pacientei

Lavinia Vlad, în vârstă de 37 de ani, mamă a doi copii, a ajuns la Spitalul Floreasca din București cu arsuri pe 70% din suprafața corpului după ce și-a salvat copiii dintr-un incendiu. În loc să găsească sprijin și condiții optime de tratament, a contractat mai multe infecții nosocomiale, printre care Candida auris, a povestit sora sa în mai multe postări pe Facebook.

După 53 de zile petrecute la Centrul de Mari Arși, familia a reușit, cu ajutorul donațiilor, să o transfere într-un spital din Belgia, unde primește îngrijiri specializate și „umane”.

Mutată pe un fotoliu cu un robot

Alina Alexandru, povestește într-o postare pe Facebook că în ziua 74 de la accident, Lavinia a reușit, cu ajutorul unui robot, să fie mutată din pat pe un fotoliu.

„Scopul a fost de a o ajuta să facă pași către momentul când va putea singură, cu ajutorul kinetoterapeutului, să se ridice în șezut la marginea patului”, explică ea.

Femeia subliniază diferențele majore dintre tratamentul din Belgia și experiența traumatizantă din România.

„Nu a fost pusă să stea în picioare cu sângele șiroind din plagile neoperate, nu a fost lăsată să urle de durere și să leșine. Un robot existent în rezerva ei a făcut posibilă această mutare”, scrie ea.

Chiar dacă Lavinia a plâns toată dimineața de frica durerii, amintindu-și de suferințele trăite la Floreasca, experiența din Belgia a fost diferită: a rezistat 50 de minute pe fotoliu, deși inițial fusese stabilit un interval de doar 15 minute.

„S-a bucurat nespus că nu mai era prizonieră pe un pat de spital. Abia așteaptă următoarea mutare către fotoliu”, a povestit sora ei.

Întrebări fără răspuns

În prezent, Lavinia poartă bandaje compresive pe brațe, în timp ce la spitalul din România era lăsată cu rănile descoperite.

„Rămâne un mister de ce aici poarta compresive și bandaje, dar în spitalul din România era lăsată descoperită, cu plăgile neacoperite.

Tot un mister rămâne faptul că reuşeşte să se recupereze fără durerile crunte care au însoţit-o 7 săptămâni, înainte de transferul ei aici.

Face febră, în continuare. Riscul unui şoc septic nu a părăsit-o, dar starea ei generală s-a îmbunătățit și s-a renunțat la sonda nazală.

Paşi mici, dar extrem de importanți, spre vindecare”, remarcă Alina Alexandru.

În final, ea vorbeşte despre şi despre victimele exploziei de la Letea Veche, care, după scandalul de la Spitalul Floreasca legat de focarul de Clamidia auris, vor fi transferate în străinătate.

„A întristat-o enorm să citească depre accidentul de azi (12 august - n.r.) și despre cele 4 victime. S-a bucurat, în schimb, să citească ca MS le va oferi şansa de a nu trăi experienţa trăită de ea în drumul către vindecare și vor fi transferaţi imediat către centre unde vindecarea nu se afla la capătul unui drum plin de durere.

Dorim familiei/familiilor greu încercate în acest moment, putere, speranţa şi recuperare rapidă! Ne dorim să auzim doar veşti bune și de la ei!”, şi-a încheiat postarea Alina Alexandru.