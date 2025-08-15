Greșeala făcută de un pilot British Airways a stârnit panică și i-a adus suspendarea: regula antiterorism încălcată

Un pilot al companiei British Airways a fost suspendat după ce ar fi încălcat regulile antiterorism în timpul unui zbor.

Căpitanul ar fi dorit ca familia sa, aflată printre pasagerii cursei de la Heathrow la New York, să-l vadă manevrând comenzile, așa că pilotul a lăsat ușa deschisă de la cabină, potrivit unor surse, citate de The Sun.

Gestul său i-a alarmat pe ceilalți călători, iar după ce echipajul l-a raportat, acesta a fost consemnat la sol. Drept urmare, zborul de întoarcere BA174, programat să ajungă la Londra vineri trecută, a fost anulat, provocând perturbări pentru sute de pasageri care urmau să călătorească cu Boeing 777-300.

Autoritatea Aviației Civile a declanșat o anchetă urgentă privind breșa de securitate.

O sursă a declarat: „Echipajul și pasagerii au observat imediat că ușa cabinei era deschisă și au vrut să știe ce se întâmplă. Situația i-a făcut pe oameni extrem de neliniștiți.

Ușa a rămas larg deschisă o perioadă semnificativă — suficient cât să provoace îngrijorare și comentarii. Colegii de la BA au fost atât de alarmați, încât pilotul a fost raportat în SUA, iar conducerea a fost nevoită să-l suspende.”

De la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, când avioane de pasageri americane au fost deturnate și prăbușite în zgârie-norii din New York, securitatea a fost întărită, iar ușile cabinei sunt permanent încuiate.

Surse din cadrul BA au precizat că suspendarea pilotului este în conformitate cu politica companiei. Acesta a revenit deja la zbor, întrucât nu a fost identificată nicio amenințare la adresa securității.

British Airways a transmis: „Siguranța și securitatea sunt prioritatea noastră absolută.”