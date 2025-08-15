Ce a făcut un român aflat în vacanță, după ce a aflat că „Thassos este pământ românesc”. „Nu râdem, nu ne minunăm”

Administratorul grupului de Facebook „Forum Thassos” a povestit membrilor forumului o întâmplare amuzantă cu un român implicat.

„Expresia exagerată «Thassos, pământ românesc» nu este corectă. Așa cum am spus de mai multe ori în interviuri. Și vă aduc aminte acest lucru și azi, mai ales când am observat că gluma asta neinspirată provoacă și victime: cineva a venit cu banii de concediu cash, pe insulă.

Însă nu euro, moneda Greciei. Ci cu Ron. Crezând că se poate achita în lei aici. Nu râdem, nu ne minunăm. Informăm și ajutăm”, a povestit acesta pe Facebook.

Postarea a stârnit un val de ironii printre internauți, unii glumind pe seama românului din poveste, alții pe seama expresiei „Thassos, pământ românesc”:

„Și eu care voiam să vin cu bonurile de masă să plătesc… mulțumim de info!”

„Pe mine mă uimește pe zi ce trece refuzul multora de a se informa corect, că de fapt despre asta vorbim, de un refuz. Nu e posibil să ai tot internetul la buricele degetelor și să nu poți reuși să găsești informația corectă, chiar este impardonabil.”

„Următorul pas va fi introducerea tichetelor de vacanță!”

„Analfabetismul funcțional face victime în fiecare zi”

„Stați liniștiți, că sunt mulți care întrebau dacă pot achita cu voucher de vacanță concediul în Bulgaria.”

„Păi, corect ar fi «Județul Thassos».”