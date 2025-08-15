Nicușor Dan, criticat de un fost ministru al Apărării: „Absenţa comandantului suprem de la Ziua Marinei, un gest urât față de Armată”

Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, critică absenţa preşedintelui Nicuşor Dan de la ceremoniile organizate la Constanţa, cu ocazia Zilei Marinei, afirmând că nu îşi aminteşte ca un şef de stat şi comandant suprem al Forţelor Armate să fi lipsit de la aceste manifestări.

Fifor susține că ceea ce a făcut șeful statului, care este și comandantul suprem al Forțelor Armate, a fost ”un gest urât față de Armata României și față de toți cei care servesc sub drapel”, scrie News.

”Nu îmi amintesc ca un şef de stat şi comandant suprem al Forţelor Armate să fi lipsit de la ceremoniile dedicate Zilei Marinei Române. Nu ştiu unde este şi ce face preşedintele abia ales al României, dar ştiu sigur unde ar fi trebuit să fie: în mijlocul marinarilor, alături de militarii săi. Într-un moment în care la Marea Neagră se desfăşoară un conflict deschis, iar România este pilon de descurajare şi apărare al flancului estic al NATO, absenţa comandantului suprem nu este doar o greşeală de agendă, ci un gest urât, care se vede şi se simte. Un gest urât faţă de Armata României şi faţă de toţi cei care servesc sub drapel, în zi de mare sărbătoare a militarilor români”, scrie Fifor pe Facebook.

El subliniază că această armată este alcătuită din bărbaţi şi femei care şi-au pus viaţa în pericol în misiuni internaţionale şi din militari români care şi-au dat viaţa în teatrele de operaţii, oameni care, alături de aliaţi, asigură zi de zi securitatea României şi apărarea Flancului estic al NATO.

”Militarii români sunt cei pe care ar trebui să îi onorăm în fiecare zi a vieţii noastre, nu doar la ocazii oficiale. Ei apără ţara, ne reprezintă cu demnitate şi plătesc, uneori, preţul suprem. Prezenţa preşedintelui lângă ei, în astfel de momente, nu este un moft şi nici un gest protocolar – este o datorie morală şi o obligaţie de onoare”, conchide Fifor.

Preşedintele Nicuşor Dan nu a fost prezent vineri, la ceremoniile organizate la Constanţa, de Ziua Marinei, el fiind prezent la slujba de Sfânta Maria, de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, situată la mică distanţă de localitatea sa natală, Făgăraş.