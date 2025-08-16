search
Exclusiv Pățania unui contabil care a lucrat doi ani pentru o firmă fără cont bancar

Publicat:

Anunțul ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, că în România există aproape 700.000 de firme fără cont sau card bancar, a stârnit reacții în mediul de afaceri: un contabil a povestit pentru „Adevărul” cât de dificil este să lucrezi pentru o firmă fără cont bancar.

curs contabil cursuri functionari jpg

„În România există aproape 700.000 de firme fără cont bancar. Și nu toate sunt „fantome” sau evazioniști de profesie. Ministerul Finanțelor vrea acum să ne oblige pe toți să avem cont, indiferent că rulăm milioane sau vindem roșii în piață. Pe hârtie, sună logic. În realitate… e o poveste mult mai încâlcită”, a declarat pentru „Adevărul” Valentina Saygo - expert contabil și consultant fiscal.

Ea a explicat cine sunt, de fapt, aceste firme:

• Firme care dorm – au fost făcute pentru un proiect, un imobil, o afacere de-o vară, și apoi au rămas în stand-by. Nu lucrează, dar există în Registrul Comerțului, ca niște fantome fiscale.

• Firme pe cash – mici comercianți din piețe, service-uri auto de cartier, agricultură. Nu vor cont, nu le place contul, se simt mai bine cu banii în sertar.

• Firme refuzate de bănci – aici e partea frumoasă: ai CAEN perfect legal, dar banca îți spune „nu, mulțumim” pentru că ești considerat „riscant” (metale prețioase, crypto, case de schimb, jocuri de noroc). Legal? Da. Acceptat? Nu.

• Firme cu popriri – dacă le intră banii în cont, îi ia statul înainte să apuce să-i folosească. Așa că preferă să nu aibă cont deloc.

Când banca îți spune „nu”

„În România, banca nu e obligată să îți deschidă cont doar pentru că ai firmă și actele în regulă. Dacă intri pe lista lor de „activități cu risc”, ești pa. Nu contează că ești corect, plătești taxe și dormi cu codul fiscal sub pernă – riscul e risc și refuzul e aproape imposibil de contestat”, a explicat Saygo.

Potrivit acesteia, în alte țări, există cont bancar de bază pe care banca e obligată să ți-l facă, măcar cu servicii minime. „La noi, dacă banca nu te vrea, te poți spăla pe mâini. Cu cash, evident. Am pățit pe pielea mea să deschid un cont bancar la o firmă cu CAEN de intermediere financiară și să dureze 2 luni, pe ideea de CAEN dubios”, a declarat expertul pentru „Adevărul”.

Este extrem de dificil să lucrezi pentru o firmă fără cont bancar

Contabilul a povestit că a lucrat doi ani cu un furnizor care nu avea cont. „Activitatea era perfect legală, omul foarte serios, dar fără cont. Crede-mă, nu vrei așa ceva”, a spus ea, trecând în revistă principalele probleme pe care le-a întâmpinat:

• În primul rând vorbim de plafoane ridicole – între firme poți plăti cash maxim 5.000 lei/zi. „Dacă factura era mai mare, făceam plata în tranșe, ca pe rate la frigider”, a adăugat expertul contabil.

• Apoi, avem birocrație cât pentru un audit – fiecare plată cash trebuia justificată, băgată în registrul de casă, cu hârtii peste hârtii.

• Costuri ascunse – timp pierdut la bancă pentru retrageri, transport de bani (și riscul să nu mai ajungă toți), stres permanent.

• Flexibilitate zero – dacă mâine scădea plafonul de cash, colaborarea murea pe loc.

• Priviri ciudate – oricine îți vede multe tranzacții cash (auditor, contabil, ANAF) ridică o sprânceană.

„A fost legal? Da. A fost comod? Absolut deloc”, a punctat Valentina Saygo.

De ce e o problemă pentru toată lumea

Expertul contabil a adăugat că o firmă fără cont bancar reprezintă o problemă pentru toată lumea, atât pentru partenerii de afaceri, cât și pentru stat și chiar pentru firma în sine.

Citește și: Pachetul 2 de măsuri fiscale, explicat de experți: „România se află într-o situație mult mai grea decât în 2009. Trebuie tăiat și mai mult”

„E o problemă pentru parteneri pentru că pierzi timp și bani doar ca să respecți plafoane absurde și proceduri inutile. Este o problemă și pentru firma cu pricina, pentru că nu poate lucra cu clienți mari, nu poate participa la licitații și pare suspectă chiar dacă este curată. Firma fără cont bancar este o problemă și pentru stat, pentru că nu vede banii, nu vede fluxurile și nu colectează corect taxele”, a adăugat expertul contabil.

Ce ar aduce obligativitatea contului

Inițiativa ministerului de Finanțe de a obliga toate firmele să aibă cont bancar ar aduce mai multă transparență și mai multă evaziune, spune expertul contabil, precizând că firmele inactive sau complet pe cash vor dispărea sau se vor adapta, în timp ce firmele refuzate de bănci vor fi într-un blocaj total, dacă nu statul nu vine cu o soluție viabilă și pentru acestea.

Lipsa contului bancar nu e doar „neseriozitate fiscală”. Uneori e alegere, alteori e blocaj impus de bănci. Dacă statul vrea să facă regulă, trebuie să vină și cu soluții reale pentru cei refuzați. Altfel, doar bifăm încă o lege frumoasă pe hârtie și lăsăm antreprenorii onești în aer”, a declarat Valentina Saygo pentru „Adevărul”.

Consultant fiscal: Multe firme evită contul bancar din cauza birocrației băncilor

La rândul său, Ioana Rus Nastea, consultant fiscal și fondator Grupul de firme Agercont, a declarat pentru „Adevărul” că multe firme evită contul bancar din cauza birocrației băncilor.

„Astăzi, în România, poți înființa o firmă fără cont bancar deoarece legea nu mai obligă depunerea capitalului social într-un cont înainte de înregistrare. Practic, capitalul social minim (de la 1 leu în sus) poate fi vărsat în numerar direct către administrator, fără deschiderea unui cont pe numele societății.

După înființare, unele firme aleg să lucreze fără cont bancar, gestionând încasările și plățile în numerar sau folosind cardul personal. Totuși, în practică acest model limitează accesul la clienți mari și contracte cu instituții publice, unde contul pe firmă este obligatoriu.

În plus, mulți antreprenori evită contul bancar la început și din cauza birocrației impuse de bănci, care pot refuza deschiderea în funcție de codul CAEN sau de cetățenia asociaților”, a explicat consultantul fiscal.

Citește și: Pachetul 2 de măsuri majorează capitalul social de 40 de ori. „Nu înțeleg de unde atâta indignare”

Nazare: O mare parte din firmele fără cont bancar au datorii mari la stat

Amintim că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat miercuri, când a prezentat măsurile fiscale din pachetul 2, că aproape 700.000 de firme nu au cont sau card bancar, dar au datorii la stat care totalizează circa 1,7 miliarde de lei

„Instituim obligația ca persoanele juridice să dețină un cont bancar. Am constatat că 698.000 de companii nu au un card bancar. Nu au un card bancar. Nu au un cont în bancă și, bineînțeles, nici card Și am constatat că o mare parte din aceste companii au datorii la stat de peste 1.7 miliarde de lei. Ponderea companiilor care nu au relații cu nici o bancă și nu fac niciun fel de rulaj prin bani este extrem de mare dacă ne raportăm la numărul total de companii. Practic aproape jumătate din companiile active, dacă ne uităm bine, nu au un card bancar.

Pe această cale instituim obligația prin care persoanele juridice să dețină un cont în bancă. De asemenea, instituim obligația pentru bănci să deschidă cel puțin un cont pentru acele companii. Ca să avem vizibilitate și să avem o trasabilitate a plăților. Persoanele fizice, bineînțeles, sunt libere să folosească și cash și card. Nu există vreo obligație aici.

Dar dacă vorbim de persoane juridice și dacă vorbim de un cuantum atât de mare de companii care nu fac niciun fel de rulaj și nu avem niciun fel de vizibilitate asupra lor, acesta este un fapt extrem de îngrijorător pe care îl reglăm în acest fel”, a spus ministrul.

