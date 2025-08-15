Bolojan, comparat cu un șef de aprozar care subminează încrederea investitorilor. Vladimir Ionaș: „Președintele e dat dispărut”

Sociologul Vladimir Ionaș a lansat, vineri, un atac la adresa președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan, acuzându-i de lipsă de transparență și mesaje care subminează încrederea investitorilor.

„Vii la putere pe un efort colectiv (da, pentru o mare parte a societății, dezinteresată total de politică și care și-ar dori să fie lăsată în pace, votul în realitatea românească este un efort). Nu ai niciun merit major, doar acela că omul ales Președinte (ca să nu iasă altul) a vrut să fii tu Premier (faptul că ai condus bine singurul aprozar dintr-un oraș de provincie nu te face un bun CEO la Mega Image)”, a scris Vladimir Ionaș pe pagina sa de Facebook.

Acesta l-a acuzat, de asemenea, pe Ilie Bolojan că, de când a obținut funcția de premier, a „cedat lobby-ului unor industrii puternice” și nu a „explicat deloc transparent ce aduce în plus statului fiecare decizie, care sunt beneficiile”.

„Când frustrarea este deja extrem de ridicată te apuci și dai interviuri în țară, dar și în străinătate, spunând cât de prost stă țara și cât de aproape de blocaj este. Oare nu realizezi cât de mult rău faci? Care este reacția investitorilor, a creditorilor atunci când văd acele interviuri?” a adăugat sociologul.

Totodată, el l-a acuzat și pe președintele Nicușor Dan că este absent:

„În timpul acesta, Președintele e dat dispărut. Este undeva în spațiul vid fără ca cineva să poată explica unde este, ce face, care sunt prioritățile sale. Știm o prioritate pre-alegeri: nu crește TVA. Știm cu toții cum a evoluat aceasta.”

O analiză publicată de Financial Times a relatat că măsurile de austeritate care au stârnit furia publică și au dus la căderea guvernelor din toată Europa în urmă cu peste un deceniu revin în România, unde oficialii caută să reducă un deficit record.

Potrivit publicației citate, măsurile de austeritate rămân profund nepopulare după ce țara a adoptat una dintre cele mai dure serii de reduceri de cheltuieli și majorări de impozite din Europa, în urma crizei datoriilor suverane.