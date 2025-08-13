Pilonul II de pensii: Bolojan explică ce se întâmplă cu banii românilor: „Proiectul nu e abandonat, promovarea a fost neinspirată”

Prim-ministrul a recunoscut că promovarea proiectului a fost neinspirată, ceea ce a generat percepția că Guvernul „confiscă” banii din pensii.

Premierul Ilie Bolojan a declarat în cadrul unui interviu la Digi 24 că proiectul privind Pilonul 2 de pensii nu este abandonat, așa cum s-a lăsat de înțeles, ci săptămâna viitoare ar putea fi discutat din nou în Guvern. Iar dacă va fi aprobat, va fi trimis în dezbatere în Parlament. Prim-ministrul a recunoscut că promovarea proiectului a fost neinspirată, ceea ce a generat percepția că Guvernul „confiscă” banii din pensii.

”Promovarea lui a fost făcută într-o manieră neinspirată de Ministerul Muncii, fără o comunicare publică corespunzătoare și fără dezbatere, fiind trimis direct în Guvern. Astfel, ne-am trezit cu proiectul publicat pe ordinea de zi și am luat decizia să-l amânăm. Acesta are un impact asupra unui număr important de români. S-a perceput că Guvernul „confiscă” banii din pensii și că nu permite utilizarea lor după dorința fiecăruia. Au existat atât dezinformări, cât și griji reale. Inițiatorii proiectului vor organiza dezbateri publice pentru a clarifica aceste aspecte, iar în urma concluziilor vom susține ca proiectul să plece de la Guvern pentru dezbatere în Parlament”, a menționat premierul

De ce s-a amânat proiectul

Termenul anunțat de Ilie Bolojan pentru trimiterea proiectului în Parlament este luna septembrie.

”România luptă să intre într-un club de țări...dacă am intra în Organizația pentru Cooperare Economică (OCDE), ratingul nostru ca țară se va îmbunătăți, oferindu-ne o confirmare că România este pe drumul economic corect. Până la începutul lunii septembrie, avem termen ca acest proiect să fie trimis în dezbatere în Parlament, pentru a obține evaluarea necesară în domeniul competitivității.

Această pensie suplimentară va fi administrată de entități private, nu de Guvern, și așa va rămâne și în proiectul nou. Plățile vor fi efectuate prin fondurile de pensii private, însă se vor stabili reguli clare: ce cotă poate fi retrasă imediat ce intri în pensie, în cât timp se poate esalona diferența și alte condiții specifice companiilor care administrează fondurile. Cred că aceste reguli pot fi ajustate pentru ca o parte mai mare a banilor să rămână distribuită oamenilor”, a mai menționat Ilie Bolojan.

Acesta susține că până săptămâna viitoare se va comunica mai clar pe acest domeniu, încercând să se corecteze greșeala care a deranjat cetățenii.

”Stabilim reguli clare pentru viitor. Ani la rând, lumea politică a preferat să dea doar vești bune, prezentând că știm să facem lucruri bune fără a influența negativ alte aspecte. Dacă nu luăm măsuri care să asigure stabilitatea sistemului, riscăm să intrăm într-o fundătură. Fiecare generație care iese la pensie e mai mare decât generațiile care vin să se angajeze. În următorii 10-15 ani va fi o presiune foarte mare: vor ieși la pensie 400-450.000 de oameni și vor intra 200.000. De aceea stabilim reguli prudente: nimeni nu va pierde banii câștigați în fondurile de pensii”, a conchis Ilie Bolojan.