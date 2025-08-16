search
Sâmbătă, 16 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Trump, prima reacție după discuțiile cu Putin: „Am căzut în mare parte de acord pe teritorii”. Întâlnirea, „de nota 10”. Ce au mai negociat

0
0
Publicat:

Donald Trump a declarat într-un interviu la Fox News că, la întâlnirea din Alaska cu Vladimir Putin, cei doi au căzut „în mare” de acord că războiul din Ucraina s-ar putea încheia prin schimburi teritoriale și printr-un anumit tip de garanții de securitate din partea SUA. 

Trump a declarat că discuția cu Putin a fost una caldă, de nota 10 / Sursa foto: wsg.net
Trump a declarat că discuția cu Putin a fost una caldă, de nota 10 / Sursa foto: wsg.net

Preşedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat Fox News că a fost de acord cu omologul său rus Vladimir Putin, la discuţiile de vineri din statul american Alaska, că războiul din Ucraina se va încheia cu schimburi de teritorii şi un anumit tip de garanţie de securitate din partea SUA, informează CNN, potrivit Agerpres. 

Întrebat de Sean Hannity de la Fox News despre concesiile teritoriale care ar oferi Rusiei teritorii pe care nu le deţinea anterior şi despre potenţialele garanţii de securitate ale SUA pentru Ucraina, Trump a spus că este un punct de înţelegere cu Vladimir Putin. 

„Cred că suntem de acord pe multe aspecte”

"Ei bine, cred că acestea sunt puncte pe care le-am negociat şi acestea sunt puncte asupra cărora am căzut în mare parte de acord", a spus el. "De fapt, cred că suntem de acord asupra multor aspecte. Vă pot spune că întâlnirea a fost o întâlnire caldă", a adăugat Trump.

  Preşedintele american l-a numit pe Putin un "tip puternic" şi "dur ca naiba", dar a spus că întâlnirea a fost pozitivă.

"Cred că suntem destul de aproape de final. Şi uite, Ucraina trebuie să fie de acord cu asta", a adăugat el.

Trump a avut şi un sfat pentru preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

Întrebat de Sean Hannity ce sfat are pentru Zelenski, Trump a spus: "Trebuie să facă o înţelegere. Da. Uite, Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu. Sunt soldaţi grozavi".

SUA va amâna impunerea de noi sancțiuni Rusiei

Totodată, potrivit CNN, Trump a semnalat că va amâna impunerea de noi sancţiuni sau alte "consecinţe severe" împotriva Rusiei, după ce a concluzionat că întâlnirea sa de vineri cu Putin a decurs "foarte bine".  

 "Datorită a ceea ce s-a întâmplat astăzi (vineri - n.r.), cred că nu trebuie să mă gândesc la asta acum", a explicat Trump în interviul de la Fox News. "Poate că va trebui să mă gândesc la asta peste două săptămâni sau peste trei săptămâni sau ceva de genul acesta, dar nu trebuie să ne gândim la asta chiar acum", a adăugat el.

La un moment dat, Trump ameninţase că va impune sancţiuni dure Rusiei la începutul acestei luni pentru a-l presa pe Putin să oprească războiul pe care îl poartă împotriva Ucrainei. Dar Trump a revenit asupra acestui termen limită după ce Putin a fost de acord cu o întâlnire faţă în faţă. 

Citește și: Imagine virală cu soldaţi americani îngenungheaţi lângă avionul lui Putin. „O capitulare istorică, rușine!”

În timpul interviului, Trump a refuzat să detalieze care sunt ultimele puncte care împiedică încheierea unui acord, spunând doar că vrea "să vadă ce putem face".

Președintele SUA a catalogat întâlnirea cu Putin ca fiind una de nota 10

Preşedintele Trump a declarat pentru Fox News, după întâlnirea de vineri din Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin, că a acordat "astăzi nota 10" pe o scară de la unu la 10. 

"Deci cred că întâlnirea a fost de nota 10 în sensul că ne-am înţeles de minune. Şi e bine când, ştiţi, două mari puteri se înţeleg, mai ales când sunt puteri nucleare. Ştiţi, noi suntem numărul unu, ei sunt numărul doi în lume. Şi e o mare treabă. Asta e o mare treabă", a insistat Trump, citat de CNN.

Republicanul a insistat că el şi Putin au vorbit "foarte sincer" în remarcile lor de după întâlnirea din Alaska.

Întrebat dacă el şi omologul său rus au avut o întrevedere între patru ochi, Trump i-a răspuns lui Sean Hannity de la Fox News: "Da, am avut. De fapt, am avut după discursurile noastre. A ţinut un discurs foarte bun şi l-am terminat şi eu. Şi după aceea am vorbit. Imediat după aceea, am vorbit foarte sincer. Cred că vrea să vadă că se face."  

  În interviul pentru Fox News, Trump a insistat că vrea să vadă că oamenii încetează să mai moară în Ucraina.

Discuțiile lui Trump cu Putin s-au axat pe NATO, măsuri de securitate și pământ

El a reiterat totodată ceea ce a declarat şi în conferinţa de presă comună cu Putin şi anume că au fost negociate multe puncte în timpul întrevederii în şase - cei doi preşedinţi plus încă doi oficiali de ambele părţi -, dar că "nu este deloc o afacere încheiată".  

"Am negociat puncte privind NATO, măsuri de securitate, pământ", a enumerat el, adăugând că au mai rămas unul sau două puncte destul de semnificative asupra cărora trebuie să cadă de acord. "Cred că suntem destul de aproape de un acord", a afirmat el.

Întâlnirea dintre Trump și Putin cu președintele Zelensky ar putea avea loc în curând

Trump a anunţat totodată că Zelenski şi Putin vor stabili o întâlnire pentru a încerca să ajungă la un armistiţiu care să pună capăt războiului declanşat de Rusia în Ucraina. 

"Acum, depinde cu adevărat de preşedintele Zelenski să realizeze acest lucru. Şi aş spune, de asemenea, că naţiunile europene trebuie să se implice puţin. Dar depinde de preşedintele Zelenski... Şi dacă doresc, voi fi prezent la următoarea întâlnire", i-a spus Trump lui Hannity.

"Cred că vor stabili acum o întâlnire între preşedintele Zelenski, preşedintele Putin şi cu mine", a adăugat el.   

  El l-a sfătuit de altfel pe preşedintele ucrainean să ajungă la un acord."Ucraina trebuie să fie de acord şi poate că vor spune nu", a declarat el.  

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
digi24.ro
image
Jurnalista rusă Maria Ponomarenko, spitalizată după ce a încercat să se sinucidă în închisoare
stirileprotv.ro
image
Cea mai bună înghețată de casă. Ingredientul secret care o face irezistibilă
gandul.ro
image
Reacția lui Putin când a fost întrebat dacă va 'înceta să mai ucidă civili'
mediafax.ro
image
Cele mai sigure orașe din Europa. De ce ocupă Dubrovnik locul 1
fanatik.ro
image
Cum s-a folosit Adrian Secureanu de Primăria Capitalei pentru a scăpa de pedeapsa de 11 ani de închisoare în dosarul delapidării Spitalului Malaxa
libertatea.ro
image
Mesajul afișat pe îmbrăcămintea lui Lavrov. Cum îi sfidează ministrul rus de Externe pe americani, înainte de întâlnirea din Alaska
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Vieira s-a convins de Stanciu! Cum l-a numit pe căpitanul României, după debutul oficial la Genoa
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Hackerii ruși au preluat controlul asupra unui baraj din Europa și au dat drumul la apă
antena3.ro
image
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
observatornews.ro
image
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Semnele pe care Putin le-a transmis la întâlnirea cu Trump. În timp ce pe Zelensky l-a umilit, liderul SUA a fost cordial cu omologul său rus
playtech.ro
image
Canibalii ”găteau și mâncau” oameni în urmă cu 6.000 de ani. Descoperirea făcută într-o peșteră din nordul Spaniei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Soția lui Adrian Șut a dat marea veste: 15 august 2025, o dată de neuitat pentru fotbalistul de la FCSB
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
A treia pensie pentru români. Anunțul Ministrului Muncii despre momentul acordării
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
click.ro
image
S-a redeschis drumul ce leagă două orașe. A fost construit între 1902 și 1914 de meșteri italieni și are un nume unic. Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine
click.ro
image
Serialul care face senzație pe Netflix. Toată lumea îl urmărește, e pe locul 2 in topul celor mai vizionate producții
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Dallas foto imdb jpg
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!
clickpentrufemei.ro
zoia ceausescu jpeg
Viața tumultuoasă a Zoiei, singura fiică a familiei Ceaușescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor

OK! Magazine

image
Vestea decesului a căzut ca un trăsnet peste Jeff Bezos. Abia se însurase, nici nu se gândea la o așa nenorocire

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!