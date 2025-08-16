Trump, prima reacție după discuțiile cu Putin: „Am căzut în mare parte de acord pe teritorii”. Întâlnirea, „de nota 10”. Ce au mai negociat

Donald Trump a declarat într-un interviu la Fox News că, la întâlnirea din Alaska cu Vladimir Putin, cei doi au căzut „în mare” de acord că războiul din Ucraina s-ar putea încheia prin schimburi teritoriale și printr-un anumit tip de garanții de securitate din partea SUA.

Întrebat de Sean Hannity de la Fox News despre concesiile teritoriale care ar oferi Rusiei teritorii pe care nu le deţinea anterior şi despre potenţialele garanţii de securitate ale SUA pentru Ucraina, Trump a spus că este un punct de înţelegere cu Vladimir Putin.

„Cred că suntem de acord pe multe aspecte”

"Ei bine, cred că acestea sunt puncte pe care le-am negociat şi acestea sunt puncte asupra cărora am căzut în mare parte de acord", a spus el. "De fapt, cred că suntem de acord asupra multor aspecte. Vă pot spune că întâlnirea a fost o întâlnire caldă", a adăugat Trump.

Preşedintele american l-a numit pe Putin un "tip puternic" şi "dur ca naiba", dar a spus că întâlnirea a fost pozitivă.

"Cred că suntem destul de aproape de final. Şi uite, Ucraina trebuie să fie de acord cu asta", a adăugat el.

Trump a avut şi un sfat pentru preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

Întrebat de Sean Hannity ce sfat are pentru Zelenski, Trump a spus: "Trebuie să facă o înţelegere. Da. Uite, Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu. Sunt soldaţi grozavi".

SUA va amâna impunerea de noi sancțiuni Rusiei

Totodată, potrivit CNN, Trump a semnalat că va amâna impunerea de noi sancţiuni sau alte "consecinţe severe" împotriva Rusiei, după ce a concluzionat că întâlnirea sa de vineri cu Putin a decurs "foarte bine".

"Datorită a ceea ce s-a întâmplat astăzi (vineri - n.r.), cred că nu trebuie să mă gândesc la asta acum", a explicat Trump în interviul de la Fox News. "Poate că va trebui să mă gândesc la asta peste două săptămâni sau peste trei săptămâni sau ceva de genul acesta, dar nu trebuie să ne gândim la asta chiar acum", a adăugat el.

La un moment dat, Trump ameninţase că va impune sancţiuni dure Rusiei la începutul acestei luni pentru a-l presa pe Putin să oprească războiul pe care îl poartă împotriva Ucrainei. Dar Trump a revenit asupra acestui termen limită după ce Putin a fost de acord cu o întâlnire faţă în faţă.

În timpul interviului, Trump a refuzat să detalieze care sunt ultimele puncte care împiedică încheierea unui acord, spunând doar că vrea "să vadă ce putem face".

Președintele SUA a catalogat întâlnirea cu Putin ca fiind una de nota 10

Preşedintele Trump a declarat pentru Fox News, după întâlnirea de vineri din Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin, că a acordat "astăzi nota 10" pe o scară de la unu la 10.

"Deci cred că întâlnirea a fost de nota 10 în sensul că ne-am înţeles de minune. Şi e bine când, ştiţi, două mari puteri se înţeleg, mai ales când sunt puteri nucleare. Ştiţi, noi suntem numărul unu, ei sunt numărul doi în lume. Şi e o mare treabă. Asta e o mare treabă", a insistat Trump, citat de CNN.

Republicanul a insistat că el şi Putin au vorbit "foarte sincer" în remarcile lor de după întâlnirea din Alaska.

Întrebat dacă el şi omologul său rus au avut o întrevedere între patru ochi, Trump i-a răspuns lui Sean Hannity de la Fox News: "Da, am avut. De fapt, am avut după discursurile noastre. A ţinut un discurs foarte bun şi l-am terminat şi eu. Şi după aceea am vorbit. Imediat după aceea, am vorbit foarte sincer. Cred că vrea să vadă că se face."

În interviul pentru Fox News, Trump a insistat că vrea să vadă că oamenii încetează să mai moară în Ucraina.

Discuțiile lui Trump cu Putin s-au axat pe NATO, măsuri de securitate și pământ

El a reiterat totodată ceea ce a declarat şi în conferinţa de presă comună cu Putin şi anume că au fost negociate multe puncte în timpul întrevederii în şase - cei doi preşedinţi plus încă doi oficiali de ambele părţi -, dar că "nu este deloc o afacere încheiată".

"Am negociat puncte privind NATO, măsuri de securitate, pământ", a enumerat el, adăugând că au mai rămas unul sau două puncte destul de semnificative asupra cărora trebuie să cadă de acord. "Cred că suntem destul de aproape de un acord", a afirmat el.

Întâlnirea dintre Trump și Putin cu președintele Zelensky ar putea avea loc în curând

Trump a anunţat totodată că Zelenski şi Putin vor stabili o întâlnire pentru a încerca să ajungă la un armistiţiu care să pună capăt războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

"Acum, depinde cu adevărat de preşedintele Zelenski să realizeze acest lucru. Şi aş spune, de asemenea, că naţiunile europene trebuie să se implice puţin. Dar depinde de preşedintele Zelenski... Şi dacă doresc, voi fi prezent la următoarea întâlnire", i-a spus Trump lui Hannity.

"Cred că vor stabili acum o întâlnire între preşedintele Zelenski, preşedintele Putin şi cu mine", a adăugat el.

El l-a sfătuit de altfel pe preşedintele ucrainean să ajungă la un acord."Ucraina trebuie să fie de acord şi poate că vor spune nu", a declarat el.