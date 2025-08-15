search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

„Guruul american” al lui Putin și-a schimbat părerea despre SUA. Ce înseamnă asta pentru Ucraina și Europa

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

De la prânzurile diplomatice din Washington la strategiile dure ale Moscovei privind Ucraina, traseul lui Iuri Ușakov spune mai multe despre Rusia decât ar vrea Kremlinul să recunoască.

Iuri Ușakov, cel de lângă Putin, la întâlnirea cu Trump din Alaska FOTO:AFP
Iuri Ușakov, cel de lângă Putin, la întâlnirea cu Trump din Alaska FOTO:AFP

În fotografia oficială de la summit-UL americano-rus din Alaska, un bărbat cu trăsături reținute, aproape impasibile, a stat lângă Vladimir Putin. Se numește Iuri Ușakov – fost ambasador la Washington, acum consilier prezidențial pe politică externă și unul dintre ultimii „guru” ai Americii în anturajul liderului rus. Cu o prezență discretă, rareori intervenind public, Ușakov are însă rolul de a rafina mesajele lui Putin către exterior. Iar în culise, rămâne unul dintre cei care „traduce” America pentru Kremlin și invers.

De la optimism economic la ostilitate ideologică

În anii 1998–2008, Ușakov a trăit la Washington. Zece ani de întâlniri diplomatice, dineuri elegante și un optimism prudent privind viitorul relațiilor ruso-americane. Se întâlnea regulat cu diplomați americani, consilieri de la Casa Albă, dar și cu experți din sectorul privat, într-un efort constant de a deschide canale pentru investiții americane în Rusia.

În acea perioadă, Ușakov părea întruparea diplomatului sovietic „reformat”: fidel liniei oficiale, dar suficient de abil pentru a căuta puncte comune. Își dorea ca firmele americane să vină în Rusia, dar insista ca „politica” să nu interfereze cu afacerile – chiar și atunci când instanțele controlate de stat confiscau active sau arestau oameni de afaceri.

Dar acea epocă s-a încheiat

În 2008, Ușakov s-a întors la Moscova și a intrat în administrația prezidențială. Încet, dar sigur, a devenit un alt om. Nu a fost o ruptură, ci o transformare lentă, dar vizibilă: dintr-un diplomat deschis spre Occident într-un oficial convins că SUA nu mai vor doar profit, ci dominație globală. Pe fundalul protestelor din 2011 și al fricii Kremlinului față de o „primăvară rusă” inspirată de Vest, atitudinea lui Ușakov s-a întunecat, scrie politico.com.

În notițele diplomatice din 2013, el deja începea să vorbească despre „interferența occidentală” în Orientul Mijlociu, în Afganistan și, mai ales, în Ucraina. După anexarea Crimeei, în 2014, Ușakov a întrebat, cu o sinceritate tulburătoare: „De ce ne urăsc americanii?” Era o întrebare pe care nu o rostea niciodată pe vremea când se plimba prin cartierul Dupont Circle din Washington.

America, între simpatie culturală și dușmănie strategică

Întrebarea lui Ușakov a primit un răspuns personal, dar revelator: „Nu urăsc Rusia. Cânt cântece populare rusești. Citesc literatura rusă. Am sperat într-o Rusie deschisă.” Dar acea Rusie nu mai există. Nici în mintea lui Ușakov, nici în strategia oficială a Kremlinului. Totul s-a întors la ideea unui Occident ostil și a unei Ucraine care „aparține” Rusiei.

Citește și: LIVE TEXT Summit istoric Trump –Putin în Alaska. Cei doi lideri au ajuns la baza militară „Elmendorf-Richardson” din Anchorage. Întâlnirea a început

În ciuda tensiunilor, Ușakov a continuat să mențină contacte până în 2022, când războiul deschis din Ucraina a tăiat orice punți de dialog. În întâlnirile din perioada 2015–2016, era deja fascinat de Donald Trump. Îl numea „proaspăt” și părea să vadă în el o alternativă la vechea ordine liberală internațională. Spre deosebire de Hillary Clinton, Trump părea un „disruptor” care putea fi înțeles – și poate manipulat – de Moscova.

Trump: oportunitate strategică sau risc imprevizibil?

Astăzi, chiar și loialii consilieri ai lui Putin par să aibă dubii. Trump, spun ei, nu este nici inamicul perfect, nici aliatul de încredere. De ce? Pentru că e imprevizibil. Pentru că schimbă poziția de la o zi la alta. Iar diplomația rusă, antrenată în răbdare și calcule reci, se teme de haos.

Tot mai multe voci din Rusia – printre ele, și unele din cercul lui Putin – încep să-l privească pe vicepreședintele JD Vance ca pe o opțiune de viitor. Un izolaționist autentic, care ar putea – într-o bună zi – să ducă SUA cu adevărat în afara NATO. Rusia joacă pe termen lung.

Ucraina – linia roșie a Kremlinului

Cât despre Ucraina, nu există dezbatere reală la Kremlin. Ucraina este, în viziunea lui Putin și a consilierilor săi, inclusiv Ușakov, o parte inseparabilă din „lumea rusă”. NATO nu are ce căuta acolo, iar pierderea Crimeei sau a Donbasului nu este negociabilă. Această dogmă este acum oficială – predată în școli, prezentată pe televiziunile de stat, menționată în notele de briefing pentru summitul din Alaska.

Diplomații americani pot spera într-un compromis. Dar ei par a nu înțelege că nu este vorba despre teritorii, ci despre identitate. Rusia vrea să câștige la masa negocierilor ceea ce nu a putut impune pe câmpul de luptă: o Ucraină subordonată, o Occident fracturat, o lume multipolară în care America nu mai dictează regulile.

O echipă omogenă versus o administrație fragmentată

Putin are alături de el oameni ca Ușakov – veterani ai relației cu SUA, diplomați de școală veche, bine conectați și perfect aliniați. Administrația Trump, în schimb, rămâne o echipă improvizată, fără expertiză reală asupra Rusiei, dominată de o viziune tranzacțională asupra geopoliticii. Când ei vorbesc despre Ucraina, folosesc termeni de „real estate”, ca și cum ar fi vorba despre o vânzare de terenuri, nu despre o confruntare de civilizații.

Jocul lung al Kremlinului continuă

Pentru Rusia, summitul din Alaska nu este un test de diplomație, ci o etapă într-un proiect mai larg: retragerea influenței occidentale din fostul spațiu sovietic, rescrierea ordinii internaționale și, poate cel mai important, resuscitarea visului imperial rus. Fără Ucraina, acest vis rămâne imposibil.

Iar cât timp în jurul lui Putin se află oameni ca Iuri Ușakov – loiali, pragmatici, dar profund convinși că America este inamicul – nimic nu este cu adevărat negociabil.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
digi24.ro
image
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA îl va întâmpina (presă)
stirileprotv.ro
image
Cum o cheamă, de fapt, pe DEMI MOORE. Detalii NEȘTIUTE din copilăria actriței din „The Substance”
gandul.ro
image
Reacția lui Putin când a fost întrebat dacă va 'înceta să mai ucidă civili'
mediafax.ro
image
Zodiile care atrag banii ca un magnet în primele săptămâni de toamnă. Se bucură de șanse unice și momente de poveste
fanatik.ro
image
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
libertatea.ro
image
Mesajul afișat pe îmbrăcămintea lui Lavrov. Cum îi sfidează ministrul rus de Externe pe americani, înainte de întâlnirea din Alaska
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Hackerii ruși au preluat controlul asupra unui baraj din Europa și au dat drumul la apă
antena3.ro
image
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
observatornews.ro
image
Ce susțin că făceau, de fapt, polițiștii din Prahova acuzați că au bătut o femeie. Femeia ar fi fost lovită cu pumnii și trasă de păr
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Au mers în vacanță cu cortul, crezând că va fi distractiv. Câteva ore mai târziu, și-a găsit iubitul mort. „Dacă dormeam, nu se întâmpla asta”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Florinel Coman, OUT!
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
A treia pensie pentru români. Anunțul Ministrului Muncii despre momentul acordării
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
click.ro
image
S-a redeschis drumul ce leagă două orașe. A fost construit între 1902 și 1914 de meșteri italieni și are un nume unic. Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine
click.ro
image
Serialul care face senzație pe Netflix. Toată lumea îl urmărește, e pe locul 2 in topul celor mai vizionate producții
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
zoia ceausescu jpeg
Viața tumultuoasă a Zoiei, singura fiică a familiei Ceaușescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor

OK! Magazine

image
Vestea decesului a căzut ca un trăsnet peste Jeff Bezos. Abia se însurase, nici nu se gândea la o așa nenorocire

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Poţi ghici numărul din imagine?