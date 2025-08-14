Un strop de inspirație în fiecare rețetă – noua campanie de loializare PENNY

PENNY România dă startul unei campanii de loializare care aduce în prim-plan bucuria gătitului și inspirația de zi cu zi din propria bucătărie.

Sub titlul „Un strop de inspirație în fiecare rețetă”, clienții sunt invitați să descopere o colecție specială de produse Vivess – tigăi și oale de diferite mărimi, un airfryer pentru mese rapide, un stand mixer pentru deserturi delicioase și un blender care aduce prospețimea direct în farfurie. Toate, menite să transforme bucătăria într-un spațiu al creativității culinare.

Loialitatea care răsplătește gustul și implicarea

Participarea la campanie este la îndemâna oricui: pentru fiecare 20 de lei cheltuiți într-un magazin PENNY, clienții primesc un punct de loialitate. În plus, produsele incluse în promoțiile săptămânale aduc puncte bonus, oferind ocazia de a acumula mai rapid punctele necesare. Iar prin utilizarea PENNY Card-ului, numărul de puncte primite se dublează automat.O modalitate simplă și eficientă de a profita de toate beneficiile campaniei.

Punctele se pot strânge atât fizic, cât și digital, în aplicația PENNY, ceea ce face experiența și mai comodă. După acumularea a 5 puncte de loialitate, clienții pot achiziționa unul dintre produsele colecției Vivess cu 50% reducere față de prețul standard.

O colecție în ediție specială, disponibilă pentru o perioadă limitată

Tigăile, oalele, airfryerul, mixer vertical 2 în 1 și mixer cu bol Vivess disponibile în cadrul campaniei sunt parte dintr-o ediție specială, disponibilă exclusiv în magazinele PENNY între 6 august și 28 octombrie 2025. Calitative, funcționale și estetice, aceste produse sunt create pentru a aduce un plus de eficiență și bucurie în bucătărie.

Un gest simplu, o șansă reală la educație

Dincolo de aspectul practic, campania are și o puternică componentă socială. PENNY continuă colaborarea cu World Vision România pentru a susține programul „Vreau în clasa a 9-a”, prin care 140 de elevi din medii defavorizate primesc sprijin pentru a-și continua studiile liceale. Astfel, fiecare produs achiziționat în cadrul campaniei devine o șansă la educație pentru un copil care are nevoie de sprijin real.

Elevi din județele Vaslui, Brăila, Cluj, Bistrița-Năsăud, Iași, Vâlcea, Buzău, Bacău, Dolj și Ilfov beneficiază de acest program care se întinde pe parcursul celor patru ani de liceu, oferindu-le acces la educație, mentorat și dezvoltare personală. Clienții PENNY devin astfel parte dintr-o comunitate implicată, care construiește viitorul, un gest mic la un moment dat – o achiziție – însemnând, pentru cineva, o șansă la educație.

