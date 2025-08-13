Video Cum se schimbă internetul în era AI și care este viitorul informației, explică Radu Ciofu, coordonator operational agentie marketing online

Căutările oamenilor sunt acum cu AI, ceea ce a dus la o cădere a traficului pe principalele motoare. Google își pierde modelul echilibrul financiar, în timp ce chatboții oderă informația structurată, încât nu mai este nevoie de accesarea linkurilor, ca până în urmă cu scurt timp.

Se așteaptă ca OpenAI să lanseze în curând un browser propriu. Iar producătorii de conținut încearcă să găsească urgent noi modalități de a rămâne relevanți în fața IA.

Conform SimilarWeb interogările fără click au crescut de la 56% la 70%.

Pentru cine mai este important Google și pe ce tip de căutări- complexe, comerciale, profesionale?

Ajunge SEO la coșul de gunoi?

Ce urmează pentru content marketing și traficul organic?

Ce este GEO și cum se aplică?

Cum se va face redactarea articolelor? Doar cu AI?

Va prelua AI-ul doar articolele scrise cu AI?

Mai contează blogurile de companie, de magazin online?

Care mai este viitorul site-urilor generaliste?

Va prefera AI site-urile de nișe, specifice?

Cum se reconfigurează autoritatea și brandul în acest context?

La Interviurile Adevărul, Radu Ciofu, coordonator operational agentie marketing online oferă răspunsuri și înțelegem ce urmează.