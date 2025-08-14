O operațiune pilot a dus la arestarea a 18 bărbați acuzați de hărțuire, agresiune sexuală și furt. Polițistele au alergat în zone considerate riscante, simulând antrenamentele obișnuite ale femeilor.

În Surrey, Marea Britanie, polițiste în civil au alergat în echipament sportiv prin zone considerate „puncte fierbinți” ale hărțuirii, pentru a-i prinde pe cei care agresează femei aflate la antrenament. Operațiunea-pilot a dus la 18 arestări pentru fapte precum hărțuire, agresiune sexuală și furt.

Programul face parte din inițiativa „Spații sigure” de combatere a violenței împotriva femeilor și fetelor. Inspectorul Jon Vale, coordonatorul proiectului, a explicat că un sondaj a arătat cum aproape jumătate dintre femeile care aleargă într-o anumită zonă din comitat nu raportează cazurile de hărțuire.

Vale a atras atenția că fenomenul strigăturilor și comentariilor indecente („catcalling”) este „mult prea comun” și că inclusiv polițistele, în timpul liber, au trecut prin astfel de situații. „Deși nu este o infracțiune specifică, «catcalling-ul» poate escalada spre fapte sexuale mai grave”, a subliniat el, potrivit The Guardian.

Cum a decurs testul

Timp de o lună, polițiste în civil au alergat prin zone cu risc ridicat, în timp ce echipe specializate se aflau în apropiere, gata să intervină în caz de abuz. În paralel, polițiști în uniformă au colaborat cu grupuri comunitare pentru a explica modul în care autoritățile acționează împotriva violenței asupra femeilor.

„Una dintre polițiste a fost claxonată la doar 10 minute după ce a început să alerge, apoi o altă mașină a încetinit, a claxonat și a făcut gesturi, la doar 30 de secunde mai târziu. Atât de des se întâmplă. Cineva care încetinește, se uită insistent, strigă – chiar dacă nu este mereu ilegal – poate avea un impact uriaș asupra vieții de zi cu zi și le oprește pe femei să facă ceva atât de simplu precum o alergare. Trebuie să ne întrebăm: «Acea persoană va escalada? Este un infractor sexual?» Vrem să gestionăm acest risc din timp”, a spus Vale.

Avertisment și măsuri ferme

„Până acum, am intervenit în mai multe cazuri de hărțuire a alergătoarelor noastre în civil. În aceste situații, am considerat că este potrivit să oferim educație despre comportamentul antisocial. Pentru recidiviști sau în cazuri mai grave, vom urmări cu fermitate toate măsurile legale. Recunoaștem că aceasta este o îngrijorare majoră pentru femei și fete și vom continua să patrulăm rutele de alergare”, a declarat inspectorul.

PC Abby Hayward, una dintre polițistele sub acoperire, a spus că experiența a confirmat realitatea zilnică a multor femei: „Acest comportament este fie un precursor al unui lucru mai grav, fie este rezultatul ignoranței și poate fi corectat. Aici intervin acțiunile noastre: pentru a opri potențialii recidiviști sau pentru a ajuta oamenii să înțeleagă că ceea ce fac nu este în regulă”.

Proiect inspirat din alte operațiuni

Inițiativa din Surrey s-a inspirat din misiuni anterioare, când ofițeri în civil erau trimiși în baruri, cluburi și centre urbane pe timp de noapte pentru a depista comportamentele prădătoare. Și alte forțe de poliție au apelat la metode neconvenționale, cum este sistemul „buddy” implementat de Poliția Metropolitană, prin care ofițeri au alergat alături de membrele unui club de alergare pentru femei din Londra.

Hărțuirea - o realitate răspândită

Un studiu realizat în 2024 de Universitatea din Manchester a arătat că peste două treimi dintre femeile din nord-vestul Angliei au fost hărțuite în timp ce alergau, fiind victime ale amenințărilor, abuzului verbal și chiar aruncării de obiecte. Multe dintre ele nu mai raportează aceste incidente, considerându-le o „întâmplare zilnică”.

De asemenea, un studiu Sport England a arătat că aproape trei sferturi dintre femei își modifică rutina de exerciții în lunile de iarnă pentru a evita astfel de situații.