Cum vor fi impozitate multinaționalele. Precizări oficiale

Multinaționalele nu vor mai plăti impozitul pe cifra de afaceri, acesta fiind înlocuită cu o nouă taxă pe relația cu afiliații. „Avem 15 miliarde de lei, calculați pe 2024 în relația cu afiliații”, a argumentat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„În evidențele ANAF există categorii de cheltuieli ale multinaționalelor în relația cu persoanele afiliate. Și vorbim aici de management, de cheltuieli de administrare, vorbim de proprietate intelectuală, vorbim de dobânzi intra grup și vorbim de consultanți. Aceste cheltuieli apar în momentul de față în evidențele pe care aceste companii le raportează și vrem ca de acum încolo să ne raportăm în special la aceste cheltuieli care sunt susceptibile sau să spun pricinoase ale multinaționalelor, prin care în mod tradițional se transferă profit. De ce facem acest lucru?

Pentru că vrem să schimbăm atitudinea de la o taxă pe cifra de afacere a unei multinaționale care în fapt îi oprește, previne creșterea economică, previne investițiile acelei companii la o taxă care să vizeze exact zona prin care multinaționala respectivă își exportă profit. Pe aceste patru categorii pe care le-am identificat deja avem un volum de calculat pentru anul 2024 de aproape 15 miliarde de lei în relația cu afiliații”, a explicat ministrul în cadrul conferinței în care a prezentat pachetul 2 de măsuri de austeritate.

Deductibilitate de 3% și impozitare cu 16% pentru ce e în plus

Acesta a adăugat că experții au creat o nouă formulă de taxare, inspirați fiind din base erosion tax, taxa care e folosită în Statele Unite, „cu un trigger de 3% pe aceste patru categorii de cheltuieli, astfel încât tot ce depășește acest 3% să fie considerat nedeductibil”.

„În fapt ce facem? Permitem niște cheltuieli deductibile, dar la un nivel minimal de 3%, tot ce depășește acest 3% este taxat cu 16%, ca atare ne așteptăm la un efect și în creșterea impulsului pe profit și ne așteptăm la o evidență mult mai clară a acestor zone care au fost dintotdeauna susceptibile în zona de export de profit a multinaționalelor.

Acest impozit este, practic, va fi construit pentru anul 2026, având ca bază anul 2024 și credem noi că va targeta mult mai bine această zona de export de profituri. Propunerea noastră este ca noua taxă pe afiliați pe care o propunem astăzi să înlocuiască impozitul pe cifră de afaceri care funcționează în acest moment la companiile de peste 50 de milioane de euro. De ce vrem să înlocuiască? Pentru că vrem investiții, pentru că avem o creștere economică în decelerare, pentru că avem investiții străine care scad la primele cinci luni ale anului cu 30% și pentru că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune, având datele economice la zi de astăzi care ne indică acest lucru că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru ca atare. O dată cu eliminarea IMCA ne așteptăm de la companii, bineînțeles, să aibă o altă atitudine față de investiții în România. Această taxă a fost în formula actuală, încă de la momentul în care a fost ea introdusă în Parlament”, a adăugat el.