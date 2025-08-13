search
Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cum vor fi impozitate multinaționalele. Precizări oficiale

0
0
Publicat:

Multinaționalele nu vor mai plăti impozitul pe cifra de afaceri, acesta fiind înlocuită cu o nouă taxă pe relația cu afiliații. „Avem 15 miliarde de lei, calculați pe 2024 în relația cu afiliații”, a argumentat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Corporatiști într-un birou, la prezentarea unui proiect
Multinaționalele vor plăti impozit pe profitul externalizat. Foto arhivă

„În evidențele ANAF există categorii de cheltuieli ale multinaționalelor în relația cu persoanele afiliate. Și vorbim aici de management, de cheltuieli de administrare, vorbim de proprietate intelectuală, vorbim de dobânzi intra grup și vorbim de consultanți. Aceste cheltuieli apar în momentul de față în evidențele pe care aceste companii le raportează și vrem ca de acum încolo să ne raportăm în special la aceste cheltuieli care sunt susceptibile sau să spun pricinoase ale multinaționalelor, prin care în mod tradițional se transferă profit. De ce facem acest lucru?

Pentru că vrem să schimbăm atitudinea de la o taxă pe cifra de afacere a unei multinaționale care în fapt îi oprește, previne creșterea economică, previne investițiile acelei companii la o taxă care să vizeze exact zona prin care multinaționala respectivă își exportă profit. Pe aceste patru categorii pe care le-am identificat deja avem un volum de calculat pentru anul 2024 de aproape 15 miliarde de lei în relația cu afiliații”, a explicat ministrul în cadrul conferinței în care a prezentat pachetul 2 de măsuri de austeritate.

Deductibilitate de 3% și impozitare cu 16% pentru ce e în plus

Acesta a adăugat că experții au  creat o nouă formulă de taxare, inspirați fiind din base erosion tax, taxa care e folosită în Statele Unite, „cu un trigger de 3% pe aceste patru categorii de cheltuieli, astfel încât tot ce depășește acest 3% să fie considerat nedeductibil”.

„În fapt ce facem? Permitem niște cheltuieli deductibile, dar la un nivel minimal de 3%, tot ce depășește acest 3% este taxat cu 16%, ca atare ne așteptăm la un efect și în creșterea impulsului pe profit și ne așteptăm la o evidență mult mai clară a acestor zone care au fost dintotdeauna susceptibile în zona de export de profit a multinaționalelor.

Acest impozit este, practic, va fi construit pentru anul 2026, având ca bază anul 2024 și credem noi că va targeta mult mai bine această zona de export de profituri. Propunerea noastră este ca noua taxă pe afiliați pe care o propunem astăzi să înlocuiască impozitul pe cifră de afaceri care funcționează în acest moment la companiile de peste 50 de milioane de euro. De ce vrem să înlocuiască? Pentru că vrem investiții, pentru că avem o creștere economică în decelerare, pentru că avem investiții străine care scad la primele cinci luni ale anului cu 30% și pentru că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune, având datele economice la zi de astăzi care ne indică acest lucru că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru ca atare. O dată cu eliminarea IMCA ne așteptăm de la companii, bineînțeles, să aibă o altă atitudine față de investiții în România. Această taxă a fost în formula actuală, încă de la momentul în care a fost ea introdusă în Parlament”, a adăugat el.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
digi24.ro
image
Poliția londoneză a confiscat 72 de mașini de lux după ce a primit plângeri de la locuitori. FOTO
stirileprotv.ro
image
Mihaela Rădulescu sfâșiată de DURERE, la o lună de la tragicul accident care i-a luat viața lui Felix Baumgartner: „Îmi frânge inima în fiecare zi”
gandul.ro
image
Cod galben de caniculă în jumătate de ţară. Temperaturi extreme până la finalul săptămânii
mediafax.ro
image
Cum îți poți crește pensia în România. Specialiștii explică diferența dintre Pilonul I, II și III și ce cotizații plătești
fanatik.ro
image
Procurorul Antonia Diaconu: "Noi suntem foarte sus față de restul UE pentru că ne-am dorit să fim"
libertatea.ro
image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Monica Seles vorbește pentru prima dată despre boala cruntă: „Îmi este greu chiar și să-mi usuc părul...”
gsp.ro
image
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Un taximetrist a găsit o geantă Hermès de 100.000 €. Reacția proprietarei, când a văzut ce a făcut cu ea
observatornews.ro
image
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele preşedintelui
playtech.ro
image
Donald Trump vinde pe bani grei pacea lumii. Ce ascunde întâlnirea istorică pe care preşedintele SUA o are cu Vladimir Putin
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
O avere! Cât costă, de fapt, inelul de logodnă pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Patru cazuri de infecție cu virsul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienți este minor
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Se va elimina plata CASS pentru pensionari!
mediaflux.ro
image
Monica Seles vorbește pentru prima dată despre boala cruntă: „Îmi este greu chiar și să-mi usuc părul...”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Se închide una dintre cele mai vechi și premiate fabrici din România. Se pune lacătul după mai bine de un secol de activitate
click.ro
image
Sfatul astrelor pentru ultimele 2 săptămâni din august: Cum să închei vara în forță și de ce trebuie să ții cont ca să-ți fie bine, în funcție de zodia ta
click.ro
Regele Felipe și Regina Letizia în Palma de Mallorca, Foto Profimedia (2) jpg
Regele Felipe și Regina Letizia își încep vacanța de vară „adevărată” și ultra-privată. Au ales țara care face concurență turistică Spaniei
okmagazine.ro
Halle Berry foto Instagram jpg
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Netflix a dat din nou lovitura. Filmul din 2005 care a ajuns pe primul loc în topul vizionărilor
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Aceasta e Familia Regală non-europeană care deţine mai mult din Londra decât Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie