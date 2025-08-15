Mirel Rădoi a găsit vinovatul, după agonia din Conference League: „Aproape ne-am bătut la antrenamente”

Universitatea Craiova s-a calificat în playoff-ul Conference League, chiar dacă nu s-a putut impune în manșa retur cu Spartak Trnava, scor final 3-4 . După 3-0 în tur, oltenii au fost chinuiți aseară în Slovacia, gazdele trimițând meciul în prelungiri (4-1). Elevii lui Mirel Rădoi și-au revenit din pumni, au marcat de două ori în reprizele suplimentare și au trecut de un hop serios.

Datorită victoriei din tur, scorul general de 6-4 a fost favorabil pentru elevii lui Mirel Rădoi, care se chinuie să-și recapete tăria psihică pentru următoarea „dublă” cu Istanbul Bașakșehir. Turul va fi în deplasare, iar returul pe stadionul Ion Oblemenco.

Mirel Rădoi a disecat partida în care oltenii au fost conduși de către slovacii de la Spartak Trnava. Antrenorul grupării din Bănie a fost extrem de surprins de maniera în care centralul englez, Stuart Attwell, a condus disputa.

„Dacă cineva m-a luat de prost, este treaba lui!”

Rădoi este de părere că arbitrul „a inventat” două faulturi. „O partidă cu emoții, grea, dificilă, așa cum anticipam. Nu am reușit să-i motivez pe băieți, a trebuit să trecem prin asta. Sunt două manșe, în prima se joacă fotbal, iar în a doua trebuie să te califici.

Nu știu pentru cine părea nu galop de sănătate, pentru că eu tot am vorbit. Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui. Am analizat adversarul, iar că nu au marcat în tur s-a datorat faptului că noi am jucat bine. Jucăm bine acasă, dar slab în deplasare, ne-am panicat. Până la urmă, îi felicit pe băieți pentru determinare, atitudine și calificare.

„Aproape ne-am bătut la antrenamente!”

La pauză le-am spus că trebuie să jucăm la fel, pentru că adversarul va veni aproape de careul nostru, ori cu mingi direct în spatele apărării, ori la marginea careului, iar apoi centrări, astea erau punctele lor forte. Când vorbim despre un adversar, nu o facem doar ca să îi lăudăm.

Pentru mine, să joci acasă cu un arbitru englez... Ieri, aproape ne-am bătut la antrenamente, am lăsat faulturile. Astăzi, să inventeze două faulturi care nici nu au fost, mi se pare ridicol la nivelul ăsta. Trebuie să suferim, mă bucur că am mers mai departe.

În seara asta ne bucurăm de calificare, iar de mâine ne gândim la Miercurea Ciuc, apoi la Istanbul. Când am marcat gol, am crezut că partida s-a terminat. În fotbal, din punctul meu de vedere, dacă nu-l respecți, te pedepsește!”, a spus Rădoi, în cadrul conferinței de presă, după returul cu Spartak Trnava.

Prima manșă a „dublei” dintre Universitatea Craiova și Istanbul Bașakșehir se va disputa pe data de 21 august, de la ora 20.00, la Istanbul. Returul se va juca o săptămână mai târziu, în Bănie.