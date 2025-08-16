Melania Trump i-a trimis o scrisoare lui Vladimir Putin prin intermediul soțului ei. Problema sensibilă abordată de prima doamnă a SUA

Soția președintelui american Donald Trump, Melania Trump, a abordat situația copiilor afectați de războiul din Ucraina într-o scrisoare personală adresată liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Trump i-a oferit scrisoarea lui Putin în cadrul discuțiilor purtate la summitul din Alaska.

Scrisoarea a fost înmânată de președintele Trump direct lui Putin, la Anchorage, în Alaska, au declarat vineri doi oficiali ai Casei Albe, citați de Reuters. Melania Trump nu l-a însoțit pe președinte în această vizită.

Deși conținutul exact nu a fost făcut public, oficialii au precizat că documentul se referă la problema răpirilor de copii ucraineni în contextul războiului. Existența scrisorii nu fusese menționată anterior.

Subiectul este unul extrem de sensibil pentru Kiev, care acuză Moscova de deportarea a zeci de mii de minori în Rusia sau în teritoriile ocupate, fără acordul părinților ori al tutorilor legali. Ucraina consideră aceste acţiuni o crimă de război și un act de genocid, conform tratatelor ONU.

Moscova a respins acuzațiile, susținând că îi protejează pe copiii vulnerabili dintr-o zonă de conflict. Totuși, Biroul ONU pentru Drepturile Omului a transmis că Rusia a cauzat suferințe și încălcări ale drepturilor fundamentale pentru milioane de copii ucraineni de la începutul invaziei din 2022.

Întâlnirea Trump–Putin, desfășurată vineri timp de aproape trei ore la baza militară americană din Anchorage, nu a dus la un acord de armistițiu în privinţa războiului din Ucraina, notează Reuters.