„Țiganii, țiganii”. „Intelectualii” kosovari, trivialități la adresa românilor, după victoria FCSB de la Priștina

După două meciuri de foc între România și Kosovo, în care s-a lăsat cu incidente și cu amenzi uriașe din partea UEFA, întâlnirile dintre Drita și FCSB, din turul 3 preliminar al Europa League, au decurs liniștit, contând mult faptul că suporterii celor două echipe nu au făcut deplasarea pe terenul adversarilor. Totuși, la finalul partidei de aseară de la Priștina, câștigată de campioana României cu 3-1, câțiva fani kosovari au avut o ieșire de prost gust la adresa jucătorilor roș-albaștri.

În jur de 8.000 de suporteri au asistat la meciul din capitala provinciei sârbești, aproape toți văzându-și de propria formație. Imediat după cartonașul roșu încasat de căpitanul Broja (min. 68, la scorul de 1-2), mulți dintre aceștia au părăsit arena, pentru ca după golul de 1-3 reușit de Dennis Politic (min. 85), stadionul să se golească aproape complet.

Rezervele FCSB, luate în colimator

Au mai rămas câțiva ultrași, care, frustrați din cauza eliminării, au venit furioși spre gardul care despărțea tribunele de gazon și au apelat la scandări rasiste la adresa jucătorilor FCSB care au jucat mai puțin sau deloc și care au mai rămas pe teren pentru câteva mișcări. „Țiganii, țiganii”, au strigat fanii gazdelor, autointitulați ”Intelektualet/ Intelectualii”, aceștia fiind ignorați de fotbaliștii campioanei.

”Eu când mă încălzeam la marginea terenului am auzit o grămadă de înjurături, chestii rasiste, ce nu se prea vede prin Europa. Ne bucurăm că le-am închis gura pe teren”, a concluzionat Dennis Politic, autorul golului care a definitivat calificarea FCSB în play-offul Europa League.