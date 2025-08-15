Sejururi de lux de30.000 de euro pentru angajaţii unei primării, sub pretextul cursurilor. „Sunt banii mei, merită!”

Deşi guvernul vorbeşte despre tăieri bugetare şi reducerea cheltuielilor, Primăria comunei Dârmăneşti (Argeş) a cheltuit aproape 30.000 de euro în această vară pe sejururi la mare pentru angajaţi, sub pretextul unor „cursuri de perfecţionare profesională”.

Primăria comunei Dârmănești, o localitate argeșeană cu mai puțin de 3.500 de locuitori, a cheltuit, în această vară, aproximativ 30.000 de euro din bugetul local pentru a-și trimite angajații la aşa-numite „cursuri de formare profesională” organizate pe litoral.

Sub pretextul perfecționării funcționarilor publici, instituţia condusă de primarul Emilian Ciolan a achiziționat, prin SEAP, pachete turistice generoase în stațiuni precum Venus, Mamaia sau Jupiter, ce au inclus cazare în hoteluri de trei și patru stele, mese și presupuse taxe de curs.

„Perfecţionare” de aproximativ 30.000 de euro

Achizițiile au fost făcute separat, pe parcursul lunilor mai, iunie și august, pentru a trece mai ușor neobservate.

Astfel, un contract din 16 iunie menţionează suma de 84.500 de lei pentru zece persoane. Cel mai „modest” pachet a costat 4.990 de lei, pentru cinci nopţi la un hotel de patru stele, dar altele au urcat până la 10.590 de lei de persoană. Alte trei contracte au vizat grupuri mai mici: două persoane trimise pe litoral pentru 11.680 lei, iar trei pentru 25.170 lei.

În total, opt achiziții distincte au fost făcute în baza aceleiaşi justificări: „perfecţionarea profesională a angajaţilor”, valoarea totală a acestora ridicându-se la 142.551 de lei, adică aproximativ 30.000 de euro.

Detaliile esenţiale, precum locul exact al desfășurării cursurilor sau conţinutul acestora, lipsesc însă din anunţurile publicate în platforma de achiziții publice. Singurele informaţii făcute publice sunt legate de cazare, masă şi o „taxă de curs” de 1.090 de lei, fără precizarea furnizorilor de servicii educaționale sau a tematicii.

Ce spune primarul

Întrebat de Digi24.ro cum justifică aceste cheltuieli în condiţiile în care Guvernul insistă pe reducerea costurilor din administraţia publică, primarul Emilian Ciolan a declarat că funcţionarii săi „merită”, invocând faptul că salariile lor sunt mici şi că legea nu-i permite să le majoreze.

„Sunt banii mei. Merită, că au 2.700 de lei salariu. Nu iau de la nimeni. Dacă ei sunt mai tineri, să plece în concediu”, a spus edilul, precizând că el nu a mers la astfel de „cursuri” deoarece „nu are pe cine lăsa acasă”.

Reprezentanţii firmei SC Expert Diplomatic Tour SRL - câştigătoarea licitaţiilor pentru „cursurile de perfecţionare - le-au închis telefonul în nas reporterilor care i-au contactat pentru a afla detalii privind programul cursurilor şi competenţele pe care ar fi trebuit să le obţină angajaţii Primăriei Dârmăneşti în urma acestora.