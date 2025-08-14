România care trebuie să funcționeze. De ce avem nevoie de ordine și adevăr acum

România este ca o mașină care a rulat ani de zile cu martorii aprinși în bord. Cei de la volan (și nu uit că și partidul meu a fost la guvernare) știau cu toții că se va strica, dar au tot zis „lasă, merge și așa”, au amânat schimbările, au mințit (da!) că totul e bine, s-au certat între ei pe cine să pună la butoane, în timp ce mașina mergea tot mai aproape de marginea prăpastiei.

Acum, cineva a venit și dorește să repare motorul și să ducă mașina pe drumul bun! Cineva din partidul meu. Nu uit nici asta.

Premierul Ilie Bolojan a ales să nu mai amâne și a pus în discuție probleme pe care le știm cu toții, dar pe care nimeni n-a vrut să le rezolve: pensii speciale de peste 20.000 de lei, posturi de STAT la stat, instituții cu zeci de directori, spitale unde funcționează doar parterul, în timp ce etajele zac închise de ani de zile...

Și da, prin măsurile guvernului condus de Ilie Bolojan au fost deja tăieri, și vor mai fi, au fost și vor fi concedieri, au fost și vor fi reforme care DOR.

Dar, întrebarea mea sinceră este: mai aveam de ales?

România a ajuns într-un punct în care trebuie să decidem: ori salvăm mașina, ori ne prefacem în continuare că e totul în regulă, până ne prăbușim.

Știu, e mai ușor să dăm vina pe alții. Pe „stat”, pe „politicieni”, pe „bucureșteni”, pe „Uniunea Europeană” sau pe „guvernul de azi”. Dar sincer, noi toți, toți, n-am fost în mașină în toți acești ani?

Chiar n-am votat? N-am acceptat compromisuri? N-am închis ochii? N-am știut de rudele angajate „la stat” pe pile? N-am cerut și noi „un loc călduț”?

Poate n-am fost la volan, dar am fost pasageri. Iar acum, dacă vrem să rămânem pe șosea, trebuie să contribuim. Toți.

Adevărul este că România nu mai poate merge mai departe în felul acesta. Nu cu peste 1 milion de oameni plătiți din bani publici, dar cu prea puțină responsabilitate, nu cu salarii nesimțite într-un stat în care profesorii și fermierii abia supraviețuiesc și NU cu o administrație în care se pierd miliarde, dar pare că nu răspunde nimeni. ȘTIU, sunt multe excepții. Dar problema tocmai asta este: sunt excepții!...

Și un mare DA: reformele trebuie să pornească de sus în jos. Da!

Cei privilegiați de sistem trebuie să fie primii atinși, sinecurile trebuie eliminate, pensiile speciale trebuie tăiate, ordonanțele de urgență prin care s-au creat funcții inutile trebuie abrogate.

Asta face acum guvernul condus de Ilie Bolojan și susținut de Partidul Național Liberal.

Dar reforma trebuie să continue cu fiecare dintre noi, adică cu adevăr și nu cu iluzii, cu muncă, nu cu privilegii, cu LEGE, înainte de orice, și nu cu aranjamente.

Unii spun că totul „e prea dur”, că „nu e momentul”, că „o să se supere lumea”. Eu cred altceva: dacă nu facem ordine acum, atunci când? Dacă nu spunem adevărul acum, cât (NE) mai mințim? Pe fundul prăpastiei va fi prea târziu...

Reforma este grea, riscantă și este nepopulară. Oriunde e la fel. Dar reforma e singura cale spre o Românie care funcționează!

Și România, dragi cititori, trebuie în sfârșit să funcționeze. Iar asta nu pentru imaginea lui Ilie Bolojan sau a PNL și nu pentru sondaje. Dacă țara funcționează, ea o face pentru fiecare român cinstit care muncește, care plătește taxe, care crește copii aici și care refuză să plece din țară!

Eu cred că a venit timpul ca sacrificiile să nu le mai facă doar cei mulți, ci și, sau mai ales (!) cei puțini și privilegiați și cred că e timpul să construim o țară normală, unde regula nu este „descurcăreala”, ci legea și munca bine făcută.

De aceea, îl susțin pe Ilie Bolojan pentru că are curajul să facă ceea ce trebuia făcut de ani de zile.