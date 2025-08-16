După ce a dat chix din timpul meciului Drita - FCSB, PRO TV le-a făcut o surpriză abonaților Voyo

Partida dintre FCSB și Drita, disputată în manșa retur din turul trei preliminar al UEFA Europa League, a fost transmisă inițial exclusiv în platforma Voyo, gestionată de către PRO TV. Cu foarte puțin timp înainte de startul duelului, platforma a fost ținta unui atac cibernetic, iar trustul media a fost nevoit să mute, de urgență, transmisiunea pe Pro Arena.

În speranța că vor șterge cu buretele greșeala comisă, dar și cu scopul de a-și refideliza abonații, oamenii din conducerea platformei au luat decizia ca tuturor utilizatorilor să li se prelungească abonamentele cu cinci luni, fără a fi perceput vreun cost suplimentar.

„Dragă abonat, în primul rând îți mulțumim că ești alături de noi. Este regretabil că am fost nevoiți să ne confruntăm cu astfel de situații neprevăzute, menite să perturbe în mod direct funcționarea platformei, în astfel de momente, în care trebuie să ne bucurăm împreună de fotbal.

„V-am prelungit amutomat abonamentul cu 5 luni!”

Îți mulțumim pentu răbdare și înțelegere. Pentru a-ți arăta aprecierea noastră, și pentru a compensa această situație, ți-am prelungit automat abonamentul cu 5 luni, fără costuri suplimentare.

Vrem să petrecem acest an împreună și să avem ocazia să ne bucurăm de cel mai puternic campionat de fotbal din lume, producții originale gândite pentru gusturile tale precum și cele mai iubite show-uri.

Ne dorim să își oferim în continuare conținutul și experiența pe care le meriți. Mulțumim pentru înțelegere, echipa Voyo!”, au scris cei de la PRO TV în email-ul trimis abonaților.