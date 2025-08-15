search
Trucul de 5 secunde al unui chef cu 5 stele Michelin care transformă vinetele prăjite în delicii crocante, fără pic de ulei în exces

0
0
Publicat:

Pentru mulți pasionați de gătit, cea mai mare provocare atunci când pregătesc vinete prăjite crocante – în afară de varianta la grătar – este să evite ca acestea să devină îmbibate de ulei. Dani García, chef cu cinci stele Michelin, dezvăluie trucuri simple care transformă această legumă aparent modestă într-o gustare ușoară, aromată și irezistibilă.

Nu e de mirare: structura poroasă a vinetelor, plină de mici buzunare de aer, le face să se comporte exact ca un burete în contact cu grăsimea încinsă. Prăjirea fără tehnica adecvată, corectă poate duce la vinete grele și greu de digerat. Totuși, cu câteva trucuri simple, vinetele prăjite pot deveni o gustare ușoară, crocantă și plină de savoare.

Dani García, chef spaniol din Marbella și deținător a cinci stele Michelin, a dezvăluit secretul în cadrul emisiunii „Prepararea vinetelor” de la RTVE: scufundarea rapidă în apă minerală foarte rece, înainte de prăjire. Și mai sunt și alte trucuri simple.

Varianta propusă se aseamănă cu tempura, însă în echivalentul japonez se folosește un aluat special și o tehnică precisă, care conferă alimentelor o crustă ușoară, crocantă și aerată, diferită de prăjirea clasică. Dar rezultatul, în ambele cazuri — bețișoarele de vinete prăjite perfect crocante — poate fi, la prima vedere, ușor confundat cu cartofii prăjiți.

Urmează sfaturile pas cu pas ale chef-ului pentru a obține vinete crocante, ușoare și aromate – gata să transforme orice masă, de la o cină rapidă la un prânz sofisticat, într-o experiență culinară de excepție.

Vinete prăjite perfect crocante și pline de savoare cu un secret de 5 secunde Foto Bon Viveur
Secretele vinetelor prăjite perfect de la chef-ul cu 5 stele Michelin

Există, așadar, câțiva pași esențiali ce pot transforma vinetele, aceste legume aparent modeste, în adevărate vedete culinare ale verii și toamnei.

„Cu cât stau mai mult în tigaie, cu atât absorb mai mult ulei”, avertizează chef-ul spaniol Dani García, unul dintre puținii bucătari din lume cu cinci stele Michelin. În cadrul unei emisiuni televizate, acesta a dezvăluit cheia succesului: scufundarea rapidă, de maximum 5 secunde, în apă minerală carbogazoasă foarte rece, urmată de o prăjire rapidă. Trucul reduce semnificativ absorbția de ulei și păstrează textura perfectă.

Dar magia nu se oprește aici. Totul începe cu alegerea vinetelor: trebuie să fie ferme la atingere, cu coajă netedă și lucioasă. Tăierea contează, de asemenea. Pentru contrastul ideal între miez cremos și exterior crocant, García recomandă bastonașe subțiri. Odată tăiate, rapiditatea este esențială: scufundare în apa minerală, trecere prin făină și prăjire imediată — totul pentru a preveni oxidarea și pierderea texturii.

Deși alți bucătari preferă făina de năut sau de orez, García rămâne fidel făinii de grâu, argumentând că oferă exact crocantul dorit.

Rezultatul? Vinete ușoare, gustoase și surprinzător de delicate, care pot cuceri orice masă, de la o cină rapidă până la o masă sofisticată de prânz.

Vinete prăjite ușoare și crocante – Rețeta simplă a lui Dani García

Chef Dani García este categoric cu privire la folosirea sării: nu se pune sare înainte de prăjire, deoarece vinetele eliberează multă apă și își pierd porozitatea. Sarea se adaugă doar la final, după ce vinetele s-au mai răcit puțin.

Ingrediente

  • Vinete: 1 kg;
  • Făină de grâu (sau de orez ori de năut): 200 g;
  • Ulei pentru prăjit: suficient;
  • Apă carbogazoasă rece: 1 litru;
  • Sare: după gust.

Mod de preparare

  • Pasul 1

Încălzim o cratiță sau tigaie adâncă, cu mult ulei, până la aproximativ 180 °C.

  • Pasul 2

Tăiem capetele vinetelor și le aruncăm. Restul vinetelor se taie în bastonașe groase, cât mai uniforme, pentru o prăjire omogenă.

  • Pasul 3

Scufundăm bastonașele de vinete în apa carbogazoasă timp de câteva secunde, mișcându-le ușor cu mâinile, astfel încât să se ude toată suprafața.

  • Pasul 4

Scoatem vinetele din apă, fără a le scurge prea mult, și le acoperim generos și uniform cu făină.

  • Pasul 5

Prăjim vinetele imediat, în ulei foarte fierbinte, în tranșe mici pentru a nu scădea temperatura uleiului, până capătă o culoare aurie și o crustă crocantă.

  • Pasul 6

Le scoatem și le așezăm pe un strecurător sau grilaj metalic pentru a scurge excesul de ulei (este mai eficient decât hârtia absorbantă, păstrând crocănțenia).

  • Pasul 7

Adăugăm sare doar după ce vinetele s-au mai răcit puțin, pentru a evita ca umezeala să înmoaie crusta. Servim imediat.

Bucătărie

