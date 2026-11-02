LIVE TEXT Alegeri intermediare în SUA. Americanii decid cine controlează Congresul, în prima mare probă electorală de la revenirea lui Trump la Casa Albă

Americanii votează marți, 3 noiembrie, în cadrul alegerilor de la mijlocul mandatului. Sunt în joc toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților, 35 de locuri din Senat și 36 de posturi de guvernator. Rezultatul va arăta dacă Donald Trump își păstrează controlul asupra Congresului în ultimii doi ani ai mandatului sau dacă democrații recâștigă pârghii la Washington.

Americanii votează în cadrul alegerilor de la mjloc de mandat Foto: Getty Images

UPDATE 19.20 cele mai scumpe alegeri de la jumătatea mandatului din toate timpurile

Cursa tensionată pentru Senat din Michigan este a treia cea mai scumpă cursă a ciclului electoral 2026, atrăgând un total de peste 380 de milioane de dolari în cheltuieli pentru reclame. Democrații au cheltuit aproximativ 210 milioane de dolari; republicanii, aproximativ 170 de milioane.

De altfel, în toate cele trei curse-cheie, republicanii i-au depășit financiar pe democrați în perioada decisivă de toamnă de după Labor Day — cu un avans de 155 de milioane în Texas, 73 de milioane în Ohio și 25 de milioane în Michigan. Aceste bătălii electorale masive au contribuit la un record absolut: costurile publicitare pentru alegerile de la jumătatea mandatului au depășit pragul istoric de 11,8 miliarde de dolari chiar în ultimele ore ale campaniei.

UPDATE 18.50 Trump cere Curții Supreme să separe buletinele de vot din California înainte de alegerile de la jumătatea mandatului

Președintele Donald Trump a cerut luni Curții Supreme să oblige California să pună deoparte mii de buletine de vot despre care Departamentul de Justiție susține că ar fi putut fi exprimate de non-cetățeni, o solicitare cu șanse minime de reușită pe care mai multe instanțe inferioare au respins-o.

Demersul de urgență al administrației vine ca o replică la decizia unei curți de apel din California care a blocat intervenția federală în numărarea voturilor prin corespondență, stabilind cu o majoritate de 2 la 1 că guvernul federal nu are autoritatea de a impune statelor reguli privind organizarea alegerilor și că orice modificare a procedurilor trebuie adresată Congresului, nu instanțelor.

Republicanii au 218 locuri în Camera Reprezentanților, față de 214 ale democraților, și 53 de locuri în Senat, față de 47. Democrații au nevoie de patru locuri în plus în fiecare cameră.

În alegerile parlamentare intermediare din Statele Unite, procesul electoral se desfășoară în toate cele 50 de state americane pentru că se aleg toți deputații, o parte din senatori, guvernatori și legislativele locale.

În majoritatea statelor, urnele se deschid între 6:00 și 8:00, ora locală, iar ora exactă diferă de la un stat la altul.

-Coasta de Est (ET): 6:00-8:00 (13:00-15:00, ora României)

-Centru (CT): 6:00-8:00 (14:00-16:00, ora României)

-Munții Stâncoși (MT): 6:00-8:00 (15:00-17:00, ora României)

-Pacific (PT): 6:00-8:00 (16:00-18:00, ora României)

Un număr record de 47,9 milioane de americani și-au exprimat deja votul în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, informează AFP, care notează că se observă o creștere semnificativă a prezenței la urne în mai multe state-cheie, iar printre cei care au votat deja, numărul alegătorilor democrați este mai mare decât cel al republicanilor.

Când vom afla rezultatele?

Primele rezultate vor apărea după închiderea primelor secții de votare, la ora 18:00, ora Coastei de Est (23:00 GMT, adică 01:00, ora României, în noaptea de 3 spre 4 noiembrie), dar pentru unele curse strânse ar putea dura zile întregi până să fie tranșate.

Rezultatele din noaptea alegerilor sunt preliminare. Numărătoarea finală poate dura zile sau chiar săptămâni, până când oficialii numără voturile prin corespondență, cele provizorii și alte buletine rămase, înainte de certificarea rezultatelor. Ritmul diferă de la un stat la altul.

Unele curse ar putea merge și mai departe. În Georgia, dacă niciun candidat la Senat nu obține majoritatea voturilor, scrutinul se mută într-un al doilea tur, pe 1 decembrie.

Rezultatele timpurii pot da o imagine înșelătoare asupra deznodământului. Deoarece republicanii au votat istoric mai rar prin corespondență decât democrații, unele state ar putea părea inițial favorabile candidaților republicani, înainte ca buletinele numărate mai târziu să reducă sau să inverseze avantajul. Fenomenul este cunoscut drept „mirajul roșu“. În statele care numără mai întâi voturile prin corespondență, se poate întâmpla invers.