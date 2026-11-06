 Trends by Adevărul. Ce au descoperit Negrici și Mălina pe eMAG de Black Friday: „Este incredibil!” | adevarul.ro
Acest articol conține linkuri afiliate care susțin site-ul nostru.

Trends by Adevărul. Ce au descoperit Negrici și Mălina pe eMAG de Black Friday: „Este incredibil!”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Ceasuri de lux la prețuri care te fac să scoți cardul, un uscător de rufe care seamănă cu un ghiozdan pentru pisici și analize medicale la 49 de lei. Alexandru Negrici și Mălina Irimia au luat la răsfoit ofertele eMAG de Black Friday, într-o ediție specială „Trends by Adevărul”. Au descoperit că poți cumpăra aproape orice, inclusiv o mașină, dar și că unele reduceri vin la pachet cu întrebări amuzante. „Este incredibil!”, a exclamat Negrici în fața unei oferte, în timp ce Mălina a recunoscut că ar cumpăra o cutie-surpriză, dacă n-ar avea emoții legate de ce găsește înăuntru.

Negrici și Mălina pe eMAG de Black Friday
Negrici și Mălina pe eMAG de Black Friday Foto: CAPTURĂ VIDEO

Alexandru Negrici și Mălina Irimia au analizat în direct oferta eMAG de Black Friday. Printre produsele care le-au atras atenția s-au numărat un ceas Christophe Duchamp, un uscător portabil de rufe și un pachet de zece analize medicale.

Unul dintre primele produse prezentate a fost un ceas Christophe Duchamp, cu brățară din oțel inoxidabil, al cărui preț redus a provocat o reacție imediată din partea lui Alexandru Negrici.

„Este incredibil!”, a exclamat prezentatorul, după ce Mălina Irimia i-a arătat oferta. „Deci îți cumperi ceas?”, l-a întrebat aceasta, iar răspunsul lui Negrici a fost prompt: „Da, la prețul ăsta...”.

32 de mașini vândute de Black Friday

Automobilele au fost o altă categorie importantă din oferta de Black Friday. Pe eMAG au fost disponibile mașini de la peste 30 de mărci, iar cei doi prezentatori au fost curioși să afle câte astfel de produse au fost deja cumpărate.

Răspunsul a venit chiar în timpul emisiunii. „Am primit pe adresa redacției: 32 de mașini vândute astăzi”, a anunțat Mălina Irimia.

„32? Uau!”, a reacționat Alexandru Negrici. 

Uscătorul portabil de rufe care i-a surprins pe prezentatori

Un alt produs care a stârnit discuții a fost un uscător de rufe portabil, cu o capacitate de 10 kilograme și funcție de sterilizare UV. 

„Uite și ăsta e un uscător, ăsta zici că e ghiozdan din ăla de pisici”, a remarcat inițial prezentatorul, înainte să descopere despre ce aparat este vorba.

După ce a aflat că este un uscător portabil de rufe, cu o capacitate de 10 kilograme și funcție de sterilizare UV, Negrici a încercat să înțeleagă cum funcționează. „Ăsta e tare. Ăsta e foarte tare de luat în vacanță. Și pui hainele sub el, practic?”, a întrebat el, după care a continuat să analizeze specificațiile produsului. 

„Ăsta e foarte mișto de luat în vacanță”, a continuat el

Zece analize medicale la 49 de lei

Printre ofertele prezentate în direct s-a numărat și un pachet de analize medicale anuale, care include zece investigații și avea un preț de 49 de lei.

Oferta l-a impresionat pe Alexandru Negrici, care a profitat de moment pentru a-i transmite un mesaj mamei sale: „Sper că se uită mama aici. Ai auzit, mama? Păi, e tare!”.

Mașinile de spălat cu trei compartimente și misterul cutiilor-surpriză

Mălina Irimia a atras atenția și asupra unor mașini de spălat cu trei compartimente, care permit separarea rufelor în funcție de culoare. Astfel, hainele albe, negre și colorate pot fi spălate simultan, fără a mai fi nevoie de trei cicluri separate.

„Dacă ai o familie mare, o mașină din asta de spălat te ajută. Le bagi pe toate odată, ai dat un program și gata, nu mai stai să bagi trei mașini separate”, a explicat prezentatoarea.

Cei doi au discutat și despre produsele de tip „mystery box”, cutii al căror conținut este o surpriză pentru cumpărător. Mălina Irimia a recunoscut că ideea o atrage, dar că nu a avut până acum curajul să comande una.

„Există o tensiune specială. Sunt foarte curioasă ce e acolo, dar mi-e frică să nu fiu dezamăgită”, a mărturisit ea.

Alexandru Negrici nu a împărtășit însă același entuziasm. „Eu nu aș putea să trăiesc cu anxietatea asta, să dau banii pe ceva și să nu știu pe ce am dat banii”, a spus prezentatorul.

Ediția specială „Trends” a adus în prim-plan diversitatea ofertelor de Black Friday de pe eMAG, de la produse de lux și automobile până la electrocasnice și servicii medicale.

Articol susținut de eMAG.

Despre linkurile din acest articol
Unele linkuri din acest articol sunt afiliate. Asta înseamnă că primim un mic comision dacă cumperi prin ele, fără niciun cost suplimentar pentru tine. Aceste venituri ne ajută să menținem site-ul activ și să creăm conținut de calitate. Încercăm să recomandăm doar produse pe care le considerăm utile.
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Black Friday eMAG 2026: Televizoare uriașe, laptopuri OLED și telefoane premium Samsung și Apple. Ce comori tech cu reduceri de până la 40% s-au ascuns printre oferte?
Vânătoare de oferte Black Friday Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul
Ghid de cumpărături 21:07
Ce vânează românii de Black Friday? Ce merită să urmărești și în ce să investești în 2026: produse care îți pot face viața mai ușoară
Vânătoare de oferte Black Friday Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul jpg
Electrocasnice
Cât contează tehnologia când cumperi un televizor? OLED, QLED sau Mini LED? Află în 15 minute ce specificații contează și cum alegi fără să plătești inutil
Cele mai bune televizoare 2026 Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul jpg
Electrocasnice
Îți echipezi sau îți reînnoiești bucătăria? Ce merită să cumperi și în ce să investești inteligent
Cei mai buni roboți de bucătărie pentru preparate rapide, diverse și fără efort Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul
Electrocasnice
Pot gadgeturile de beauty să încetinească semnele timpului? 3 tehnologii pentru ten și păr, cu LED, radiofrecvență și laser, dincolo de promisiuni
Oglinda viitorului: ritual de îngrijire high tech pentru frumusețe fără vârstă Foto Daciana Stoica jpg
Beauty
Păr rebel, barbă de întreținut, sprâncene de conturat? 4 gadgeturi de beauty pentru îngrijire acasă și mai puține drumuri la salon
Rutina de îngrijire personală în familie în baie cu gadgeturi de beauty 2026 Foto Daciana Stoica jpg
Beauty

Știrile adevarul.ro

„Nu vânăm balcoanele închise!”. Primarul Galațiului, asaltat de reacții după ce a anunțat că proprietarii nu vor fi supraimpozitați și sancționați
67272150 2449114321802068 1018181929490448384 n jpg
Societate 23:20
Analiză Ce se întâmplă după o amenințare cu bombă și ce nu le spun autoritățile românilor
Alertă bombă Otopeni
Securitate şi apărare 23:05
Zelenski avertizează asupra unui nou atac masiv al Rusiei. Infrastructura energetică și podurile peste Nipru, printre țintele vizate
Volodimir Zelenski Davos FOTO EPA EFE jpg
Europa 22:59
Emily Burghelea, mesaj cutremurător despre boala soțului său: „Este uriaș. Nu știu ce e de făcut”. Medicii i-au recomandat operația
874881057 18650731756051193 4478929562681624161 n jpg
Vedete 22:52
Video Bătaie între elevi în toaleta unui liceu din Târgu Jiu. Trei adolescenți reținuți, inclusiv cel agresat
elevi reţinuţi Târgu Jiu jpg
Târgu-Jiu 22:21
Trump îl pune pe Stephen Miller la conducerea echipei de la Casa Albă. Cine este omul din spatele politicii antiimigrație a Casei Albe
Stephen Miller captură video CBS jpg
SUA 22:20
Cât de mult contează banii României în decizia SUA de a-și menține trupele pe flancul estic
04 11 2026 Primirea domnului Elbridge Colby, Subsecretar pentru Politica de Apărăre al Statelor Unite ale Americii
Securitate şi apărare 22:17
Femeie înjunghiată pe o stradă din Caracal de un bărbat care o amenințase și în urmă cu o lună
Violenta familie femeie batuta FOTO Shutterstock jpg
Evenimente 21:29
„Fjord” și alte patru filme românești, în atenția industriei cinematografice la Los Angeles
AFM American Film Market Instagram AFM jpg
Evenimente 21:19
„Bolojenistul” Constantin Toma, vizitat la Primărie de fostul premier şi primarul Capitalei, aflați în „schimb de experiență”
constantin toma bolojan jpg
Politică 21:06
Soacra a intervenit după „Insula Iubirii”. Ce i-a transmis ispitei care s-a apropiat de ginerele ei
Prințul Marco și Gabriella
Showbiz 20:52
FAZ despre Dominic Fritz: Politician germano-român o critică pe Weidel
79312813 1004 webp
Opinii 20:49