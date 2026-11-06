Trends by Adevărul. Ce au descoperit Negrici și Mălina pe eMAG de Black Friday: „Este incredibil!”

Ceasuri de lux la prețuri care te fac să scoți cardul, un uscător de rufe care seamănă cu un ghiozdan pentru pisici și analize medicale la 49 de lei. Alexandru Negrici și Mălina Irimia au luat la răsfoit ofertele eMAG de Black Friday, într-o ediție specială „Trends by Adevărul”. Au descoperit că poți cumpăra aproape orice, inclusiv o mașină, dar și că unele reduceri vin la pachet cu întrebări amuzante. „Este incredibil!”, a exclamat Negrici în fața unei oferte, în timp ce Mălina a recunoscut că ar cumpăra o cutie-surpriză, dacă n-ar avea emoții legate de ce găsește înăuntru.

Negrici și Mălina pe eMAG de Black Friday Foto: CAPTURĂ VIDEO

Alexandru Negrici și Mălina Irimia au analizat în direct oferta eMAG de Black Friday. Printre produsele care le-au atras atenția s-au numărat un ceas Christophe Duchamp, un uscător portabil de rufe și un pachet de zece analize medicale.

Unul dintre primele produse prezentate a fost un ceas Christophe Duchamp, cu brățară din oțel inoxidabil, al cărui preț redus a provocat o reacție imediată din partea lui Alexandru Negrici.

„Este incredibil!”, a exclamat prezentatorul, după ce Mălina Irimia i-a arătat oferta. „Deci îți cumperi ceas?”, l-a întrebat aceasta, iar răspunsul lui Negrici a fost prompt: „Da, la prețul ăsta...”.

32 de mașini vândute de Black Friday

Automobilele au fost o altă categorie importantă din oferta de Black Friday. Pe eMAG au fost disponibile mașini de la peste 30 de mărci, iar cei doi prezentatori au fost curioși să afle câte astfel de produse au fost deja cumpărate.

Răspunsul a venit chiar în timpul emisiunii. „Am primit pe adresa redacției: 32 de mașini vândute astăzi”, a anunțat Mălina Irimia.

„32? Uau!”, a reacționat Alexandru Negrici.

Uscătorul portabil de rufe care i-a surprins pe prezentatori

Un alt produs care a stârnit discuții a fost un uscător de rufe portabil, cu o capacitate de 10 kilograme și funcție de sterilizare UV.

„Uite și ăsta e un uscător, ăsta zici că e ghiozdan din ăla de pisici”, a remarcat inițial prezentatorul, înainte să descopere despre ce aparat este vorba.

După ce a aflat că este un uscător portabil de rufe, cu o capacitate de 10 kilograme și funcție de sterilizare UV, Negrici a încercat să înțeleagă cum funcționează. „Ăsta e tare. Ăsta e foarte tare de luat în vacanță. Și pui hainele sub el, practic?”, a întrebat el, după care a continuat să analizeze specificațiile produsului.

„Ăsta e foarte mișto de luat în vacanță”, a continuat el

Zece analize medicale la 49 de lei

Printre ofertele prezentate în direct s-a numărat și un pachet de analize medicale anuale, care include zece investigații și avea un preț de 49 de lei.

Oferta l-a impresionat pe Alexandru Negrici, care a profitat de moment pentru a-i transmite un mesaj mamei sale: „Sper că se uită mama aici. Ai auzit, mama? Păi, e tare!”.

Mașinile de spălat cu trei compartimente și misterul cutiilor-surpriză

Mălina Irimia a atras atenția și asupra unor mașini de spălat cu trei compartimente, care permit separarea rufelor în funcție de culoare. Astfel, hainele albe, negre și colorate pot fi spălate simultan, fără a mai fi nevoie de trei cicluri separate.

„Dacă ai o familie mare, o mașină din asta de spălat te ajută. Le bagi pe toate odată, ai dat un program și gata, nu mai stai să bagi trei mașini separate”, a explicat prezentatoarea.

Cei doi au discutat și despre produsele de tip „mystery box”, cutii al căror conținut este o surpriză pentru cumpărător. Mălina Irimia a recunoscut că ideea o atrage, dar că nu a avut până acum curajul să comande una.

„Există o tensiune specială. Sunt foarte curioasă ce e acolo, dar mi-e frică să nu fiu dezamăgită”, a mărturisit ea.

Alexandru Negrici nu a împărtășit însă același entuziasm. „Eu nu aș putea să trăiesc cu anxietatea asta, să dau banii pe ceva și să nu știu pe ce am dat banii”, a spus prezentatorul.

Ediția specială „Trends” a adus în prim-plan diversitatea ofertelor de Black Friday de pe eMAG, de la produse de lux și automobile până la electrocasnice și servicii medicale.

Articol susținut de eMAG.