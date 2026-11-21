Televizorul nu mai este de mult doar ecranul din fața canapelei. Este cinematograful de acasă, arena în care urmărim marile competiții sportive, consola de gaming și, uneori, chiar fereastra prin care descoperim lumea. Iar dacă tot îl schimbăm o dată la câțiva ani, merită să știm ce ne poate oferi următoarea generație.

EDITOR'S CHOICE 2026 · OLED & MICRO RGB LG OLED evo G63LS – 28% reducere la diagonala de 120 cm/48″ Când imaginea devine spectacol, diferența se vede de la primul cadru. Tehnologie de ultimă generație, performanță premium și o experiență de vizionare dusă la un alt nivel. Modelul care ridică ștacheta și transformă fiecare vizionare într-o experiență memorabilă. Vezi prețul și alte detalii

În ghidurile noastre anterioare am explorat universul televizoarelor LED, QLED, Mini LED, am analizat cât de actuale mai sunt tehnologiile consacrate și am comparat avantajele fiecăreia. De data aceasta, facem un pas mai departe: ne îndreptăm atenția către cele mai noi generații OLED, QD-OLED și Micro RGB, tehnologii care duc experiența vizuală într-o nouă etapă: The Ultimate TV Experience.

Ne-am propus să construim un ghid de referință pentru cele mai avansate televizoare ale momentului, care să te ajute să înțelegi diferențele dintre tehnologii și să alegi modelele care merită cu adevărat investiția. Iar pentru că o achiziție inspirată este cu atât mai tentantă la un preț bun, am urmărit și ofertele din campania Chillmas Deals de pe eMAG, care aduce în prim-plan reduceri interesante la unele dintre aceste modele premium.

Este și o premieră în seria noastră de ghiduri: am inclus tehnologii foarte noi, pe care nu le-am considerat anterior suficient de validate pentru a le recomanda în selecțiile noastre.

Nu ignorăm însă un lucru: tehnologia de ultimă generație nu înseamnă automat și cea mai bună achiziție. OLED are deja în spate ani de evoluție și validare, în timp ce Micro RGB este încă o noutate, cu avantaje promițătoare, dar și cu aspecte care merită analizate atent. În plus, prețurile acestor televizoare rămân ridicate și nu sunt accesibile oricărui buget. Tocmai de aceea, nu am confundat inovația cu valoarea și nici reducerile spectaculoase cu o achiziție neapărat inspirată. Pe scurt, OLED mizează pe pixeli care emit individual propria lumină, QD-OLED adaugă tehnologia Quantum Dot pentru culori și mai bogate, în timp ce Micro RGB explorează o altă direcție, folosind iluminare LCD cu LED-uri roșii, verzi și albastre. Diferențele dintre ele nu sunt doar de denumire, ci și de principiu de funcționare, performanță și maturitate tehnologică. Le explicăm pe înțelesul tuturor chiar înainte de prezentarea recomandărilor.

Noua eră a imaginii: tehnologiile care transformă fiecare ecran într-un spectacol Foto: Daciana Stoica

Am selectat 10 televizoare OLED și Micro RGB. Ghidul nu se rezumă însă la ofertele unei campanii. Recomandările, comparațiile și argumentele care au stat la baza selecției rămân relevante și după încheierea Chillmas Deals 2026. Prețurile se pot schimba, reducerile pot dispărea sau pot reveni, dar informațiile despre tehnologii, performanțe, avantaje și compromisuri te pot ajuta să faci o alegere bună și mai târziu. Până la urmă, orice reducere este binevenită, dar un televizor merită ales în primul rând pentru ceea ce oferă.

Hai să descoperim împreună ce merită cu adevărat atenția! Pentru că imaginea perfectă nu înseamnă doar culori mai intense și ecrane mai mari. Înseamnă să alegi tehnologia potrivită, la prețul potrivit, pentru experiența pe care ți-o dorești.

EDITOR'S CHOICE 2026: Performanță premium, echilibru remarcabil – o alegere care convinge

Când tehnologia de vârf întâlnește performanța, versatilitatea și o experiență premium bine echilibrată, apare acel televizor care reușește să se remarce dincolo de specificații și promisiuni. Într-o selecție în care OLED-ul își etalează cele mai puternice atuuri, iar Micro RGB propune o alternativă tehnologică nouă, LG OLED evo G63LS este modelul care ne-a convins cel mai mult prin pachetul general oferit: calitatea imaginii, performanțe, dotări, experiența de utilizare și raportul dintre ceea ce oferă și prețul solicitat.

Nu am căutat neapărat televizorul cu cele mai spectaculoase specificații la un singur capitol, ci modelul care reușește să ofere cea mai convingătoare experiență de ansamblu, cu avantaje relevante pentru cât mai multe categorii de utilizatori. În plus, reducerea identificată pentru diagonala de 48 inch îl face cu atât mai tentant, demonstrând că performanța premium poate veni și cu un preț mai atractiv. De aceea, îi acordăm distincția EDITOR'S CHOICE 2026, alegerea noastră pentru cel mai echilibrat și convingător televizor de ultimă generație din selecția Chillmas Deals.

Descoperă argumentele care au stat la baza acestei alegeri, caracteristicile tehnice și oferta disponibilă, alături de celelalte nouă recomandări, în rubricile „Top 5 televizoare OLED și Micro RGB” și „5 televizoare OLED bonus care merită descoperite”.

Dincolo de reduceri: cum am ales cele mai tentante 10 televizoare OLED și Micro RGB din oferta Chillmas Deals 2026

Pentru acest ghid de shopping online, am pornit de la ofertele Chillmas Deals de pe eMAG, campanie desfășurată până la 23 noiembrie 2026, și am căutat televizoarele OLED și Micro RGB care oferă cel mai convingător echilibru între tehnologie, performanță și preț.

Nu ne-am lăsat însă convinși doar de procentele afișate. Am stabilit trei repere comerciale pentru selecție: reduceri de cel puțin 25%, prețuri de maximum 10.000 de lei și diagonale cât mai generoase în bugetul disponibil. Deși discount-urile la televizoare ajung până la 52% în campanie, pentru modelele OLED și Micro RGB analizate, reducerea maximă identificată a fost de 46%. Selecția include modele cu diagonale disponibile de până la 214 cm, care respectă plafonul de preț stabilit.

Foto: Coconut.co În spatele ecranului / Beyond the Screen – O experiență fără limite

Reducerea a fost doar punctul de plecare, nu criteriul decisiv. Am evaluat fiecare televizor în funcție de:

Calitatea imaginii: tehnologia panoului, luminozitatea, contrastul, redarea culorilor, HDR și procesarea imaginii.

Performanțele pentru gaming: rata de refresh, HDMI 2.1, VRR, tehnologiile de sincronizare și timpul de răspuns.

Experiența multimedia și de utilizare: calitatea sunetului integrat, formatele HDR, platforma Smart TV, conectivitatea și funcțiile utile în utilizarea de zi cu zi.

Raportul calitate-preț și poziționarea în gamă: am comparat performanțele și dotările cu prețul solicitat, ținând cont de diferențele dintre modelele premium și cele mid-range, dar și de avantajele specifice fiecărui televizor și de utilizarea pentru care este cel mai potrivit.

Validarea independentă și comercială: am consultat teste și recenzii de specialitate, precum și evaluările cumpărătorilor, acolo unde au fost disponibile.

O precizare despre recenziile cumpărătorilor: numărul și nota evaluărilor de pe eMAG nu au reprezentat criterii eliminatorii în selecția noastră. Pentru unele modele feedbackul disponibil pe platformă este limitat sau lipsește, iar altele au primit chiar evaluări negative. Am pus aceste informații în perspectivă, luând în considerare și experiențele cumpărătorilor de pe piețele internaționale, unde unele televizoare beneficiază de un volum mult mai mare de evaluări, precum și concluziile testelor independente. Am urmărit atât aprecierile, cât și eventualele probleme semnalate în mod repetat, pentru a contura o imagine cât mai echilibrată asupra fiecărui model.

Foto: eMAG Trei culori primare - un spectacol vizual fără limite

Și am luat în considerare inclusiv diversitatea selecției, atât din perspectiva tehnologiilor, cât și a generațiilor și a poziționării în gamă. Nu am presupus că un model lansat în 2026 este automat superior unuia din 2025. Uneori, un OLED premium din generația precedentă poate reprezenta o alegere mai inspirată decât un model nou, dar dintr-o gamă inferioară, așa cum demonstrează și alegerile noastre. La fel, un OLED mai accesibil poate oferi mai multă valoare decât un Micro RGB considerabil mai scump. Nu am confundat, așadar, noutatea tehnologică sau reducerea afișată cu valoarea reală a produsului.

În final, am ales 10 televizoare, împărțite în două categorii:

TOP 5 OLED & Micro RGB : cu modelele care s-au remarcat prin avantaje distincte și un echilibru convingător între performanță și preț.

cu modelele care s-au remarcat prin avantaje distincte și un echilibru convingător între performanță și preț. 5 recomandări bonus: alternative care completează selecția prin tehnologii, generații sau diagonale diferite, oferte deosebit de atractive ori avantaje specifice pentru anumite categorii de utilizatori.

Miza acestui ghid nu a fost să găsim televizorul cu cea mai mare reducere, ci să identificăm ofertele care merită cu adevărat atenția: opțiuni în care tehnologia, performanța și prețul se întâlnesc într-un echilibru cât mai convingător.

OLED, QD-OLED sau Micro RGB? Descoperă ce le diferențiază și ce tehnologie ți se potrivește

Înainte de a vedea care sunt recomandările din această selecție, să ne lămurim și în privința denumirilor diferite pe care le întâlnim la televizoarele analizate. Deși toate urmăresc să ofere imagini spectaculoase, tehnologiile utilizate funcționează diferit și vin cu avantaje specifice.

Foto: Vimeo TV OLED - Arta negrului perfect / OLED – The Art of Perfect Black

Iată ce trebuie să știm înainte de a alege:

OLED / OLED evo – fiecare pixel își produce propria lumină și poate fi stins individual. Rezultatul: negru perfect, contrast excelent și unghiuri largi de vizualizare. OLED evo reprezintă o evoluție a tehnologiei OLED, cu îmbunătățiri privind luminozitatea și eficiența imaginii și reprezintă denumirea comercială utilizată de LG pentru anumite generații și game de televizoare OLED. În funcție de producător și model, panourile OLED pot utiliza configurații diferite, printre care WOLED (cu sursă de lumină albă și filtre de culoare) sau Tandem OLED - o arhitectură cu mai multe straturi de emisie, concepută pentru performanțe superioare.

QD-OLED – combină tehnologia OLED cu Quantum Dots, pentru culori mai intense și un volum de culoare ridicat, păstrând contrastul excelent și negrul profund specifice OLED. Este o tehnologie premium, utilizată în special de Samsung pentru anumite modele din gama sa superioară.

Micro RGB – este o tehnologie LCD cu iluminare de fundal formată din LED-uri roșii, verzi și albastre de dimensiuni foarte mici. Urmărește să ofere luminozitate ridicată și o reproducere bogată a culorilor. Este una dintre noutățile generației 2026, dar nu trebuie confundată cu OLED sau MicroLED. Am acordat o atenție specială tehnologiei Micro RGB, tocmai pentru că este nouă și încă insuficient validată. Testele independente la unele modele evidențiază atât avantaje precum luminozitatea și volumul de culoare, cât și anumite limite în redarea mișcării și artefacte cromatice.

O precizare importantă despre denumirile modelelor recomandate în acest ghid: atenție la asemănările care pot crea confuzii! În cazul televizoarelor LG, denumirea OLED evo apare atât la generația G6 (G63LS, cu panou OLED Tandem), cât și la G5 (G56LS), dar și la seriile C6 (C6ELB) și C5 (C5ELA). Sunt modele din game și generații diferite, cu particularități tehnice care nu trebuie confundate doar pentru că fac parte din familia OLED evo. La Samsung, situația necesită aceeași atenție: S90H și S92H sunt modele OLED, în timp ce S95H utilizează tehnologia QD-OLED, iar R85H aparține unei categorii complet diferite, Micro RGB. Prin urmare, nu este suficient să reținem doar marca sau prefixul seriei: sufixele și codurile complete ale modelelor contează, deoarece pot indica diferențe importante de tehnologie, poziționare și performanță. În schimb, în cazul modelelor Philips Ambilight OLED+ 911 și Sony BRAVIA 6 OLED A65 incluse în ghid, denumirile comerciale sunt mai ușor de asociat cu familia OLED, ambele utilizând panouri WOLED, fără a fi necesară o distincție suplimentară între OLED și QD-OLED.

Prin urmare, noutatea tehnologică nu înseamnă automat și performanță superioară.

Trei generații, o singură misiune: să aleagă televizorul care chiar merită banii în 2026 Foto: Daciana Stoica

Top 5 televizoare OLED și Micro RGB: cele mai convingătoare combinații de tehnologie, performanță și preț

După ce am explicat criteriile pe baza cărora am realizat selecția televizoarelor din noile generații și am aflat care este diferența dintre tehnologiile utilizate, să vedem cum am structurat recomandările: 5 alegeri principale, fiecare evidențiind un avantaj distinct, și 5 recomandări bonus, care completează ghidul cu alternative premium, modele din generații diferite, diagonale impresionante sau oferte deosebit de atractive.

Cele 5 recomandări principale beneficiază de prezentări detaliate, construite după același tipar: principalele caracteristici tehnice, argumentele care justifică alegerea, avantajele și eventualele compromisuri, precum și motivele pentru care am selectat o anumită diagonală. Acolo unde este relevant, am inclus și comparații cu modele concurente sau alternative din aceeași gamă, pentru a evidenția mai ușor diferențele care pot influența decizia de cumpărare.

În schimb, cele 5 recomandări bonus sunt prezentate mai succint, toate într-o singură rubrică, dar aduc în prim-plan alternative care merită luate în calcul datorită unor avantaje specifice, unor prețuri atractive sau unor configurații care pot fi mai potrivite pentru anumite categorii de cumpărători.

Prea multe televizoare, prea multe tehnologii. Care merită? Aici începe alegerea inteligentă Foto: Daciana Stoica

Am selectat pentru fiecare model diagonala care ni s-a părut cea mai tentantă în raport cu dimensiunea ecranului, dotările și prețul disponibil la momentul documentării. Aceasta nu înseamnă însă că este automat și cea mai potrivită pentru toată lumea sau că reprezintă permanent cea mai bună ofertă.

Un detaliu important despre linkurile către produse: în casetele tehnice am inclus linkuri afiliate către paginile produselor de pe eMAG, unde puteți consulta prețurile, reducerile și celelalte informații comerciale, dar și selecta printr-un singur click diagonala dorită.

Este posibil ca linkul să deschidă inițial o altă diagonală decât cea evidențiată în recomandarea noastră. Nu este o eroare: pagina produsului permite selectarea celorlalte variante disponibile din aceeași serie. Din acest motiv, am indicat în casetele tehnice codul modelului fără prefixul care identifică diagonala, astfel încât să puteți recunoaște mai ușor produsul indiferent de dimensiunea aleasă.

Vă recomandăm să verificați toate diagonalele disponibile înainte de achiziție! Prețurile și reducerile se pot schimba atât de la o variantă la alta, cât și de la o zi la alta. În plus, o diagonală mai mică sau mai mare poate beneficia de o ofertă chiar mai avantajoasă decât cea prezentată în ghid. Merită să explorați toate opțiunile, mai ales că și caracteristicile tehnice pot diferi între diagonalele aceluiași model.

Cele mai bune televizoare 2026 fac mai mult decât să afișeze imaginea Foto: Daciana Stoica

Procentele de reducere menționate sunt cele identificate la momentul documentării. De asemenea, discountul afișat nu confirmă automat că produsul se află la cel mai mic preț practicat anterior; o asemenea concluzie ar necesita verificarea istoricului de preț pentru fiecare produs.

Acum, să descoperim cele mai bune televizoare 2026 - TOP 5 OLED & Micro RGB - care au convins cel mai mult prin combinația dintre tehnologie, performanță și preț, urmate apoi de alte alternative care merită cu siguranță atenția!

1. TV OLED la superlativ: imagine spectaculoasă, luminozitate de excepție

În segmentul televizoarelor OLED premium, seria G de la LG ocupă un loc de referință, fiind concepută pentru cei care caută performanțe superioare ale imaginii, luminozitate ridicată și o experiență HDR deosebită.

BEST OLED LG OLED evo G63LS – 28% reducere pentru diagonala de 120 cm/48″ Tehnologia OLED de ultimă generație oferă un contrast spectaculos, negru perfect și culori bogate, în timp ce noul procesor α11 AI Gen3 îmbunătățește claritatea și luminozitatea imaginilor. Compatibilitatea cu Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC și AMD FreeSync Premium completează o experiență premium, atât pentru filme, cât și pentru gaming. Smart TV 2026 · 4K Ultra HD · Clasa energetică E Vezi prețul și alte detalii

De ce propunem diagonala de 120 cm/48″ (inch/inci): Am ales această variantă deoarece reprezintă o oportunitate deosebit de interesantă de a accesa gama premium G6 de la LG, beneficiind de o reducere consistentă în cadrul campaniei Chillmas Deals, la momentul documentării. Dar argumentele nu sunt doar comerciale: testul independent publicat de AVForums la 30 septembrie 2026, dedicat exact variantei de 48″, evidențiază o luminozitate considerabil mai mare decât a competitorilor săi, precum modelul LG C6, de aceeași diagonală, imagini HDR spectaculoase și o reproducere foarte bună a culorilor.

Un alt avantaj este experiența de gaming: LG OLED evo G6 (sau mai simplu LG G6) permite jocuri la rezoluție 4K și până la 165 Hz pe PC, respectiv 4K la 120 Hz pentru console, oferind imagini fluide și reacții rapide. Compatibilitatea cu tehnologiile NVIDIA G-SYNC și AMD FreeSync ajută la eliminarea întreruperilor și sacadărilor imaginii în timpul jocurilor.

În plus, tehnologia Hyper Radiant Color și funcția Brightness Booster Pro sunt concepute pentru a îmbunătăți luminozitatea și intensitatea culorilor, astfel încât detaliile din scenele luminoase să rămână vizibile chiar și într-o cameră bine iluminată. Iar suportul Dolby Vision reprezintă un avantaj important pentru cei care urmăresc filme și seriale compatibile cu acest format HDR.

Verdictul nostru: LG OLED evo AI G6 de 48″ este o alegere premium foarte tentantă pentru cei care își doresc o imagine OLED de excepție într-un format compact, fără compromisuri importante în materie de filme, HDR și gaming. Este și o alternativă serioasă la Samsung S95H, alegerea între cele două depinzând în special de preferințele pentru Dolby Vision sau tehnologia QD-OLED.

Alte diagonale disponibile: 138 cm/55″ și 163 cm/65″.

2. TV QD-OLED în toată splendoarea: culori intense și HDR care impresionează

Dacă LG G6 reprezintă alegerea noastră pentru performanță OLED, Samsung S95H este alternativa premium care impresionează prin intensitatea culorilor, luminozitate și experiența HDR oferită de tehnologia QD-OLED.

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BEST QD-OLED SAMSUNG QD-OLED S95H - 27% reducere pentru diagonala de 138 cm/55″ Tehnologia QD-OLED combină negrul profund și contrastul specific OLED cu o gamă impresionantă de culori, pentru imagini spectaculoase și scene HDR mai intense. Procesorul NQ4 AI Gen3 optimizează imaginea și sunetul, iar rata de refresh de până la 165 Hz asigură o experiență de gaming extrem de fluidă. Smart TV 2026 · 4K Ultra HD · 165 Hz · Clasa energetică G Vezi prețul și alte detalii

De ce propunem diagonala de 138 cm/55″: Am ales această diagonală deoarece considerăm că reprezintă varianta cea mai echilibrată pentru accesul la gama premium S95H, beneficiind și de o reducere de 27%, activă la momentul documentării. În plus, este diagonala pentru care avem o ofertă deosebit de tentantă în raport cu poziționarea acestui model în gama Samsung. S95H este vârful de gamă OLED al producătorului sud-coreean pentru 2026, iar tehnologia QD-OLED reprezintă principalul său atu. Pe scurt, aceasta permite obținerea unor culori mai intense și mai spectaculoase, fără să sacrifice negrul profund și contrastul pentru care sunt apreciate televizoarele OLED. Rezultatul este o imagine deosebit de atractivă, în special în filmele și serialele cu HDR.

Un alt punct forte este procesorul NQ4 AI Gen3, care folosește inteligența artificială pentru a îmbunătăți claritatea imaginilor, inclusiv a conținutului cu rezoluție mai mică, și pentru a optimiza automat imaginea în funcție de ceea ce vizionăm. Tehnologia Glare Free contribuie, de asemenea, la reducerea reflexiilor deranjante, astfel încât să ne putem bucura mai bine de imagine chiar și într-o cameră luminoasă. Nici pasionații de gaming nu sunt neglijați: rata de refresh de până la 165 Hz, compatibilitatea NVIDIA G-SYNC și AMD FreeSync Premium Pro și cele patru intrări HDMI 2.1 îl transformă într-un televizor foarte bine echipat pentru consolele și PC-urile de ultimă generație.

Există însă și o diferență importantă față de LG G6: Samsung S95H nu oferă suport Dolby Vision, folosind în schimb HDR10+. Este un aspect de luat în calcul mai ales pentru cei care urmăresc frecvent filme și seriale în formatele HDR compatibile.

Verdictul nostru: Samsung S95H este alegerea premium pentru cei care își doresc un OLED de top, cu o imagine bogată în culori, un impact vizual deosebit în conținutul HDR și performanțe excelente pentru gaming. Este un concurent direct pentru LG OLED evo G6, iar alegerea între cele două ține în special de preferințele privind tehnologia imaginii și formatele HDR.

Alte diagonale disponibile: 120 cm/48″, 163 cm/65″ și 195 cm/77″.

3. TV OLED premium la un preț mai accesibil: echilibrul care face diferența

În categoria televizoarelor OLED cu un echilibru foarte bun între performanțe, dotări și accesibilitate, Samsung S90H se remarcă printr-o configurație modernă, funcții avansate pentru gaming și o diagonală generoasă pentru segmentul său.

BEST VALUE Samsung OLED S90H – 30% reducere pentru diagonala de 120 cm/48″ Tehnologia OLED, procesorul NQ4 AI Gen3 și ecranul Glare Free, conceput pentru reducerea reflexiilor, contribuie la o imagine clară și la culori intense, inclusiv în încăperile mai luminoase. În plus, rata de refresh de până la 165 Hz, compatibilitatea NVIDIA G-SYNC și AMD FreeSync Premium Pro îl transformă într-o alegere foarte atractivă pentru gaming. Smart TV 2026 · 4K Ultra HD · 165 Hz · Clasa energetică G Vezi prețul și alte detalii

De ce propunem diagonala de 120 cm/48″: Am ales această variantă deoarece oferă un echilibru deosebit de atractiv între dimensiunea ecranului, dotările premium și oferta comercială disponibilă la momentul publicării ghidului. Reducerea o transformă într-o oportunitate interesantă pentru cei care își doresc un televizor OLED de 48″, fără să fie nevoiți să treacă la un buget specific modelelor premium de top. Unul dintre cele mai importante avantaje ale Samsung S90H este ecranul Glare Free, care reduce considerabil reflexiile deranjante. Practic, dacă televizorul este amplasat într-un living luminos sau într-o cameră în care lumina naturală cade direct pe ecran, vei putea urmări mai confortabil filmele, emisiunile și competițiile sportive. Este un avantaj important inclusiv în raport cu alți competitori, precum LG C6 (LG OLED evo C6), care pun mai mult accent pe performanțele cinematografice.

Și gamingul reprezintă un punct forte. Rata de refresh de până la 165 Hz, împreună cu tehnologiile NVIDIA G-SYNC și AMD FreeSync Premium Pro, asigură o experiență de joc foarte fluidă, cu mai puține întreruperi ale imaginii și un răspuns rapid la comenzile jucătorului. Procesorul NQ4 AI Gen3 contribuie, la rândul său, la îmbunătățirea imaginii, inclusiv prin optimizarea conținutului cu rezoluție mai mică pentru ecranul 4K.

Potrivit comparațiilor independente publicate de RTINGS și Tom's Guide, Samsung S90H are avantajul tratamentului antireflex, care îl face mai potrivit pentru încăperile luminoase, în timp ce LG C6 este considerat o alegere mai bună pentru pasionații de filme și conținut HDR, datorită performanțelor cinematografice. Însă trebuie menționat și un aspect important: S90H utilizează formatul HDR10+, fără suport Dolby Vision. Prin urmare, pentru cei care pun accent pe filme, seriale și experiența home cinema, LG C6 rămâne o alternativă mai potrivită.

Verdictul nostru: Samsung S90H merită titlul de cel mai bun raport calitate-preț OLED datorită combinației dintre diagonala de 48″, reducerea atractivă, ecranul cu reflexii reduse și dotările excelente pentru gaming. Nu este neapărat câștigătorul absolut în privința calității imaginii, dar reprezintă o alegere foarte echilibrată pentru cei care își doresc un OLED modern, versatil și bine echipat.

Alte diagonale disponibile: 105 cm/42″, 138 cm/55″, 163 cm/65″, 195 cm/77″ și 209 cm/83″.

4. Mai mult decât un televizor: experiență cinematografică cu Ambilight și sunet Bowers & Wilkins

Philips OLED+ 911 ocupă un loc aparte în categoria televizoarelor OLED premium, prin combinația dintre imaginea de calitate, sunetul performant și experiența ambientală distinctivă oferită de Ambilight.

BEST MULTIMEDIA EXPERIENCE Philips Ambilight OLED+ 911 – 27% reducere pentru diagonala de 139 cm/55″ Ambilight pe patru laturi și sistem audio Bowers & Wilkins de 81 W, cu subwoofer integrat, pentru o experiență cinematografică deosebită. Compatibilitatea Dolby Vision, Dolby Atmos și rata de refresh de până la 165 Hz completează dotările premium. Smart TV 2026 · 4K Ultra HD · 165 Hz · Clasa energetică G Vezi prețul și alte detalii

De ce propunem diagonala de 139 cm/55″: Am ales această variantă deoarece pe lângă reducere reprezintă cea mai tentantă oportunitate din oferta actuală a seriei OLED+ 911. Diagonala de 55″ este, totodată, potrivită pentru un living în care televizorul devine centrul experienței de divertisment.

Principalul argument în favoarea acestui TV Philips este că oferă mai mult decât o imagine OLED de calitate. Tehnologia Ambilight extinde atmosfera imaginilor dincolo de marginile ecranului, prin iluminarea ambientală sincronizată cu ceea ce urmărești, în timp ce sistemul audio Bowers & Wilkins integrat asigură un sunet mult mai amplu și mai convingător decât cel întâlnit la majoritatea televizoarelor. Practic, ai o experiență apropiată de cea a unui mic sistem home cinema, fără să fie obligatorie achiziția separată a unui soundbar.

Nici pentru filme și gaming nu face compromisuri: beneficiază de Dolby Vision, Dolby Atmos și o rată de refresh de până la 165 Hz. Testele independente AVForums au apreciat calitatea imaginii HDR, sunetul și dotările pentru gaming, acordându-i calificativul Highly Recommended.

Verdictul nostru: Ambilight OLED+ 911 de la Philips este alegerea ideală pentru cei care își doresc o experiență multimedia premium, în care imaginea, sunetul și atmosfera ambientală contează în egală măsură. Ambilight și sistemul Bowers & Wilkins îi oferă o identitate proprie și îl diferențiază clar de celelalte recomandări din ghid.

Alte diagonale disponibile: 121 cm/48″ și 164 cm/65″.

5. Dincolo de OLED: tehnologia Micro RGB aduce culoarea la scară mare

Pentru cei care își doresc un televizor cu diagonală foarte mare și sunt interesați de o tehnologie diferită de OLED, Samsung R85H aduce în prim-plan Micro RGB, o soluție modernă de afișare, concepută pentru culori intense, luminozitate ridicată și imagini spectaculoase.

BEST Micro RGB Samsung Micro RGB R85H – 40% reducere pentru diagonala de 214 cm/85″ Tehnologia Micro RGB, procesorul cu inteligență artificială și rata de refresh de până la 144 Hz promit imagini bogate în culori și o experiență foarte bună atât pentru filme și sport, cât și pentru gaming. Diagonala impresionantă de 214 cm îl transformă într-o opțiune interesantă pentru cei care își doresc un ecran cu adevărat mare. Smart TV 2026 · 4K Ultra HD · Micro RGB · 144 Hz · Clasa energetică E Vezi prețul și alte detalii

De ce propunem diagonala de 214 cm/85″: Am ales această variantă deoarece aduce în ghid o diagonală generoasă, absentă din celelalte recomandări principale, și beneficiază de o reducere generoasă. În plus, este o ocazie interesantă de a descoperi tehnologia Micro RGB pe un ecran de mari dimensiuni, fără a depăși pragul de 10.000 lei: o tehnologie de afișare nouă, funcții moderne pentru gaming și o diagonală potrivită pentru un living generos.

Principalul argument al acestui model este tehnologia Micro RGB. Spre deosebire de OLED, televizorul nu folosește pixeli care se luminează individual, ci un sistem LCD cu iluminare din spate bazată pe LED-uri roșii, verzi și albastre. Scopul este obținerea unor culori mai bogate și a unei imagini luminoase, cu un control mai bun al contrastului. Un alt avantaj este diagonala de 85″, care oferă o experiență de vizionare spectaculoasă, mai ales pentru sport, filme și jocuri. În plus, rata de refresh de până la 144 Hz și compatibilitatea AMD FreeSync Premium Pro îl fac interesant și pentru gaming.

Totuși, există și câteva limite pe care nu trebuie să le ignorăm. Testele independente RTINGS au identificat probleme de tip color cross-talk, prin care elementele foarte saturate pot influența cromatic zonele luminoase învecinate, albul căpătând uneori nuanțe nedorite. În plus, televizorul prezintă neclarități în scenele cu mișcare rapidă, un compromis mai vizibil în gaming. Prin urmare, Micro RGB nu trebuie considerat automat superior tehnologiei OLED doar pentru că este mai nou.

Verdictul nostru: Samsung R85H este o alternativă interesantă la OLED pentru cei care își doresc un ecran uriaș, culori intense și o tehnologie diferită, în special într-un living luminos, atât în varianta de 85″ cât și de 75″. Totuși, dacă prioritatea este calitatea cinematografică a imaginii, contrastul și redarea scenelor întunecate, televizoarele OLED rămân alegeri mai sigure. Îl recomandăm ca alternativă distinctă, nu ca înlocuitor direct al modelelor OLED premium.

Alte diagonale disponibile: 138 cm/55″, 163 cm/65″ și 189 cm/75″.

Alte 5 televizoare OLED bonus care merită descoperite: surprize, reduceri și alternative interesante

Pe lângă modelele selectate ca recomandări principale, am inclus în acest ghid și cinci televizoare care merită luate în calcul în funcție de buget și preferințe. Am ales atât modele OLED premium din generații anterioare, care pot deveni deosebit de atractive atunci când beneficiază de reduceri consistente, cât și alternative potrivite pentru pasionații de filme, gaming sau ecrane de mari dimensiuni. Astfel, lista bonus acoperă mai multe scenarii de cumpărare, de la un OLED compact până la televizoare de 83″.

Luxul OLED devine mai accesibil: performanță de top și una din cele mai mari reduceri

Una dintre cele mai atractive oferte OLED din selecția noastră (46% reducere – cel mai mare discount oferit în cadrul Chillmas Deals televizoarelor din noile generații), LG OLED evo G56LS (LG OLED evo G5 sau mai simplu LG G5) demonstrează că un model premium din generația precedentă poate fi o achiziție mai inspirată decât un televizor mai nou, dar dintr-o gamă inferioară. Beneficiază de procesorul α11 AI Gen2, luminozitate HDR foarte bună, Dolby Vision și performanțe excelente pentru filme și gaming.

Foto: eMAG Luxul OLED, la un preț care te face să privești de două ori

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Este o alternativă deosebit de interesantă față de LG C6 de 48″, mai ales că diferența de preț este de numai 300 lei (pentru aceeași diagonală – în momentul documentării). Principalul compromis este faptul că reprezintă generația 2025, nu cea mai nouă gamă 2026.

Diagonală disponibilă: 121 cm (48″).

Dolby Vision și Google TV: rețeta unui televizor OLED pentru cinefili - divertisment fără limite

O alternativă interesantă pentru cei care preferă experiența Sony, procesarea imaginii și platforma Google TV. Sony BRAVIA 6 OLED A65 oferă Dolby Vision, DTS:X și un panou OLED de 65″/164 cm (25% reducere), fiind potrivit în special pentru filme și seriale. Testele independente evidențiază însă o luminozitate mai modestă în scenele foarte luminoase și o gestionare mai puțin performantă a reflexiilor decât la modelele OLED de top.

Foto: eMAG Când negrul devine infinit, începe magia cinematografică

L-am inclus pentru combinația dintre diagonala generoasă, Dolby Vision și identitatea proprie Sony, nu pentru că ar depăși modelele premium din clasamentul principal.

Diagonale disponibile: 121 cm (48″), 139 cm (55″), 164 cm (65″), 195 cm (77″) și 210 cm (83″).

Mic ca dimensiuni, mare la performanță: OLED-ul de 42″ creat pentru gaming

LG OLED evo C6ELB (LG OLED evo C6 sau mai simplu LG C6) - o intrare accesibilă în generația OLED 2026, cu Dolby Vision, HDMI 2.1 și rată de refresh de până la 165 Hz. Este o alegere foarte bună pentru gaming, utilizare pe post de monitor TV sau camere în care nu încape un televizor mai mare, fiind considerat un OLED excelent pentru spații mici de către What Hi-Fi. Principalul avantaj este combinația dintre tehnologia OLED și prețul de achiziție la diagonala de 42″/105 cm (28% reducere).

Foto: eMAG Fiecare pixel contează, fiecare milisecundă la fel: nu diagonala face gamerul, ci performanța

Totuși, merită comparat cu Samsung S90H, mai ales că diferența de preț este de 400 de lei pentru aceeași diagonală, indiferent de modelul ales. La 42″, LG C6 este mai accesibil (în momentul documentării), în timp ce la 48″ situația se inversează. Prin urmare, alegerea depinde de diagonala preferată, dar și de dotările pe care le consideri prioritare.

Diagonale disponibile: 105 cm (42″), 120 cm (48″), 138 cm (55″), 163 cm (65″) și 194 cm (77″).

OLED de 83″ la 10.000 de lei: o ofertă atractivă pentru un ecran uriaș

Dacă prioritatea este dimensiunea ecranului, LG OLED evo C5ELA (LG OLED evo C5 sau simplu LG C5) de 83″/209 cm (43% reducere) este una dintre cele mai interesante oferte din selecție. Vorbim despre un OLED din generația 2025, cu procesor α9 AI Gen8, Dolby Vision și suport pentru gaming la rate de refresh ridicate.

Foto: eMAG Livingul devine sală de cinema: o lume întreagă cu mai multă experiență și mai multă emoție

Chiar dacă nu este cel mai nou model, beneficiază de o platformă tehnologică matură și de o experiență deja bine validată, inclusiv prin numărul considerabil de recenzii ale cumpărătorilor. L-am inclus pentru raportul foarte atractiv dintre diagonala de 209 cm și preț (cu discountul de Chillmas Deals). Este o alegere potrivită pentru cei care își doresc o experiență cinematografică pe un ecran uriaș, fără să plătească prețul modelelor OLED de ultimă generație.

Diagonale disponibile: 105 cm (42″), 121 cm (48″), 139 cm (55″), 164 cm (65″), 195 cm (77″) și 209 cm (83″).

Gaming pe diagonală XXL: OLED de 83″ și rată de reîmprospătare de 165 Hz

O alternativă foarte interesantă la LG C5 pentru cei care vor un OLED de 83″/209 cm, dar preferă un model din generația 2026 și de la alt brand. Samsung OLED S92H combină rezoluția 4K cu rata de refresh de până la 165 Hz, procesare AI și funcții avansate pentru gaming, fiind potrivit atât pentru filme, cât și pentru jocuri pe un ecran generos.

Foto: eMAG Gaming XXL. Viteză la superlativ: experiență de gaming la scară monumentală

Este important să nu fie confundat cu Samsung S95H sau S90H: deși aparțin aceleiași generații (2026) și aceleiași familii (S9), sunt modele din categorii diferite. L-am inclus pentru că oferă o diagonală impresionantă, dotări moderne și o reducere consistentă (44% - la momentul documentării), la un preț similar cu LG C5 pentru aceeași diagonală.

Diagonale disponibile: 120 cm (48″), 138 cm (55″), 163 cm (65″), 195 cm (77″) și 209 cm (83″).

Înainte de următorul episod de binge-watching, alege imaginea care te cucerește!

Un televizor bun nu este doar un ecran mai mare sau o listă impresionantă de specificații. Este poarta către filme care te țin cu sufletul la gură, seri de gaming în care fiecare detaliu contează, meciuri urmărite ca de pe stadion și momente de relaxare în care pur și simplu uiți că ești în fața unui televizor.

OLED, QD-OLED sau Micro RGB? Fiecare tehnologie vine cu propriile atuuri, iar alegerea potrivită depinde de ceea ce contează cel mai mult pentru tine: contrastul și profunzimea imaginii, culorile spectaculoase, luminozitatea, experiența de gaming sau dimensiunea ecranului. Important este să nu te lași cucerit doar de o reducere generoasă sau de promisiunea unei tehnologii noi, ci să alegi informat, în funcție de nevoile și bugetul tău.

Acum este momentul să descoperi ofertele, să compari diagonalele și să vezi care dintre cele 10 televizoare recomandate îți oferă experiența pe care ți-o dorești. Intră pe eMAG, verifică prețurile și reducerile disponibile în campania Chillmas Deals 2026 și profită de ocazie dacă ai găsit televizorul care bifează toate criteriile tale. Nu uita: ofertele și prețurile se pot modifica pe parcursul campaniei, dar și după finalizarea ei, așa că merită să verifici disponibilitatea și ofertele pentru fiecare diagonală înainte de a lua decizia finală.

Pentru că cel mai bun televizor nu este neapărat cel mai scump, cel mai nou sau cel mai redus. Este acela pe care îl vei porni cu aceeași bucurie, seară de seară.