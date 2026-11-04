 Trump, despre rezultatele alegerilor din SUA: „Dacă aș fi fost pe buletinul de vot, am fi câștigat detașat” | adevarul.ro
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Trump, despre rezultatele alegerilor din SUA: „Dacă aș fi fost pe buletinul de vot, am fi câștigat detașat”

Alegeri intermediare SUA 2026
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Președintele american Donald Trump a reacționat pentru prima dată după apariția primelor rezultate ale alegerilor de la jumătatea mandatului, în contextul în care republicanii au suferit mai multe înfrângeri importante în curse considerate decisive.

Donald Trump
Donald Trump Foto: Shutterstock

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Trump a încercat să se distanțeze de rezultatele scrutinului, susținând că alegerile nu reprezintă un verdict asupra sa.

„Eu nu am fost pe buletinul de vot, iar dacă aș fi fost, am fi câștigat detașat!”, a transmis liderul de la Casa Albă.

Declarația vine după o seară electorală dificilă pentru republicani, care au pierdut mai multe confruntări importante pentru Senat și Camera Reprezentanților, inclusiv în state-cheie precum Carolina de Nord, Georgia și New Hampshire.

Deși a sprijinit activ o serie de candidați republicani în timpul campaniei, Trump a evitat să facă referiri directe la aceștia în primul său mesaj public după anunțarea rezultatelor parțiale, preferând să insiste asupra popularității sale în rândul electoratului.

Democrații revendică majoritatea în Camera Reprezentanților. Avans semnificativ în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA

Democrații sunt pe cale să preia controlul Camerei Reprezentanților, potrivit estimărilor publicate de NBC News, care indică un avantaj clar al formațiunii în urma alegerilor de la jumătatea mandatului desfășurate în Statele Unite.

Conform proiecțiilor NBC News, Partidul Democrat este creditat cu 252 de mandate în Camera Reprezentanților, în timp ce republicanii sunt estimați la 183 de locuri. Pragul necesar pentru controlul camerei inferioare a Congresului este de 218 mandate.

Datele arată că, până la acest moment, democrații și-au adjudecat deja 148 de mandate, în timp ce republicanii au câștigat 89 de locuri, restul circumscripțiilor fiind încă în curs de atribuire.

Rezultatele confirmă tendința observată pe parcursul nopții electorale, marcată de o serie de victorii importante pentru democrați în state-cheie. Formațiunea a reușit să câștige mandate considerate dificile în Pennsylvania, Kentucky și New Jersey și să păstreze locuri importante în Georgia, New Hampshire și Virginia.

Printre cele mai importante succese ale serii se numără victoriile lui Roy Cooper în Carolina de Nord și Annie Andrews în Carolina de Sud, două rezultate care au consolidat șansele democraților de a-și extinde influența în Senat. De asemenea, democratul Hakeem Jeffries este favorit să devină primul afro-american care va ocupa funcția de președinte al Camerei Reprezentanților, dacă partidul își confirmă controlul asupra instituției.

În același timp, mai mulți candidați sprijiniți de președintele Donald Trump au fost învinși în cursele pentru Senat, inclusiv în Georgia, Carolina de Nord și New Hampshire, un semnal că influența liderului de la Casa Albă nu a fost suficientă pentru a asigura victoria republicanilor în toate statele disputate.

Noaptea electorală a adus și rezultate istorice. Keisha Lance Bottoms a devenit prima femeie de culoare aleasă guvernator în istoria Statelor Unite, după victoria din Georgia, în timp ce Stacey Plaskett a devenit prima femeie de culoare aleasă să conducă un teritoriu american.

Dacă estimările NBC News se confirmă, democrații vor reveni la conducerea Camerei Reprezentanților cu una dintre cele mai confortabile majorități din ultimii ani, ceea ce ar putea complica agenda legislativă a administrației Trump în următorii doi ani.

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