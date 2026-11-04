 Trump se declară dispus să colaboreze cu democrații, dar îi amenință cu veto: „Aș respinge totul” | adevarul.ro
search
Miercuri, 4 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Trump se declară dispus să colaboreze cu democrații, dar îi amenință cu veto: „Aș respinge totul”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Președintele american Donald Trump i-a felicitat pe democrați pentru rezultatele obținute la alegerile de la jumătatea mandatului, afirmând că este dispus să colaboreze cu noua majoritate din Congres.

Trump amintește că are „putere totală de veto”
Trump amintește că are „putere totală de veto” Foto: Profimedia

„Mesajul meu este: felicitări democraților și aștept cu nerăbdare să lucrez cu voi pentru binele țării noastre”, a declarat Trump pentru CBS News.

Liderul de la Casa Albă a susținut că poate ajunge la compromisuri cu opoziția, subliniind însă că dispune de un instrument important de negociere.

„Cunosc mulți democrați. Am putere totală de veto și sunt sigur că vom găsi o soluție”, a spus președintele american.

„Cred că vor dori să lucreze cu mine”

Trump a avertizat că o confruntare permanentă între Casa Albă și Congres nu ar fi în interesul nimănui.

„Cred că vor dori să lucreze cu mine. Altfel, aș respinge prin veto totul și nu cred că își doresc asta”, a adăugat președintele.

„Dacă eu aș fi fost pe buletinul de vot, ar fi venit. Dar nu am fost”  

În același timp, Trump a încercat să explice seria de înfrângeri suferite de republicani, afirmând că rezultatele ar fi fost diferite dacă el însuși s-ar fi aflat în cursă.

„Simt că eu nu am fost pe buletinul de vot și nu se putea face nimic în privința asta. Dacă aș fi fost, am fi câștigat”, a declarat liderul republican.

Președintele a explicat că o parte dintre candidații republicani nu au reușit să mobilizeze electoratul conservator:

„În unele cazuri, alegătorilor nu le-au plăcut candidații, iar în alte cazuri acei candidați nu erau prietenii mei, iar baza electorală știe asta mai bine decât oricine”, a afirmat Trump.

Acesta s-a declarat dezamăgit de faptul că mai mulți candidați pe care a încercat să îi ajute au fost învinși.

„Am încercat să ajut oameni să fie aleși și nu au fost aleși. Oamenii nu au venit la vot așa cum ar fi trebuit. Dacă eu aș fi fost pe buletinul de vot, ar fi venit. Dar nu am fost”, a spus președintele.

O declarație similară făcuse anterior și pe rețeaua sa Truth Social

Despre Războiul din Iran: „Se va termina când voi spune eu că se termină”

În aceeași intervenție, Trump a abordat și conflictul cu Iranul, afirmând că războiul se va încheia „când voi spune eu că s-a încheiat, practic. Se va termina când voi spune eu că se termină”.

Declarațiile vin după ce democrații au obținut controlul asupra Congresului, recâștigând atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul, în ceea ce este considerată cea mai dificilă înfrângere electorală pentru republicani de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
digi24.ro
image
România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze aproape 90% pline. Ce se întâmplă cu facturile
stirileprotv.ro
image
Alegeri în Statele Unite. Democrații au preluat controlul asupra Senatului și conduc detașat în cursa pentru Camera Reprezentanților. Președintele spune că rezultatul era altul dacă apărea pe buletinul de vot. Șocul republicanilor vine din Texas, unde nu au mai pierdut de 32 de ani
gandul.ro
image
O ROMÂNCĂ a dat lovitura în alegerile din SUA! Ce a făcut fostul lider PMP în Florida
mediafax.ro
image
Andrei Șucu, apărat de Cornel Dinu: „Nu e cu nimic mai prejos!”
fanatik.ro
image
Firmele și sinecurile familiei Sorinei Docuz, partenera de viață a lui Marcel Ciolacu: funcții bănoase la stat și contractele cu bani publici
libertatea.ro
image
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
E divorțul finalului de an. Cine este milionarul român fugit din țară și de ce a fost condamnat
digisport.ro
image
Acestea sunt cele mai bune 7 fructe pentru scăderea tensiunii arteriale, potrivit specialiștilor
click.ro
image
Un inginer a cumpărat-o cu 100 de lire și a ținut televizorul pe ea 16 ani. După moartea lui, „comoda” s-a vândut cu 7,31 milioane de €
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
5.000 de lei salariul după liceu şi dublu în câţiva ani. Sunt mai multe joburi decât absolvenţi
observatornews.ro
image
Eduard Novak neagă relația cu bruneta voluptoasă. Fostul ministru nu recunoaște nici după 4 ani legătura cu una dintre consilierele sale
cancan.ro
image
Senatul a aprobat reducerea vârstei de pensionare pentru 2 categorii de români. „Uzura fizică e foarte mare”
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
prosport.ro
image
Impozitul pentru balcoanele închise, explicat pe înțelesul tuturor. Ce trebuie să știe proprietarii și ce pregătesc primăriile
playtech.ro
image
De ce s-a lăsat de fotbal Dan Șucu Jr.
fanatik.ro
image
PSD a cooptat la susținerea guvernării parlamentari din partide în disoluție: „Caută să se baricadeze politic”
ziare.com
image
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”
digisport.ro
image
Vești importante pentru pensionari! Pensiile ar putea crește de la 1 ianuarie 2027. Ce condiție pune premierul pentru majorare
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Nicușor Dan a promulgat legea, o nouă zi naţională pentru români
romaniatv.net
image
Pensia după 15, 25 sau 35 de ani de vechime în muncă. Calculele care se fac pentru 2026
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam”
click.ro
image
Ioana Maria Moldovan, vacanță de vis cu fiul la Valencia: „Așa a început escapada noastră!” Ce activități au făcut
click.ro
image
Zodiile care primesc răsplata Universului între 5 și 16 noiembrie! După luni de încercări, norocul se întoarce în viața acestor nativi
click.ro
Michael Douglas în Instinct primar foto Profimedia jpg
Sexul oral i-a adus cancerul? Michael Douglas a șocat Hollywood-ul cu mărturia sa despre pasiunea pentru femei
okmagazine.ro
Clint Eastwood Profimedia jpg
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui
okmagazine.ro
O hartă care arată altitudinea orașului Tell Buto și a celor trei movile principale ale sale - Movila Nordică (Kom A), Zona Templului (Kom B) și Movila Sudică (Kom C), unde cercetătorii au efectuat studiile geofizice și săpăturile
O structură monumentală, îngropată timp de 2.600 de ani sub nămolul Nilului, descoperită din satelit
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mihai Trăistariu, șocat de prețurile din bazarul din Istanbul, de unde Marcel Ciolacu a cumpărat blana cu bucluc: „S-au scumpit toate”
image
Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam”

OK! Magazine

image
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui