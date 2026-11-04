Trump se declară dispus să colaboreze cu democrații, dar îi amenință cu veto: „Aș respinge totul”

Președintele american Donald Trump i-a felicitat pe democrați pentru rezultatele obținute la alegerile de la jumătatea mandatului, afirmând că este dispus să colaboreze cu noua majoritate din Congres.

Trump amintește că are „putere totală de veto” Foto: Profimedia

„Mesajul meu este: felicitări democraților și aștept cu nerăbdare să lucrez cu voi pentru binele țării noastre”, a declarat Trump pentru CBS News.

Liderul de la Casa Albă a susținut că poate ajunge la compromisuri cu opoziția, subliniind însă că dispune de un instrument important de negociere.

„Cunosc mulți democrați. Am putere totală de veto și sunt sigur că vom găsi o soluție”, a spus președintele american.

„Cred că vor dori să lucreze cu mine”

Trump a avertizat că o confruntare permanentă între Casa Albă și Congres nu ar fi în interesul nimănui.

„Cred că vor dori să lucreze cu mine. Altfel, aș respinge prin veto totul și nu cred că își doresc asta”, a adăugat președintele.

„Dacă eu aș fi fost pe buletinul de vot, ar fi venit. Dar nu am fost”

În același timp, Trump a încercat să explice seria de înfrângeri suferite de republicani, afirmând că rezultatele ar fi fost diferite dacă el însuși s-ar fi aflat în cursă.

„Simt că eu nu am fost pe buletinul de vot și nu se putea face nimic în privința asta. Dacă aș fi fost, am fi câștigat”, a declarat liderul republican.

Președintele a explicat că o parte dintre candidații republicani nu au reușit să mobilizeze electoratul conservator:

„În unele cazuri, alegătorilor nu le-au plăcut candidații, iar în alte cazuri acei candidați nu erau prietenii mei, iar baza electorală știe asta mai bine decât oricine”, a afirmat Trump.

Acesta s-a declarat dezamăgit de faptul că mai mulți candidați pe care a încercat să îi ajute au fost învinși.

„Am încercat să ajut oameni să fie aleși și nu au fost aleși. Oamenii nu au venit la vot așa cum ar fi trebuit. Dacă eu aș fi fost pe buletinul de vot, ar fi venit. Dar nu am fost”, a spus președintele.

O declarație similară făcuse anterior și pe rețeaua sa Truth Social

Despre Războiul din Iran: „Se va termina când voi spune eu că se termină”

În aceeași intervenție, Trump a abordat și conflictul cu Iranul, afirmând că războiul se va încheia „când voi spune eu că s-a încheiat, practic. Se va termina când voi spune eu că se termină”.

Declarațiile vin după ce democrații au obținut controlul asupra Congresului, recâștigând atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul, în ceea ce este considerată cea mai dificilă înfrângere electorală pentru republicani de la revenirea lui Trump la Casa Albă.