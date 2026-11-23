Judecătoria Balș a dispus achitarea celor patru polițiști trimiși în judecată pentru modul în care au gestionat căutarea Alexandrei Măceșanu. Instanța a invocat faptul că „fapta nu este prevăzută de legea penală”. Hotărârea a fost pronunțată după două amânări și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.

Alexandra Măceșanu, adolescenta ucisă la Caracal Foto: Arhivă

Cei patru polițiști acuzați de abuz în serviciu în legătură cu operațiunile de căutare a Alexandrei Măceșanu au fost achitați luni, 23 noiembrie 2026, de Judecătoria Balș. Soluția nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.

Pentru fiecare dintre cei patru inculpați, instanța a dispus achitarea pe motiv că „fapta nu este prevăzută de legea penală”. Părinții adolescentei au solicitat daune morale de 500.000 de euro, însă acțiunea civilă a fost lăsată nesoluționată. Ministerul Afacerilor Interne avea în proces calitatea de parte responsabilă civilmente.

Cine sunt polițiștii achitați

În dosar au fost judecați Nicolae Mirea, șeful Poliției Caracal la momentul faptelor, Violeta Mirea, atunci șefa Secției de Poliție Rurală Osica de Sus, Eugen Țenea, șeful Postului de Poliție Dobrun, și Vasile Marian, ajutor de șef de post la Dobrosloveni.

Soții Mirea sunt acuzați de abuz în seviciu Foto: Arhivă Adevărul

Cei doi agenți nu ar fi înregistrat sesizarea privind dispariția adolescentei și nu ar fi îndeplinit procedurile interne. Violetei Mirea i se reproșa că nu ar fi raportat dispariția superiorilor și nu ar fi verificat activitatea subalternilor. Nicolae Mirea era acuzat că nu ar fi evaluat corespunzător situația și nu ar fi coordonat adecvat echipele de căutare.

Parchetul a cerut închisoare cu executare

La termenul din 1 octombrie 2026, reprezentanta Parchetului a solicitat condamnarea tuturor celor patru inculpați la închisoare cu executare. Procuroarea a susținut că obligațiile de serviciu au fost încălcate și că nu ar fi fost vorba despre o simplă eroare profesională.

Și avocatul părinților Alexandrei a cerut pedepse cu închisoarea. Apărătorii inculpaților au solicitat, în schimb, achitarea, invocând, între altele, că faptele imputate nu sunt prevăzute de legea penală, lipsa vinovăției cerute de lege sau insuficiența probelor.

Dosarul a fost mutat de la Caracal la Balș

Cei patru polițiști au fost trimiși în judecată în august 2023. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Balș la data de 10 martie 2025, după ce cauza a fost strămutată de la Judecătoria Caracal. Pe parcursul anului 2025 și al anului 2026, instanța a acordat numeroase termene pentru administrarea probatoriului, audierea martorilor din rechizitoriu, audierea părților civile și a inculpaților, precum și pentru solicitarea unor răspunsuri către MAI.

Termenul general de prescripție de opt ani pentru faptele imputate s-ar împlini în iulie 2027. Sentința pronunțată luni este una de achitare, nu de încetare a procesului ca urmare a prescripției.

Alexandra Măceșanu avea 15 ani când a dispărut, pe 24 iulie 2019. A doua zi, adolescenta a sunat de trei ori la 112, cerând ajutor din locuința în care era sechestrată. Modul în care autoritățile au gestionat căutările a declanșat revoltă publică. Gheorghe Dincă a fost condamnat definitiv, în mai 2023, la 30 de ani de închisoare în dosarul privind uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu.