Ce vânează românii de Black Friday? Ce merită să urmărești și în ce să investești în 2026: produse care îți pot face viața mai ușoară

O casă mai confortabilă nu se construiește într-o singură zi și nici nu presupune întotdeauna investiții spectaculoase. Uneori, diferența o face un aparat care îți câștigă timp, alteori un gadget care simplifică o activitate banală, un obiect care schimbă atmosfera unei încăperi sau o soluție inteligentă la care poate nu te-ai fi gândit. Dar cum alegi dintre miile de produse disponibile și, mai ales, cum îți dai seama ce merită cu adevărat banii?

EDITOR'S CHOICE 2026: HOME & CLEANING Xiaomi X20 Max BHR9220EU — ⭐4,66/5 (440 de recenzii) | Top Favorite | Disponibil și pe alb și alb perlat, în versiuni mai accesibile Am căutat un produs care să facă mai mult decât să ne ajute la treburile casnice: unul care să ne redea timpul pe care îl pierdem făcându-le. Iar dintre toate soluțiile pentru o casă mai ușor de întreținut, un robot aspirator ne-a convins că uneori cel mai bun ajutor este cel care știe să lucreze aproape singur. Vezi prețul și alte detalii

Tocmai de aici a pornit ideea acestui ghid: să adunăm la un loc recomandări care să te ajute să te orientezi mai ușor în universul produselor pentru casă, indiferent dacă vrei să-ți dotezi locuința, să înlocuiești un aparat vechi, să-ți simplifici treburile zilnice sau pur și simplu să descoperi soluții mai bune pentru lucrurile pe care le faci în fiecare zi. Iar momentul nu putea fi mai potrivit: Black Friday poate fi unul dintre cele mai bune momente să transformi planurile în achiziții inspirate.

La ediția din 2025, românii au comandat nu mai puțin de 3,5 milioane de produse, în valoare totală de 986 de milioane de lei, pe eMAG. Dincolo de amploarea acestor cifre, rezultatele campaniei oferă și un indiciu valoros despre preferințele cumpărătorilor și categoriile care merită urmărite.

Black Friday: vânătoarea de comori! Caută valoarea, nu doar reducerile! Foto: Daciana Stoica

Pornind de la întrebarea „Ce au cumpărat românii masiv de Black Friday 2025 și ce produse merită urmărite în acest an?”, am analizat rezultatele campaniei, interesul cumpărătorilor și diversitatea ofertelor, pentru a construi o selecție cu adevărat utilă care să te ajute să navighezi mai ușor inclusiv prin universul Black Friday eMAG. Am acoperit cinci mari categorii de produse – tehnologie și gadgeturi, electrocasnice mici, electrocasnice mari, beauty și îngrijire personală, respectiv copii și jucării – și am extins perspectiva către alte zone de interes, de la casă și mobilier, până la fashion, sport, băcănie și produse pentru întreținerea locuinței. Nu am urmărit să bifăm fiecare categorie cu orice preț, ci să evidențiem produsele și tipurile de achiziții care au argumente reale în spate.

Un lucru important: recomandările din acest ghid nu reprezintă o selecție, un catalog al ofertelor Black Friday, nici o promisiune că produsele prezentate vor beneficia de reduceri ori vreo listă de produse pe care trebuie neapărat să le cumperi. Este un ghid de orientare, cu recomandări editoriale selectate pentru ceea ce oferă, cu repere despre performanță, funcționalități, utilitate și aprecierea cumpărătorilor. Am valorificat inclusiv experiența și selecțiile din ghidurile noastre specializate, astfel încât să ai la îndemână nu doar câteva produse interesante, ci și argumentele care te ajută să le compari cu alternativele disponibile. Unele pot reprezenta investiții consistente, altele sunt soluții accesibile pentru nevoi cotidiene. Important este să descoperi ce ți se potrivește, ce funcții merită să urmărești și unde se justifică diferența de preț.

Așadar, le poți folosi pentru a-ți pregăti lista de cumpărături de Black Friday și a identifica mai ușor produsele pe care merită să le urmărești la reducere. Dar îl poți salva și pentru mai târziu: recomandările nu expiră odată cu încheierea campaniei și rămân repere utile ori de câte ori vrei să-ți echipezi, modernizezi sau îmbunătățești locuința. Black Friday este doar momentul în care am ales să-ți punem aceste idei la dispoziție. Ghidul este gândit să-ți fie util mult după aceea.

Foto: Harvey Norman Ireland Black Friday 2026: tehnologie smart, alegeri inspirate și reduceri de neratat!

Acesta este și ultimul ghid din miniseria noastră pregătitoare pentru Black Friday 2026. Am construit aceste materiale tocmai pentru a merge dincolo de febra reducerilor: pregătirea se încheie aici, nu și shoppingul! Povestea continuă: odată cu startul campaniei pe eMAG, revenim cu selecția celor mai interesante oferte efective ale ediției, pentru a vedea care dintre produsele urmărite devin și oportunități reale de cumpărare.

Pentru că nu credem în cumpărături făcute doar de dragul reducerilor. Credem în produse bune, alegeri informate și investiții care își dovedesc valoarea mult după ce trece agitația campaniei. Nu contează câte produse ajung în coș, ci câte dintre ele îți fac cu adevărat viața mai bună.

EDITOR'S CHOICE 2026: Când tehnologia transformă curățenia într-o grijă mai puțin

Un robot aspirator performant nu este neapărat o achiziție ieftină, dar poate fi una dintre investițiile care îți schimbă cel mai mult rutina de acasă. Xiaomi X20 Max BHR9220EU ne-a convins prin combinația dintre aspirarea de 8.000 Pa, funcția de spălare a podelelor și stația multifuncțională care golește automat praful, spală lavetele cu apă caldă și le usucă. L-am ales Editor's Choice 2026 nu pentru că ar fi singura opțiune pe care merită să o cumperi, ci pentru că ilustrează foarte bine cât de mult poate face un astfel de dispozitiv atunci când tehnologia și automatizarea lucrează împreună. Este un reper pentru segmentul performant, nu neapărat alegerea potrivită pentru orice buget. Tocmai de aceea, merită să urmărești eventualele oferte, inclusiv de Black Friday, dar și să compari dotările sale cu cele ale modelelor mai accesibile: puterea de aspirare, funcțiile de mop, navigația și automatizarea stației sunt criterii care te pot ajuta să identifici compromisul potrivit între preț și confort.

Foto: Xiaomi Inteligența se vede în mișcare: cei mai buni roboți 2026 recunosc obstacole și-și adaptează traseul

Descoperă argumentele din spatele distincției Editor's Choice, dar și celelalte recomandări și alternative pentru diferite bugete în secțiunea dedicată din acest ghid.

5 categorii, 5 alegeri editoriale și un singur criteriu: să merite fiecare leu

Pentru realizarea acestui ghid nu am urmărit să adunăm cât mai multe recomandări. Și nici nu am pornit de la reduceri ci de la articole care și-au demonstrat deja valoarea în ghidurile noastre evergreen. Am construit selecția în jurul a cinci recomandări principale, din cinci zone diferite de interes, completate de alte categorii și produse care merită urmărite. Nu ne-am propus să bifăm fiecare categorie cu câte un produs, ci să oferim repere relevante și inspirație pentru cumpărături mai bine gândite.

Am pornit de la recomandările deja documentate, comparate și evaluate în ghidurile noastre specializate, apoi am urmărit câteva criterii esențiale:

Aprecierea cumpărătorilor: rating de minimum 4,5/5 și cel puțin 50 de recenzii, cu prioritate pentru produsele care au acumulat cât mai multe evaluări pozitive.

rating de minimum 4,5/5 și cel puțin 50 de recenzii, cu prioritate pentru produsele care au acumulat cât mai multe evaluări pozitive. Raportul calitate-preț: cât primești pentru banii investiți și dacă dotările, performanța și calitatea justifică prețul.

cât primești pentru banii investiți și dacă dotările, performanța și calitatea justifică prețul. Utilitatea reală: cât de bine răspunde produsul unei nevoi concrete și ce beneficii aduce în utilizarea de zi cu zi.

cât de bine răspunde produsul unei nevoi concrete și ce beneficii aduce în utilizarea de zi cu zi. Confortul în utilizare: funcționalități intuitive, întreținere ușoară și integrare firească în rutina zilnică.

funcționalități intuitive, întreținere ușoară și integrare firească în rutina zilnică. Disponibilitatea: am preferat produse care se regăsesc în continuare în oferta eMAG , nu doar recomandări interesante pe hârtie, dar greu de găsit în magazine.

am preferat produse care se regăsesc în continuare în oferta , nu doar recomandări interesante pe hârtie, dar greu de găsit în magazine. Alternative pentru bugete diferite: acolo unde a fost relevant, am inclus și variante mai accesibile sau mai performante, pentru a facilita comparația.

Bucurie în farfurie, ajutoare inteligente în bucătărie! Foto: Daciana Stoica/Ghidul Cumpărătorului Adevărul

Distincțiile editoriale, precum Editor's Choice 2026, evidențiază produsele pe care le considerăm cele mai convingătoare alegeri în categoriile lor, prin prisma criteriilor de mai sus. Sunt recomandări, nu premii rezultate din teste comparative independente și nici soluții universale pentru orice cumpărător.

Un principiu a rămas însă neschimbat: recomandăm produse care merită urmărite, comparate și cumpărate atunci când prețul și avantajele oferite se potrivesc nevoilor și bugetului tău.

Produsele care merită urmărite inclusiv de Black Friday 2026: alegeri inspirate pentru cumpărături cu folos

După ce am văzut ce au cumpărat românii masiv anul trecut și am stabilit criteriile după care am selectat produsele, a venit momentul să trecem la recomandările concrete. Am ales cinci produse-reper, din cinci categorii diferite, care nu sunt doar atractive într-o campanie de reduceri, ci au și un rol practic în viața de zi cu zi: tehnologie care îți îmbunătățește experiența digitală, electrocasnice care îți câștigă timp, produse care îți simplifică rutina de îngrijire sau jucării care aduc bucurie celor mici. Sunt produse pe care merită să le ai pe radar, mai ales că interesul cumpărătorilor pentru categoriile din care fac parte a fost deja confirmat de rezultatele Black Friday 2025.

OLED, QLED sau Mini LED? Când oferta e uriașă, iar tentația pe măsură, alegerea devine o provocare! Foto: Daciana Stoica

Pentru fiecare recomandare am pregătit o casetă tehnică, cu specificațiile esențiale, ratingul și numărul recenziilor, plus un link afiliat direct către pagina produsului pe eMAG, unde poți verifica prețul și disponibilitatea actuală, și poți face cumpărături online rapid. Motivarea editorială îți explică de ce am ales produsul respectiv și include, acolo unde este cazul, trimiteri către ghidurile noastre specializate, în care găsești analize mai ample, comparații și alternative pentru bugete diferite.

Și pentru că există mult mai multe produse care merită atenția ta, am adăugat și o secțiune cu alte categorii de urmărit, de la mobilier și fashion până la băcănie, petshop și produse pentru curățenie. Ideea nu este să cumperi tot ce găsești la reducere, ci să recunoști produsele care îți pot face viața mai ușoară și să profiți de momentul potrivit pentru a le achiziționa.

Tehnologia potrivită nu impresionează doar, ci îți face viața mai ușoară Arhiva Adevărul

1. Tehnologie și gadgeturi – ce să ai pe radar: de la gaming, la telefoane, laptopuri și televizoare

Telefoanele, laptopurile, televizoarele, tabletele, smartwatch-urile și gadgeturile de gaming se numără printre produsele care atrag în mod tradițional un interes ridicat de Black Friday. Oferta acestei categorii este extrem de diversă, de la smartphone-uri și echipamente IT până la televizoare, console, căști wireless, tastaturi și mouse-uri de gaming.

La ediția din 2025 eMAG a raportat aproximativ 425.000 de produse comandate în cele trei grupe relevante pentru această categorie de produse: 178.000 de telefoane, tablete, wearables și căști, 142.000 de produse din categoria laptopuri și IT, respectiv 105.000 de produse TV, audio-video și gaming. Un rezultat care merită remarcat este cel al subcategoriei gaming, unde valoarea comenzilor a crescut cu +98% față de anul precedent. Prin urmare, pe lângă televizoare, telefoane și laptopuri, merită urmărite și perifericele și accesoriile dedicate pasionaților de jocuri. Am ales un setup de gaming, în detrimentul televizoarelor și fiindcă acestora le-am dedicat un ghid separat în miniseria noastră pregătitoare pentru Black Friday 2026 în care am explicat cât contează tehnologia când cumperi un televizor?

BEST WIRELESS GAMING HEADSET TechOne® SoundForge GX G06-BT — ⭐4,80/5 (361 de recenzii) | Top Favorite | Disponibile și în altă combinație de culori Căști gaming wireless cu conectivitate duală 2,4 GHz și Bluetooth, compatibile cu PC, PS4, PS5, Xbox și Switch. Difuzoarele de 50 mm, virtual surround 3D și microfonul unidirecțional completează experiența de gaming și comunicare online. Vezi prețul și alte detalii

De ce le recomandăm: Dacă vrei să completezi un setup de gaming cu o pereche de căști wireless versatile, TechOne SoundForge GX G06-BT merită luat în calcul datorită conectivității duale, compatibilității cu mai multe platforme și libertății de mișcare pe care o oferă. Le-am inclus și în ghidul nostru anterior dedicat setup-ului de gaming pentru copii – dedicat celor mai bune periferice eMAG 2026 pentru experiențe wow, și publicat cu ocazia Zilei Copilului, dar modelul rămâne o recomandare relevantă pentru cei care caută un accesoriu de gaming practic și versatil. Un indiciu suplimentar că produsul a continuat să fie apreciat îl reprezintă numărul recenziilor care a crescut între timp de la 211, iar ratingul de la 4,74/5.

2. Electrocasnice mici – aparate care îți fac viața mai ușoară, de la espressoare la roboți aspirator

Espressoarele, cafetierele, roboții de bucătărie, mixerele, multicookerele și friteuzele cu aer cald sunt doar câteva dintre produsele care se regăsesc în această categorie, alături de aspiratoare clasice, verticale și roboți de aspirare, precum și alte aparate pentru curățenia locuinței și îngrijirea personală. Diversitatea este unul dintre punctele forte ale acestei categorii, care reunește electrocasnice de bucătărie - aparate mici, cât și dispozitive pentru curățenia și întreținerea locuinței sau îngrijirea de zi cu zi.

Ce gadgeturi de curățenie merită banii? 5 soluții ingenioase care îți ușurează treburile casnice și îți economisesc timpul, pentru o casă impecabilă

La ediția din 2025, eMAG a raportat 181.000 de electrocasnice mici comandate, iar valoarea comenzilor de Black Friday pentru această categorie a crescut cu +18% față de anul precedent. Prin urmare, merită urmărite atât aparatele care simplifică activitățile din bucătărie, cât și aspiratoarele și roboții care promit să reducă timpul alocat curățeniei.

BEST ROBOT VACUUM & MOP Xiaomi X20 Max BHR9220EU — ⭐4,66/5 (440 de recenzii) | Top Favorite | Disponibil și pe alb și alb perlat, în versiuni mai accesibile Xiaomi X20 Max combină aspirarea de până la 8.000 Pa cu navigația laser, spălarea podelelor și o stație multifuncțională care colectează automat praful, spală lavetele cu apă caldă și le usucă cu aer cald. Peria anti-încâlcire, detectarea covoarelor și mopul extensibil completează un sistem conceput să reducă intervențiile necesare pentru curățenia de zi cu zi. Vezi prețul și alte detalii

De ce îl recomandăm: Dacă vrei un robot aspirator care să preia o parte cât mai mare din treburile de curățenie, Xiaomi X20 Max BHR9220EU este una dintre opțiunile pe care merită să le iei în calcul. Nu l-am ales întâmplător: în ghidul nostru dedicat celor mai bune aspiratoare robot din 2026, i-am acordat distincția Editor's Choice datorită echilibrului dintre puterea de aspirare, funcțiile de spălare, navigația inteligentă și nivelul ridicat de automatizare oferit de stația multifuncțională. Este o recomandare potrivită mai ales pentru cei care își doresc nu doar un aspirator care să funcționeze autonom, ci un sistem care să reducă semnificativ timpul și efortul dedicate curățeniei.

3. Electrocasnice mari – investiții inteligente pentru casă: mașini de spălat și aparate de bucătărie

Electrocasnicele mari se numără printre categoriile de produse pe care merită să le urmărești atent de Black Friday, mai ales dacă ai în plan să înlocuiești aparate vechi sau să-ți echipezi locuința. Aici intră atât electrocasnicele pentru bucătărie – combine frigorifice, frigidere, cuptoare încorporabile, plite, hote și mașini de spălat vase –, cât și cele pentru spălătorie și întreținerea locuinței, precum mașinile de spălat rufe și uscătoarele, alături de aparatele de aer condiționat.

La ediția din 2025, eMAG a raportat 97.000 de electrocasnice mari comandate, un rezultat care confirmă interesul cumpărătorilor pentru această categorie. Într-o ediție specială din miniseria noastră de ghiduri pregătitoare pentru Black Friday 2026 am analizat deja o mare parte din marile electrocasnice de bucătărie. 10 recomandări acoperă inclusiv combine frigorifice, pachete cuptor și plită, hote și mașini de spălat vase. De aceea, de această dată, ne îndreptăm atenția către alte aparate esențiale pentru gospodărie, precum mașinile de spălat rufe.

BEST FRONT LOAD WASHING MACHINE Samsung WW11DG5B25ABLE — ⭐4,67/5 (158 de recenzii) | SuperPreț | Disponibilă și pe alb Mașină de spălat rufe cu o capacitate generoasă de 11 kg, centrifugare la 1.400 rpm și eficiență energetică Clasa A, echipată cu tehnologii AI Ecobubble™, SpaceMax™, Hygiene Steam și conectivitate Wi-Fi prin SmartThings. Funcțiile inteligente optimizează procesul de spălare și consumul, în timp ce programele dedicate asigură flexibilitate pentru diferite tipuri de încărcături. Vezi prețul și alte detalii

De ce o recomandăm: Dacă ești în căutarea unei mașini de spălat rufe încăpătoare, eficiente și bine echipate, Samsung WW11DG5B25ABLE este un model care merită luat în calcul. Am ales același model și în ghidul nostru dedicat celor mai bune mașini de spălat rufe în 2026, de la sub 1.500 lei la premium, unde a primit distincția Editor's Choice 2026, datorită echilibrului dintre capacitatea generoasă, eficiența energetică, tehnologiile inteligente și confortul în utilizare. Este o recomandare potrivită în special pentru familiile care spală frecvent cantități mari de rufe și își doresc un aparat modern, capabil să simplifice una dintre cele mai repetitive activități casnice.

4. Beauty și îngrijire personală – produse pentru rutina ta, de la SPF la gadgeturi de frumusețe

Cosmeticele și produsele de îngrijire personală atrag un interes important de Black Friday, atât pentru cei care vor să-și completeze rutina zilnică, cât și pentru cei care profită de reduceri pentru a cumpăra produse pe care le folosesc constant. Categoria este extrem de diversă și include produse de skincare, make-up, haircare și bodycare, adică pentru ten/față, machiaj, păr și corp, de la creme hidratante, seruri și protecție solară până la mascara, fonduri de ten, șampoane, măști de păr, deodorante și produse pentru îngrijirea corpului. În plus, aici intră și dispozitivele și gadgeturile de beauty, precum aparatele pentru îngrijirea tenului, dar și uscătoarele de păr, ondulatoarele și aparatele de coafat.

La ediția din 2025, eMAG a raportat o creștere de 24% a valorii comenzilor pentru cosmetice și produse de îngrijire personală față de anul precedent. Este un motiv în plus să urmărești această categorie, mai ales că Black Friday poate fi o ocazie bună să-ți refaci stocul de produse esențiale sau să încerci formule și produse noi.

BEST SUNSCREEN FOR FACE La Roche-Posay Anthelios UVMUNE400 Invisible Fluid SPF50+ — ⭐4,51/5 (301 recenzii) | Top Favorite Un fluid cu SPF 50+ extrem de ușor, conceput pentru protecție zilnică împotriva razelor UVA și UVB, inclusiv a radiațiilor UVA ultra-lungi. Formula cu Mexoryl 400, apă termală și glicerină oferă protecție ridicată, hidratare și confort, fără senzație grasă sau lipicioasă. Vezi prețul și alte detalii

De ce îl recomandăm: Dacă încă asociezi protecția solară exclusiv cu zilele de vară și vacanțele la plajă, merită să-ți reconsideri rutina. Protecția solară facială nu ar trebui să fie rezervată doar verii și vacanțelor la plajă. Radiațiile UV ne însoțesc pe tot parcursul anului, iar SPF-ul rămâne un pas important al rutinei zilnice de îngrijire. Tocmai de aceea, La Roche-Posay Anthelios UVMUNE400 Invisible Fluid SPF50+ este o recomandare relevantă inclusiv pentru cumpărăturile de Black Friday: un produs pe care îl poți folosi în orice anotimp. L-am desemnat Editor's Choice în ghidul nostru dedicat rutinei zilnice de skincare, unde l-am catalogat drept cel mai bun SPF pentru față în 2026 (Best Overall), fiind unul dintre produsele care s-au remarcat prin combinația dintre protecția avansată, textura ultra-ușoară și confortul utilizării zilnice. Pentru ghidul despre cele mai bune SPF-uri pentru față am ales însă textura cremă a aceluiași produs.

De altfel, evoluția produsului este încurajatoare: de la publicarea ghidurilor în august și până acum, ratingul a crescut de la 4,40 la 4,51/5, iar numărul recenziilor a ajuns de la 151 la 301.

5. Copii și jucării – idei de cadouri care stârnesc imaginația celor mici: LEGO și role cu luminițe

Jucăriile, seturile de construcție, jocurile, figurinele, produsele pentru copii și articolele pentru bebeluși se numără printre categoriile care atrag un interes important de Black Friday, mai ales în perioada în care părinții încep să pregătească lista de cadouri pentru sărbătorile de iarnă. Oferta în această categorie este foarte diversă, de la LEGO-uri și jucării educative până la figurine inspirate din universurile preferate ale copiilor, jocuri de societate, articole pentru bebeluși și accesorii pentru activități creative.

La ediția din 2025, eMAG a raportat aproximativ 402.000 de produse comandate în categoria jucăriilor, produselor pentru copii și articolelor pentru bebeluși, aceasta ocupând locul al treilea în clasamentul categoriilor după volumul comenzilor. Prin urmare, merită urmărite atât seturile LEGO și jucăriile aflate în tendințe, cât și produsele utile pentru cei mici, mai ales dacă vrei să profiți de ofertele de Black Friday pentru a pregăti din timp cadourile de Crăciun.

BEST MINECRAFT LEGO EXPERIENCE LEGO® Minecraft™ – Vizuina vulpilor 21178 — ⭐4,90/5 (51 de recenzii) Set LEGO oficial Minecraft, cu 193 de piese și două figurine incluse, destinat copiilor de 8+ ani. Inspirat din universul popularului joc video, setul oferă o experiență de construcție creativă și posibilitatea de a recrea scene familiare sau de a inventa propriile aventuri. Vezi prețul și alte detalii

De ce îl recomandăm: Dacă ai pe lista de cadouri un copil pasionat de Minecraft și LEGO, Vizuina vulpilor 21178 este o alegere care merită luată în calcul indiferent de sezon. L-am desemnat Editor's Choice 2026 în ghidul nostru despre ce cadouri grozave își doresc copiii în 2026: de la LEGO Minecraft, la figurine Roblox, K-pop, kendama și gadgeturi în trend, publicat cu ocazia Zilei Copilului. Însă recomandarea rămâne la fel de relevantă și în perspectiva sărbătorilor de iarnă. Distincția reflectă calitățile produsului și experiența de joacă pe care o oferă, nu o promoție punctuală: setul combină un univers pe care copiii îl adoră deja cu joaca offline, creativitatea și construcția. Tocmai aceste atuuri îl transformă într-o recomandare evergreen, potrivită inclusiv pentru cadourile de sărbători. De Black Friday, merită însă să urmărești oferta concretă și prețul la care va fi disponibil, pentru a vedea dacă reducerea reprezintă o oportunitate reală de cumpărare. În același ghid am inclus și alternative pentru bugete și preferințe diferite: LEGO Minecraft – Casa-Purceluș 21268, o variantă mai accesibilă, respectiv LEGO Minecraft – Refugiul urșilor panda 21245, pentru cei care își doresc un set mai spectaculos.

Black Friday, capcanele ofertelor care par de nerefuzat. Ce recomandă ANPC

Tot atunci am publicat și un ghid despre cele mai bune idei outdoor de pe eMAG, dedicat copiilor care adoră mișcarea și aventurile în aer liber, cu recomandări adaptate vârstei, de la role, skateboarduri și trotinete cu lumini LED până la biciclete, mingi, echipamente sportive, walkie-talkie-uri și chiar trotinete electrice.

Alte categorii de urmărit de Black Friday 2026 pe eMAG: mobilier, fashion, băcănie și curățenie

Cele cinci recomandări de până acum sunt doar un punct de plecare. Universul Black Friday, în special pe eMAG, este mult mai generos, iar dacă ai în plan să faci mai mult decât să vânezi un gadget nou sau să înlocuiești un electrocasnic, sunt și alte categorii în care merită să cauți ofertele potrivite. De la mici schimbări care dau un aer nou locuinței până la cumpărături practice pentru familie, garderobă sau chiar pentru animalele de companie, lista posibilităților este mult mai lungă.

De la rafinamentul casei la micile luxuri de zi cu zi: inspirație pentru cumpărături cu stil

Casă și mobilier: dacă te gândești la o reamenajare, vrei să schimbi câteva piese de mobilier sau pur și simplu să adaugi un strop de personalitate locuinței, urmărește ofertele la mobilier, decorațiuni și articole pentru casă . Nu este o categorie de neglijat: la Black Friday 2025, eMAG a raportat 189.000 de produse comandate .

dacă te gândești la o reamenajare, vrei să schimbi câteva piese de mobilier sau pur și simplu să adaugi un strop de personalitate locuinței, urmărește ofertele la . Nu este o categorie de neglijat: la . Fashion și sport: poate că ai nevoie de o pereche nouă de încălțăminte, vrei să-ți reînnoiești garderoba, să faci un cadou sau cauți echipamente pentru activitățile sportive preferate. Îmbrăcămintea, gențile, încălțămintea și articolele sportive au însumat 122.000 de produse comandate la ediția precedentă. Un motiv bun să verifici și această zonă, mai ales dacă ai deja câteva achiziții planificate.

poate că ai nevoie de o pereche nouă de încălțăminte, vrei să-ți reînnoiești garderoba, să faci un cadou sau cauți echipamente pentru activitățile sportive preferate. la ediția precedentă. Un motiv bun să verifici și această zonă, mai ales dacă ai deja câteva achiziții planificate. Băcănie, băuturi și petshop: de la produse alimentare și băuturi până la hrană și accesorii pentru animalele de companie, cumpărăturile recurente pot deveni o oportunitate de economisire atunci când găsești prețuri bune. Iar interesul românilor pentru această zonă a fost impresionant: categoria combinată băuturi, băcănie, petshop și curățenie a însumat 776.000 de produse comandate , ocupând locul al doilea în clasamentul general eMAG Black Friday 2025 .

de la produse alimentare și băuturi până la hrană și accesorii pentru animalele de companie, cumpărăturile recurente pot deveni o oportunitate de economisire atunci când găsești prețuri bune. Iar interesul românilor pentru această zonă a fost impresionant: categoria combinată , ocupând locul al doilea în clasamentul general . Curățenie și consumabile: detergenții, soluțiile anticalcar, degresanții, dezinfectanții și produsele pentru întreținerea diferitelor suprafețe sunt genul de cumpărături pe care le faci oricum, așa că merită să urmărești dacă le poți lua la un preț mai bun. În aceeași zonă intră mopurile, accesoriile și alte produse care fac treburile casnice mai ușor de gestionat. Pentru inspirație, poți răsfoi și ghidurile noastre evergreen despre kitul esențial de produse de curățenie care îți reduce timpul la jumătate și despre gadgeturi de curățenie cu soluții ingenioase care îți ușurează treburile casnice și îți economisesc timpul. Primul te ajută să identifici produsele de bază pentru o casă bine întreținută, iar al doilea explorează dispozitive ingenioase care pot economisi timp și efort. Chiar dacă recomandările din ghidul de gadgeturi nu sunt o selecție de produse eMAG, ideile și explicațiile de acolo îți pot servi drept reper atunci când explorezi oferta.

Mai multe gadgeturi de curățenie, o singură misiune: mai puțin efort pentru o casă mai curată Foto: Daciana Stoica

Un detaliu important despre cifre: cele 776.000 de produse raportate de eMAG reprezintă volumul întregii categorii combinate – băuturi, băcănie, petshop și curățenie - și nu avem o defalcare separată care să permită atribuirea acestui rezultat exclusiv produselor de curățenie. De asemenea, aspiratoarele și roboții de aspirare le-am inclus în zona electrocasnicelor mici din acest ghid.

Așadar, nu te limita la produsele aflate în prim-planul campaniei. Black Friday poate fi și momentul potrivit să rezolvi cumpărături amânate, să-ți completezi proviziile sau să găsești lucruri utile pentru casă și familie. Important este să urmărești prețul real, să compari ofertele și să cumperi ceea ce ai nevoie, nu doar ceea ce pare tentant la prima vedere.

Black Friday 2026: lista e pregătită. Începe vânătoarea celor mai bune oferte!

Acesta este ultimul dintre cele trei ghiduri prin care te-am pregătit pentru Black Friday 2026. Am trecut în revistă categoriile care au atras cele mai multe comenzi anul trecut, am urmărit tendințele, am selectat produse care merită atenția ta și ți-am oferit repere pentru a face alegeri mai inspirate. Acum e momentul să transformi toate aceste informații într-o listă de cumpărături bine gândită: salvează-ți produsele preferate, verifică specificațiile, compară prețurile și stabilește-ți bugetul.

Dar pregătirea se încheie aici. Adevărata vânătoare de oferte începe vineri dimineața, 6 noiembrie!

Vânătoarea continuă! Următoarea oprire: cele mai bune oferte Black Friday 2026! Arhiva Adevărul

Odată cu startul Black Friday 2026 pe eMAG, revenim cu noi ghiduri, de această dată dedicate celor mai fierbinți oferte ale ediției. Vom urmări reducerile, vom selecta produsele care merită cu adevărat atenția ta și vom face diferența între prețurile spectaculoase afișate în campanie și oportunitățile reale de cumpărare. Nu doar ce este la reducere, ci mai ales ce merită banii.

Așa că păstrează lista aproape, bugetul sub control și un ochi atent pe recomandările noastre. Vom trece de la planuri la oferte, de la produse de urmărit la ocazii concrete de cumpărare!

Pentru că un Black Friday reușit nu se măsoară în câte produse ai pus în coș, ci în câte alegeri bune ai făcut. Nu vânăm reduceri de dragul reducerilor. Vânăm valoare, calitate și oferte care chiar merită. Ne revedem de Black Friday, dar și după!