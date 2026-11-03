Planul administrației Trump privind voturile non-cetățenilor, blocat temporar de un judecător federal

Un judecător federal din Statele Unite a blocat temporar o inițiativă a administrației președintelui Donald Trump, care viza transmiterea către state a unor liste cu alegători despre care autoritățile federale susțin că ar putea să nu fie cetățeni americani și solicitarea ca voturile acestora să nu fie numărate până la verificarea statutului lor.

Trump susține că măsurile urmăresc aplicarea legii federale Foto: FOTO Profimedia

Decizia a fost luată de judecătoarea federală Tanya Chutkan, care a interzis temporar Departamentului Justiției și Departamentului pentru Securitate Internă să transmită astfel de liste oficialilor electorali din state și să le ceară acestora să separe sau să blocheze buletinele de vot ale persoanelor vizate, relatează Reuters.

Potrivit instanței, există riscul ca alegători înregistrați legal să fie privați pe nedrept de dreptul de vot. Reuters relatează că judecătoarea a pus sub semnul întrebării fiabilitatea datelor utilizate de administrație.

Hotărârea reprezintă încă obstacol juridic pentru eforturile administrației Trump de a extinde controlul federal asupra organizării alegerilor înaintea scrutinului legislativ de la 3 noiembrie, în care republicanii încearcă să își păstreze majoritățile din Congres.

În ultimele săptămâni, administrația americană a intensificat presiunile asupra autorităților electorale din state precum California și Washington, solicitând să nu fie luate în calcul voturile unor persoane despre care susține că ar putea să nu dețină cetățenie americană.

Organizațiile pentru drepturile electorale și protecția datelor personale au contestat demersul în instanță, argumentând că acesta ar încălca prevederile legislației federale privind confidențialitatea informațiilor personale și ar putea afecta alegători eligibili.

Administrația Trump susține însă că măsurile urmăresc aplicarea legii federale care interzice votul persoanelor fără cetățenie americană. Totuși, potrivit Reuters, dovezile disponibile arată că astfel de cazuri sunt extrem de rare în SUA.

Decizia vine după alte înfrângeri recente ale Departamentului Justiției în instanță. Săptămâna trecută, un judecător federal din Los Angeles a respins cererea administrației de a separa temporar peste 20.000 de buletine de vot din California, iar o curte de apel a refuzat ulterior să intervină de urgență în acest caz.

Amintim că americanii votează marți, 3 noiembrie, în cadrul alegerilor de la mijlocul mandatului. Sunt în joc toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților, 35 de locuri din Senat și 36 de posturi de guvernator.

Rezultatul va arăta dacă Donald Trump își păstrează controlul asupra Congresului în ultimii doi ani ai mandatului sau dacă democrații recâștigă pârghii la Washington.