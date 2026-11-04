 Bloomberg: Democrații preiau Camera Reprezentanților și se apropie de controlul Senatului | adevarul.ro
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Bloomberg: Democrații preiau Camera Reprezentanților și se apropie de controlul Senatului

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Verdictul alegerilor intermediare în SUA e tot mai clar. Partidul Democrat a obținut una dintre cele mai importante victorii electorale din ultimii ani, reușind să recâștige controlul asupra Camerei Reprezentanților și apropiindu-se de o majoritate și în Senatul SUA, potrivit analizelor și proiecțiilor publicate de Bloomberg.

Rezultatele de la ora 6.30 (ora României)
Rezultatele de la ora 6.30 (ora României) Foto: nbcnews.com

Potrivit sursei citate, rezultatele reprezintă primul control real asupra puterii președintelui Donald Trump de la revenirea acestuia la Casa Albă, în urmă cu doi ani.

Democrații au profitat de nemulțumirea alegătorilor față de creșterea costului vieții și de impactul economic al conflictului cu Iranul, reușind să câștige mandate în state și districte considerate până recent favorabile republicanilor.

Printre cele mai importante victorii se numără succesul democratului James Talarico în Texas, unde acesta a câștigat cursa pentru Senat împotriva republicanului Ken Paxton. Rezultatul este considerat istoric, Talarico devenind primul democrat care obține o victorie la nivel statal în Texas după aproape trei decenii.

Democrații au obținut câștiguri importante și în alte state-cheie.

Roy Cooper a câștigat în Carolina de Nord, Annie Andrews a produs una dintre surprizele serii în Carolina de Sud, iar Rebecca Bennett, Bob Brooks, Manny Rutinel și Zach Dembo au adus partidului mandate importante în Camera Reprezentanților.

Totodată, alegerile au adus mai multe premiere.

Keisha Lance Bottoms a devenit prima femeie de culoare aleasă guvernator în istoria Statelor Unite după victoria obținută în Georgia.

În Ohio, democrata Amy Acton a câștigat funcția de guvernator, iar în Arizona și Iowa candidații democrați au obținut la rândul lor victorii importante în cursele pentru conducerea statelor.

Dat fiind că mai mulți candidați susținuți de Donald Trump au fost învinși în curse considerate decisive, apar semne de întrebare asupra influenței electorale a președintelui în statele-cheie.

În condițiile în care numărătoarea voturilor continuă în unele state, tendința generală indică însă un avantaj clar al democraților.

Și NBC News indică un avantaj clar pentru Partidul Democrat în cursa pentru controlul Camerei Reprezentanților.

Potrivit  rezultatelor de la ora 6.30 (ora României), democrații sunt creditați cu 252 de mandate, în timp ce republicanii sunt proiectați să obțină 183 de locuri. Pragul necesar pentru majoritate este de 218 mandate.

Până la această oră, democrații au câștigat efectiv 148 de mandate, în timp ce republicanii și-au adjudecat 89 de locuri, restul curselor fiind încă în proces de numărare sau proiectare.

Concluzia momentului este că alegerile de la jumătatea mandatului s-au transformat într-un test dificil pentru președintele Donald Trump. Mai mulți candidați susținuți de liderul de la Casa Albă au pierdut curse importante, în timp ce democrații au reușit să capitalizeze nemulțumirea alegătorilor legată de economie și de politica externă a administrației republicane.

Dacă estimările actuale se confirmă, Partidul Democrat va controla Camera Reprezentanților și va fi foarte aproape de o majoritate și în Senatul SUA, modificând semnificativ raportul de forțe de la Washington.

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