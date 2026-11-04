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Barack Obama, mesaj după victoria democraților: „Să facem schimbări și să prevenim noi pagube”

Alegeri intermediare SUA 2026
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Fostul președinte american Barack Obama a salutat victoria democraților în alegerile de la jumătatea mandatului, afirmând că rezultatele arată dorința alegătorilor pentru unitate și soluții concrete, după ce Partidul Democrat a recâștigat controlul asupra Congresului.

Fostul președinte american Barack Obama
Fostul președinte american Barack Obama Foto: Getty Images

Reacționând la rezultatele scrutinului, Obama a transmis că alegătorii au oferit un mesaj clar clasei politice americane.

„În această seară, poporul american a transmis un mesaj clar: își dorește o politică ce aduce oamenii împreună, nu una care îi dezbină, și lideri care oferă soluții concrete provocărilor cu care se confruntă”, a declarat fostul lider de la Casa Albă.

Obama a atribuit succesul electoral candidaților democrați care au intrat în cursă inclusiv în zone considerate până recent imposibil de câștigat pentru partid:

„Aceste rezultate au fost posibile doar pentru că niște candidați remarcabili și-au depus candidatura în fiecare regiune a țării, inclusiv în zone considerate cândva fără șanse”. 

Fostul președinte a subliniat că, deși acești candidați proveneau din medii diferite și reprezentau perspective politice diverse, au fost uniți de aceleași valori.

„Au venit din medii diferite și au reprezentat o gamă largă de perspective politice, dar au fost uniți de valori comune, de credința în serviciul public și de angajamentul de a pune pe primul plan oamenii din districtele și statele lor”, a adăugat Obama.

În mesajul său, fostul lider democrat a ținut să le mulțumească și celor care au organizat scrutinul.

„Le datorăm, de asemenea, recunoștință miilor de oficiali electorali și voluntari din ambele partide care au contribuit la desfășurarea fără probleme a alegerilor și au îndeplinit una dintre cele mai importante funcții ale democrației noastre”, a spus acesta.

Deși a salutat rezultatul alegerilor, Obama a atras atenția că administrația președintelui Donald Trump mai are încă doi ani de mandat și i-a îndemnat pe democrați să folosească noua influență politică pentru a produce schimbări. 

„Deși această administrație mai are încă doi ani la dispoziție, misiunea noastră este acum să ne suflecăm mânecile, să facem schimbări acolo unde avem puterea să o facem, să prevenim noi pagube și să punem bazele viitorului”, a afirmat fostul președinte.

Amintim că democrații au obținut o victorie istorică în alegerile intermediare, recâștigând controlul atât asupra Senatului, cât și asupra Camerei Reprezentanților, într-un rezultat considerat unul dintre cele mai mari eșecuri politice suferite de republicani în mandatul lui Donald Trump.

Victoria democraților în alegerile de la jumătatea mandatului schimbă radical echilibrul de putere de la Washington și deschide o perioadă dificilă pentru președintele Donald Trump, care se confruntă acum cu un Congres controlat de opoziție, potrivit Politico. 

Noul raport de forțe le oferă democraților capacitatea de a bloca o parte dintre inițiativele legislative ale administrației și de a lansa investigații ample privind activitatea Casei Albe și a oficialilor guvernamentali.

Totodată, victoria opoziției alimentează speculațiile privind posibilitatea inițierii unei proceduri de suspendare a președintelui. Deși democrații nu au anunțat oficial un astfel de plan, controlul ambelor camere ale Congresului le oferă instrumentele necesare pentru deschiderea unor anchete parlamentare și pentru exercitarea unei presiuni politice sporite asupra administrației Trump.

În pofida rezultatelor, Trump a transmis că este pregătit să colaboreze cu adversarii politici și a subliniat că dispune în continuare de un instrument important în relația cu Congresul:

„Am putere totală de veto și sunt sigur că vom găsi o soluție”, a declarat președintele într-un interviu acordat CBS News după alegeri. 

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