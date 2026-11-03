 Curtea Supremă a SUA a respins solicitarea lui Donald Trump de a opri numărarea voturilor contestate în California | adevarul.ro
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Curtea Supremă a SUA a respins solicitarea lui Donald Trump de a opri numărarea voturilor contestate în California

Alegeri intermediare SUA 2026
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Curtea Supremă a Statelor Unite a respins o cerere formulată pe ultima sută de metri de administraţia Trump, prin care instanței i se cerea să intervină în procesul de numărare a voturilor din cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului din California.

Alegerile din 3 noiembrie vor decide majoritatea din Congresul SUA
Alegerile din 3 noiembrie vor decide majoritatea din Congresul SUA Foto: Pixabay

Departamentul de Justiţie a cerut excluderea a 20.000 de buletine de vot despre care susţinea că ar fi fost eliberate unor persoane care nu sunt cetăţeni americani din acest stat, în condițiile în care, anterior, două instanţe inferioare respinseseră deja această cerere, potrivit BBC

Funcţionarii electorali de la nivel de stat au contestat afirmaţiile guvernului federal, argumentând că procesul utilizat pentru identificarea presupuşilor necetăţeni era inexact.

Decizia luată luni luni vine în ajunul alegerilor de la jumătatea mandatului, care vor determina ce partid politic va controla Congresul SUA în ultimii doi ani ai celui de-al doilea mandat al preşedintelui Donald Trump.

Curtea Supremă a precizat că respinge cererea Departamentului de Justiţie privind emiterea unei măsuri provizorii.

„Cererea de măsură provizorie în aşteptarea apelului, prezentată judecătoarei Kagan şi trimisă de aceasta Curţii, a fost respinsă”, se menţionează în ordonanța de respingere.

Hotărârile pronunţate de instanţele inferioare vor rămâne în vigoare, orfonanța punând capăt încercării administraţiei Trump de a invalida buletinele de vot.

Până duminică seara, în California - care numără aproximativ 23 de milioane de persoane înscrise pe listele electorale, cea mai mare populație dintr-un stat american - fuseseră deja transmise peste şase milioane de buletine de vot prin poştă, potrivit biroului secretarului de stat al Californiei.

Amintim că, pe 3 noiembrie, americanii decid ce partid va controla Congresul SUA în a doua jumătate a mandatului lui Donald Trump. Aproximativ 210 milioane de alegători înscriși vor decide câtă putere va mai avea Donald Trump până la finalul mandatului de președinte.

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