Alegerile de la jumătatea mandatului în SUA: când aflăm cine va controla Congresul

Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial decid dacă republicanii lui Donald Trump sau democrații vor controla Congresul SUA.

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Potrivit BBC, primele rezultate nu vor oferi neapărat un verdict asupra echilibrului de putere de la Washington: identificarea câștigătorilor ar putea dura ore, zile sau chiar săptămâni.

Miza scrutinului: câtă putere va mai avea Donald Trump

La alegerile din 3 noiembrie sunt puse în joc toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și 35 dintre cele 100 de locuri din Senat. În 36 de state sunt aleși și guvernatorii. După cum explică ghidul Adevărul despre alegerile de la jumătatea mandatului, Donald Trump nu candidează la acest scrutin, însă rezultatul va influența capacitatea sa de a-și pune în aplicare agenda în ultimii doi ani ai mandatului.

Republicanii dețin majoritatea în ambele camere. Dacă democrații preiau Camera Reprezentanților, ar putea bloca inițiative legislative republicane și deschide anchete asupra administrației. Controlul Senatului le-ar permite să respingă numiri propuse de președinte, inclusiv pentru funcții de judecători federali și membri ai cabinetului. O victorie democrată în Congres nu ar însemna însă schimbarea președintelui: Trump ar rămâne în funcție și și-ar păstra dreptul de veto asupra legilor.

Câte mandate sunt necesare pentru majoritate

Pentru a obține majoritatea în Camera Reprezentanților, un partid are nevoie de 218 mandate. În Senat, pragul pentru o majoritate de sine stătătoare este de 51 de locuri. La o împărțire egală, de 50 la 50, vicepreședintele are votul decisiv, ceea ce oferă partidului său controlul camerei superioare.

Primele rezultate sunt așteptate după ora 23:00 GMT, din Kentucky, Indiana și Vermont. BBC avertizează însă că acestea provin din curse considerate favorabile unuia sau altuia dintre partide și nu vor spune prea multe despre rezultatul național.

De ce primele proiecții nu înseamnă rezultate finale

Instituțiile de presă americane pot anunța câștigătorul estimat al unei curse înainte de încheierea numărării tuturor voturilor. Aceste proiecții se bazează pe modele care indică faptul că avansul unui candidat nu mai poate fi recuperat de adversar. În confruntările foarte strânse, verdictul poate întârzia.

Pentru Senat, BBC citează analiza Cook Political Report, care consideră incerte șapte confruntări: Alaska, Kansas, Iowa, Maine, Michigan, Ohio și Texas. Momentul în care va putea fi stabilit controlul Congresului depinde atât de diferențele dintre candidați, cât și de cursele care se vor dovedi decisive.

Votul prin corespondență și regulile diferite pot întârzia numărătoarea

Fiecare stat își organizează alegerile după propriile reguli, inclusiv în privința ordinii în care sunt procesate voturile. Unele state pregătesc voturile anticipate și pe cele prin corespondență înaintea zilei scrutinului, în timp ce altele încep anumite etape abia în ziua alegerilor.

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Buletinele trimise prin poștă necesită mai mult timp pentru procesare, deoarece autoritățile trebuie să verifice plicurile și semnăturile. În California, potrivit BBC, sunt numărate și buletinele expediate cel târziu în ziua alegerilor care ajung în următoarele șapte zile.

Diferențele mici dintre candidați pot duce la renumărări și contestații în instanță. În Alaska, sistemul în care alegătorii ordonează candidații în funcție de preferințe poate prelungi suplimentar stabilirea rezultatului.

Precedentul din 2022: zile de așteptare pentru controlul Congresului

La scrutinul din 2022, imaginea de ansamblu s-a conturat în mai multe zile. BBC amintește că numărarea voturilor din cursa decisivă pentru Senat din Nevada a durat patru zile. Victoria democrată a adus partidul la 50 de mandate, suficiente pentru păstrarea controlului datorită votului decisiv al vicepreședintei de atunci, Kamala Harris.

În Camera Reprezentanților, CBS News a estimat abia pe 17 noiembrie că republicanii obținuseră cele 218 mandate necesare majorității. În Georgia, cursa pentru Senat a necesitat un al doilea tur, deoarece niciun candidat nu depășise 50% din voturi în noiembrie.

Cum devin oficiale rezultatele

După includerea tuturor voturilor în bilanțul final și încheierea eventualelor renumărări, rezultatele sunt certificate mai întâi la nivel local, apoi la nivel de stat. Candidații pot cere renumărări în cursele strânse, iar în unele state acestea sunt declanșate automat dacă diferența se încadrează în pragurile prevăzute de lege.

Pot fi depuse și contestații privind presupuse nereguli. Congresul are ultimul cuvânt în disputele referitoare la ocuparea mandatelor: fiecare cameră poate, în principiu, să refuze validarea unui membru sau să dispună o investigație.

Dispute în instanță și pregătiri pentru eventuale incidente

Disputele privind voturile au ajuns în instanță încă dinaintea scrutinului. Curtea Supremă a respins cererea de intervenție de urgență a administrației Trump în California, unde Departamentul de Justiție urmărea excluderea a 20.000 de buletine despre care susținea că ar fi fost eliberate unor persoane fără cetățenie americană. Oficialii electorali ai statului au contestat aceste afirmații și au calificat drept inexactă metoda de identificare folosită de autoritățile federale.

În paralel, autoritățile electorale au pregătit măsuri de securitate și posibile acțiuni în justiție pentru eventuale perturbări ale votării sau ale numărării. Oficialii citați în material subliniază însă că aceste pregătiri sunt preventive și că nu au dovezi privind perturbări planificate pentru ziua alegerilor care i-ar împiedica pe oameni să voteze.