Anthony Scaramucci: Trump va fi „zdrobit“ la alegerile intermediare și știe asta. Preconizează și un „război civil“ printre republicani

Fostul director de comunicare al Casei Albe, Anthony Scaramucci, fondatorul SkyBridge Capital, a declarat pentru CNBC că președintele american Donald Trump va fi „zdrobit“ la alegerile intermediare de marți.

Anthony Scaramucci, fost director de comunicare al Casei Albe Foto: X@nsense2020

Într-o intervenție la emisiunea „Squawk Box Europe“ a CNBC, Scaramucci a spus că America trece printr-o confruntare culturală și economică, în care cele două mari partide luptă pentru „două viziuni diferite despre direcția în care ar trebui să meargă țara“.

„Cred că președintele va fi zdrobit, și cred că știe asta“, a afirmat el.

Cota de aprobare a lui Trump în privința economiei a atins luna trecută un minim istoric, potrivit sondajului economic CNBC All-America. Șaizeci și cinci la sută dintre respondenți dezaprobă modul în care președintele gestionează economia, iar 80% consideră că economia este într-o stare mediocră sau slabă.

„Ai un singur vot. Ai un singur chestionar de satisfacție a clienților pe care îl poți completa despre președintele american, iar acela este scrutinul intermediar. Iar oamenii nu sunt mulțumiți“, a adăugat Scaramucci.

„A promis prețuri accesibile, a promis că nu vor mai exista războaie fără sfârșit, a promis transparență în dosarele Epstein“, a spus Scaramucci marți. „Nu a livrat nimic din toate acestea, așa că mulți oameni din interiorul mișcării MAGA se despart acum de el.“

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării de comentarii a CNBC. Anterior, aceasta a declarat pentru CNBC că „relevanța lui Scaramucci a luat sfârșit acum aproape un deceniu“. Scaramucci a fost director de comunicare al Casei Albe timp de 10 zile în 2017, în primul mandat al lui Trump.

Piețele de predicții estimează în prezent la aproximativ trei șanse din patru probabilitatea ca democrații să câștige controlul Senatului la alegerile de marți. Platformele de pariuri și de cote nu folosesc metodologiile sondajelor politice tradiționale și, prin urmare, nu înlocuiesc sondajele.

Scaramucci, „pesimist“ în privința unui progres în dosarul Iran

În privința războiului cu Iranul, Scaramucci a spus că este „pesimist“ în ce privește un posibil progres diplomatic după scrutin.

„Nu văd nicio aliniere între iranieni, israelieni și americani pentru o soluție negociată în acest moment“, a spus el. „Dacă americanii vor intensifica loviturile militare alături de israelieni... nu înțeleg cum ar ajuta asta regiunea.“

SUA au lansat peste noapte lovituri „defensive“ asupra insulei iraniene Qeshm, a declarat un oficial american pentru MS Now. Trump spusese anterior că forțele americane nu vor ataca Iranul înainte de alegerile intermediare.

„Războaiele sunt foarte proaste pentru afaceri“, a spus Scaramucci pentru CNBC marți. „Nu sunt bune nici pentru bursă. Mi-aș dori o soluție negociată, dar nu există nimic care să arate că cercurile concentrice se aliniază, că aceste trei părți ar spune: «Bine, este o înțelegere pe care o putem accepta toți trei».“

Un „război civil“ printre republicani

Scaramucci a mai spus că „dezordinea“ din Partidul Democrat a fost „cel mai bun lucru care i s-a întâmplat lui Donald Trump“.

„Așa că, dacă va fi zdrobit acum, vor urma anchete în ambele camere ale Congresului, care vor deveni spectacolul principal, pentru că în administrație se petrec multe lucruri pe care democrații vor vrea să le scoată la lumină“, a spus el.

„În opinia mea, în rândul republicanilor va izbucni un mare război civil intelectual. Republicanii vor trebui să decidă încotro vor să meargă. Nu mai este partidul lui Ronald Reagan și cu siguranță nu este partidul lui George W. Bush, dar va fi oare partidul lui Donald Trump după ce acesta va părăsi scena?“

Scaramucci a adăugat că va dura mult până când țara se va desprinde de mișcarea MAGA.

„Cu siguranță, următorul candidat prezidențial va avea în ADN elemente de MAGA, pentru că deasupra lui va plana Donald Trump și câteva sute de milioane de dolari din fondurile comitetului său politic. Nu vor dori să se îndepărteze prea mult de el în 2028. Așa că vor exista elemente de MAGA, dar cred că va fi și un război civil în acel partid“, a spus el.