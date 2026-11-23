Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni, 23 noiembrie, că în Guvern nu a existat nicio discuție privind o eventuală indexare a pensiilor cu un procent mai mic decât cel rezultat din aplicarea prevederilor legale.

Florin Manole, ministrul Muncii Foto: Mediafax

Ministrul Muncii, Florin Manole, respinge ideea ca pensionarii să suporte și în 2027 efectele dificultăților bugetare și consideră că majorarea pensiilor trebuie aplicată conform prevederilor legale. Întrebat dacă ar accepta o indexare de 5%, în locul procentului de 7,3%, ministrul a precizat că Guvernul nu a discutat până acum o asemenea alternativă.

Oficialul a atras atenția că pensionarii nu sunt responsabili pentru încetinirea economiei și nu ar trebui să fie cei care plătesc consecințele problemelor legate de încasările la bugetul de stat, potrivit Mediafax.

Florin Manole, despre o posibilă indexare a pensiilor cu 5%

Întrebat dacă ar fi de acord cu o „indexare prudentă” de 5%, în condițiile presiunilor asupra bugetului, Florin Manole a declarat că nu a existat nicio discuție în Executiv privind modificarea procentului de majorare prevăzut de lege.

„Deocamdată, așa cum v-am spus, n-a existat nicio discuție în guvern despre o alternativă la majorarea pensiilor conform legii. Am auzit discuții în spațiu public despre scepticism din cauza presiunilor bugetare. Sigur că înțeleg presiunile bugetare, dar cred că ele nu trebuie duse, nu trebuie suportate, un an în plus, tot de către pensionari”, a afirmat ministrul.

Declarația vine în contextul dezbaterilor privind indexarea pensiilor în 2027, când aplicarea unei majorări de 7,3% ar putea fi pusă sub semnul întrebării din cauza constrângerilor bugetare.

„Nu sunt pensionarii de vină pentru că economia a frânat brusc”

Ministrul Muncii a pus presiunile asupra bugetului în legătură cu încetinirea activității economice și a susținut că pensionarii nu trebuie să suporte efectele acestei situații.

„Pe de altă parte, presiunile bugetare și probabil și legate de încasări la buget vin din faptul că economia a frânat brusc. Dar nu sunt pensionarii de vină pentru că economia a frânat brusc și vinovatul are nume și chip, cred că e prin Parlament, pe aici, pe la Senat și îl puteți întreba pe el”, a declarat Florin Manole.

Acesta a subliniat că discuția despre pensii trebuie să țină cont și de impactul asupra puterii de cumpărare, în condițiile în care pensionarii se confruntă cu facturi și prețuri mai mari.

Ministrul Muncii: Banii din majorarea pensiilor se întorc în economie

Florin Manole a explicat că majorarea pensiilor nu trebuie privită doar ca o cheltuială suplimentară pentru stat, deoarece banii ajung în economie prin consumul populației.

„Cred că atunci când vorbim despre pensii, putem să discutăm și despre majorarea pensiilor, putem discuta despre acești bani, despre cheltuiala cu majorarea pensiilor, ca despre niște bani care nu se evaporă din România”, a afirmat ministrul.

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Potrivit acestuia, pensionarii folosesc veniturile suplimentare pentru plata facturilor și cumpărăturilor de zi cu zi, într-un context în care costul vieții a crescut.

„Sunt bani cu care pensionarii vor merge a doua zi, a treia zi, să plătească niște facturi care au crescut, să plătească niște cumpărături care sunt mai scumpe astăzi decât acum șase luni sau decât acum un an. Sunt pensionari care, deci, nu vor face depozite bancare care vor scoate banii ăștia din economie. Banii aceștia vor merge în consum”, a explicat Florin Manole.

Ministrul a adăugat că o parte din banii cheltuiți de pensionari se întorc la bugetul de stat prin TVA, iar consumul reprezintă un indicator important al activității economice.

„Cea mai mare parte din ei, dacă ne uităm la frânarea consumului ca la un indicator de frânare a economiei, sunt bani care, din TVA, se întorc la bugetul de stat”, a mai spus acesta.

Florin Manole: Nu a existat o discuție în Guvern despre o indexare diferită

În ceea ce privește posibilitatea modificării procentului de indexare, ministrul a precizat că orice eventuală decizie trebuie analizată ținând cont de toate consecințele economice și sociale.

„Așadar, cred că dacă discuția aceasta este una care să înceapă inclusiv în Guvern, ea trebuie avută cu toate implicațiile pe masă. Dar, încă o dată, nu a existat nicio discuție în Guvern despre o indexare diferită, o majorare diferită decât prevede legea”, a declarat Florin Manole.

Astfel, ministrul nu a confirmat existența unui scenariu oficial de indexare cu 5% și a reiterat că, până în prezent, Executivul nu a discutat o alternativă la formula prevăzută de legislație.

Ce spune ministrul Muncii despre majorarea contribuției la Pilonul II

În cadrul aceleiași sesiuni de declarații, Florin Manole a fost întrebat și despre posibilitatea majorării, în 2027, a contribuției la Pilonul II de pensii, de la nivelul actual de 4,75%.

Ministrul a precizat că nu a participat la discuții pe această temă și s-a arătat sceptic în privința unei decizii în perioada imediat următoare.

„N-am avut o discuție despre acest subiect. Sunt mai curând sceptic că așa ceva se poate întâmpla în următoarea lună. Dar dacă Ministerul de Finanțe și Premierul consideră că este o decizie oportună, ea poate fi discutată”, a declarat ministrul Muncii.

Deocamdată, atât posibilitatea unei indexări diferite a pensiilor, cât și o eventuală majorare a contribuției la Pilonul II rămân subiecte fără o decizie confirmată de Guvern.