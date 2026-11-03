Daniel Fried, fost ambasador al SUA: „Ultimele sondaje par să sugereze un val albastru, dar nu aș da asta în scris”. Ce se poate întâmpla după alegeri

Daniel Fried, fost ambasador al SUA în Polonia și expert în politică externă, cunoscut mai ales pentru rolul său în extinderea NATO și în politica SUA față de Europa Centrală și de Est, afirmă că alegerile de la jumătatea mandatului desfășurate în SUA rămân imprevizibile.

Daniel Fried, expert în politică externă Foto: X

Într-un interviu acordat Digi24, fostul secretar de stat adjunct pentru afaceri europene și eurasiatice și membru al Atlantic Council a subliniat că vorbim de o cursă electorală strâns disputată, iar rezultatul final este încă incert.

„Ultimele sondaje par să sugereze un val albastru, dar nu aș da asta în scris”, a declarat Daniel Fried.

Potrivit lui Fried, contextul este totuși mai favorabil Partidului Democrat decât la începutul anului. El a arătat că o eventuală victorie a democraților ar complica ultimii doi ani ai mandatului președintelui Donald Trump, deși situațiile în care un președinte trebuie să colaboreze cu un Congres controlat de opoziție sunt frecvente în politica americană. Mai puțin obișnuit, spune diplomatul, este nivelul ridicat de polarizare dintre Casa Albă și adversarii politici.

„Vom vedea dacă este o victorie democratică sau o victorie modestă a democraților, și atunci întrebarea va fi, care este reacția imediată a lui Trump? Acesta este un set de necunoscute”, spune fostul diplomat.

Daniel Fried estimează că, indiferent de rezultat, în ambele partide vor urma dezbateri importante privind direcția politică și de politică externă. În interiorul Partidului Democrat, el vede o confruntare între aripa progresistă și politicienii preocupați de securitatea națională, inclusiv pe teme precum Israelul, Rusia și războiul din Ucraina.

Întrebat despre percepția că România ar avea relații mai bune cu administrațiile republicane decât cu cele democrate, Fried a amintit că președintele George W. Bush a susținut ferm aderarea României la NATO.

Fostul ambasador a respins ideea că democrații ar fi mai puțin interesați de parteneriatul cu Bucureștiul.

„Nu cred că este adevărat că democrații sunt anti-români sau indiferenți”, a afirmat Daniel Fried, amintind că extinderea NATO a început în mandatul lui Bill Clinton și că există numeroși democrați preocupați de securitatea Europei de Est.