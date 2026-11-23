Diferențele dintre regiunile României se văd atât în veniturile oamenilor, cât și în nivelul de trai și șansele de angajare. Datele Eurostat arată că Nord-Est are cele mai mici venituri pe locuitor, în timp ce Sud-Est conduce la lipsuri materiale și sociale severe, cu o pondere a populației afectate de peste patru ori mai mare decât în Vest.

Veniturile și perspectivele de angajare diferă între regiunile României. Foto: arhivă

Potrivit unei analize publicate de Adevărul Financiar, pe baza datelor Eurostat, 27,2% dintre locuitorii din Sud-Est se confruntau cu lipsuri materiale și sociale severe în 2025. În Vest, proporția era de 6,4%, față de 16,8% la nivelul României și 6,3% în Uniunea Europeană.

În spatele acestor procente sunt situații concrete, cum ar fi imposibilitatea de a încălzi corespunzător locuința sau de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Eurostat urmărește 13 astfel de situații și include în categoria lipsurilor severe persoanele care nu își permit cel puțin șapte dintre lucrurile urmărite.

Nord-Est are cele mai mici venituri, iar Sud-Est cea mai mare rată a lipsurilor

În 2023, venitul disponibil net pe locuitor era de 11.600 PPS în Nord-Est și de 28.500 PPS în București-Ilfov. Venitul din regiunea capitalei era de aproape două ori și jumătate cât cel din Nord-Est. În 2025, rata lipsurilor severe din Nord-Est era de 14,9%, sub media României. În Sud-Est, venitul pe locuitor fusese mai mare decât în Nord-Est, dar rata lipsurilor severe era cu 12,3 puncte procentuale mai mare. Cele două serii măsoară lucruri diferite și se referă la ani diferiți.

Regiune Privare severă, 2025 (%) Ocupare la 20-64 de ani, 2025 (%) Venit disponibil net anual pe locuitor, 2023 (PPS, rotunjit la 100 PPS) București-Ilfov 12,9 81,1 28.500 Vest 6,4 66,5 16.000 Centru 16,8 70,0 14.900 Nord-Vest 17,4 70,3 14.800 Sud-Est 27,2 62,1 12.500 Sud-Vest Oltenia 17,1 61,7 12.200 Sud-Muntenia 19,2 68,3 12.000 Nord-Est 14,9 69,1 11.600 România 16,8 69,0 15.100

Date Eurostat. Venitul anual pe locuitor este exprimat în standarde ale puterii de cumpărare (PPS) și rotunjit la 100 PPS. Ajustarea pentru prețuri se face la nivel național.

Decalajul dintre Sud-Est și Vest, aproape la fel de mare ca în 2021

Între Sud-Est și Vest, diferența la rata lipsurilor severe era de 20,8 puncte procentuale în 2025, față de 15,6 în 2024. Comparația cu 2021 arată și cum s-au schimbat lucrurile pe termen mai lung. Atunci, 38,1% dintre locuitorii din Sud-Est și 17,2% dintre cei din Vest se confruntau cu lipsuri severe. Până în 2025, ratele au scăzut în ambele regiuni, iar diferența dintre ele era aproape la fel de mare ca în 2021.

Ce consumă oamenii de la sate din gospodăria proprie

În 2025, consumul mediu al unei gospodării din România a fost de 4.833 de lei pe lună, potrivit INS. În sumă intră atât cumpărăturile, cât și valoarea produselor consumate din gospodăria proprie. La sate, produsele din resurse proprii reprezentau 10,2% din cheltuielile totale ale gospodăriilor, o pondere de 3,8 ori mai mare decât la oraș. Datele compară satele și orașele la nivel național.

Diferența se vede și la raft. Profi spune că a ținut cont de ce aveau deja oamenii în gospodărie când a testat magazinele LOCO, lansate în 2015 inclusiv în Matca, județul Galați, și Lovrin, județul Timiș. Magazinele aveau o selecție mai restrânsă de lactate, fructe și legume, produse pe care localnicii le obțineau adesea din gospodăria proprie.

Unde lucrează mai mulți oameni și ce contează când cauți un loc de muncă

În 2025, în București-Ilfov lucrau 81,1% dintre persoanele cu vârste între 20 și 64 de ani. La celălalt capăt al clasamentului erau Sud-Vest Oltenia (61,7%) și Sud-Est (62,1%). Rata de ocupare arată câți oameni lucrează din totalul celor din această grupă de vârstă. Pentru cine caută un loc de muncă, perspectivele depind și de calificările cerute și de distanța până la angajator.

În Bihor, Nokian Tyres a făcut angajări în județ pentru fabrica de anvelope de la Oradea și a pregătit în Finlanda echipa de lansare, formată din 60 de oameni. În același timp, raportul OCDE din 2025 arată că angajatorii din vestul și nord-vestul țării semnalau dificultăți de recrutare.