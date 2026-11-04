Amerindienii au pentru prima dată o femeie guvernator în SUA. Victorie a democratei Deb Haaland

Democrata Deb Haaland a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator al statului New Mexico, devenind prima femeie amerindiană aleasă în această funcție în istoria Statelor Unite, potrivit proiecțiilor publicate de Associated Press și NBC. În urma alegerilor intermediare din SUA, democrații preiau controlul Senatului.

Democrata este prima femeie amerindiană aleasă guvernator în istoria Statelor Unite Foto: FB Deb Haaland

Victoria reprezintă un nou moment istoric în cariera politică a lui Haaland, care a fost deja prima amerindiancă numită într-un cabinet prezidențial american, scrie EFE, citată de Agerpres.

Cine este Deb Haaland

Între 2021 și 2025, ea a ocupat funcția de secretar de Interne în administrația fostului președinte democrat Joe Biden.

Înainte de a ajunge la conducerea Departamentului de Interne, Haaland a intrat în istorie și în 2018, când a devenit unul dintre primii reprezentanți ai comunităților indigene aleși în Camera Reprezentanților a SUA.

În campania pentru funcția de guvernator, democrata și-a concentrat mesajul pe probleme precum accesul la servicii medicale, locuințele, educația, combaterea dependențelor, reducerea criminalității și gestionarea efectelor secetei, una dintre provocările majore ale statului New Mexico.

Parcursul lui Haaland este unul atipic pentru politica americană. Înainte de a intra în viața publică, a lucrat în domeniul cateringului și și-a administrat propria afacere de producție și conservare a sosurilor. În același timp, și-a crescut singură copilul.

Provenită dintr-o familie de militari, Haaland a urmat cursurile mai multor școli publice din diferite state americane înainte de a absolvi liceul în Albuquerque. Ea și-a obținut diploma universitară în limba engleză la vârsta de 28 de ani, iar ulterior a absolvit și facultatea de drept la Universitatea din New Mexico.

În perioada în care a condus Departamentul de Interne, Haaland a coordonat o amplă investigație privind impactul școlilor-internat destinate copiilor indigeni, o inițiativă care s-a concretizat prin rapoarte oficiale și programul „Road to Healing” („Drumul spre vindecare”).

De asemenea, aceasta a extins parteneriatele dintre guvernul federal și comunitățile indigene pentru administrarea terenurilor și a sprijinit înființarea unei unități speciale dedicate investigării cazurilor de persoane indigene dispărute sau ucise, în special femei.

Victoria din New Mexico se adaugă seriei de rezultate istorice consemnate în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, în care mai multe femei și reprezentanți ai minorităților au obținut funcții de conducere importante la nivel statal și federal.

Amintim că, în timp ce proiecțiile indicau că opoziția democrată urma să preia controlul ambelor camere ale Congresului, președintele american Donald Trump a declarat marți seară că va accepta rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului și că este pregătit să colaboreze cu democrații, potrivit The New York Times.